[Индекс номера 183 (03.12.2019)]

 Фестиваль 
Игра света

В последний день календарной осени в Молодёжном центре провели Фестиваль света.
Картина на снегу
В субботу в пику северной темноте на первую в Заполярье выставку света собрались лучшие в своих направлениях художники. Экспозиция так и называлась — «Прогулки по Вселенной».
Авторы представили свои работы на площадке Молодёжного центра, поскольку погода не позволяла выставить их на открытом воздухе. Световые композиции в парке «Озеро Долгое» обозначили лишь малую часть светового шоу, предложенного норильчанам.
На экспозиции гости смогли увидеть и сами принять участие в целом ряде мультимедийных проектов. Как сказал неизменный участник проектов Агентства развития Норильска, советник куратора Строгановского училища Кирилл Гаврилин, на фестивале света искусство представлено в тандеме с современными технологиями — в большинстве своём уникальными, но уже доступными широкому кругу людей. Так, интерактивная видеоинсталляция «Атланты» создана с помощью генерированной графики, проектора и технологии Kinect. Она изображала движение античных тел на экране. По задумке автора, Яна Калнберзина, человеческое тело олицетворяет собой картину мироздания и движется, реагируя на перемещения зрителя.
Технологии на службе искусству
Кинетическая композиция Ивана Фадина «Полураспад», выполненная в стилистике времён Первой мировой войны: громоздкая чёрная конструкция с поворотными вентилями и рукоятками — проецирует на стену фотографии и картинки из истории человечества, в том числе её трагических страниц, таких как, например, испытания ядерного оружия. Для приведения конструкции в действие нужно только сильно покрутить один из вентилей. По словам директора Агентства развития Норильска
Максима Миронова, первый фестиваль света «Прогулки по Вселенной» призван не только «подсветить» полярную ночь, но и привнести образовательную составляющую в культурное пространство города — через лекции и встречи в Норильском государственном индустриальном институте и Молодёжном центре.
А также украсить городскую среду новыми арт–объектами в парке «Озеро Долгое».
Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, открывая фестиваль, заметила:
– Мы с вами попали в совершенно иное световое измерение, давшее Норильску много интересных находок и проектов, которые, я уверена, и дальше будут радовать зрителей.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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