[Индекс номера 183 (03.12.2019)]

 Общество 
3 декабря — День юриста

12 декабря состоится общероссийский день приёма граждан, приуроченный к Дню Конституции Российской Федерации.
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В этот день в прокуратурах городов и районов края, ЗАТО и специализированных прокуратурах, в том числе в прокуратуре Норильска по адресу: Ленинский проспект, 12, с 12.00 до 20.00 будет проводиться приём граждан.
В целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение граждане могут предварительно записаться на личный приём по телефону 46–39–65.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь при себе письменное заявление с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить исчерпывающий ответ.
Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.
Граждане, не имеющие возможности прийти на приём лично, могут направить письменное обращение по электронной почте krpro142@krasinter.ru или на факс 8 (3919) 46–38–81.
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Общество 
12 декабря состоится общероссийский день приёма граждан, приуроченный к Дню Конституции Российской Федерации.

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