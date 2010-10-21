[Индекс номера 183 (03.12.2019)]

 Анонс 
И это всё о нас

13 декабря в 17.30 в публичной библиотеке откроется выставка «Книга Севера». Она станет завершением большого межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», стартовавшего ещё в начале 2017 года при поддержке компании «Норникель».
В рамках инициативы за три года жители девяти регионов страны увидели ценнейшие артефакты из музейных фондов — многие были представлены широкой публике впервые: неизвестные архивные документы, книжные раритеты и произведения народного творчества о Севере. Всего было выпущено девять (по числу выставок) томов великолепно иллюстрированной и увлекательно написанной «Музейной энциклопедии Севера». Норильск — итоговый пункт этого творческого марафона.
Выставка не зря называется «Книга Севера» — она построена так, что главными экспонатами стали редкие и ценные книги. Всего будет представлено более 300 экспонатов: новгородские берестяные грамоты, впервые в истории приехавшие на Таймыр, раритеты фонда редкой книги норильской библиотеки, уральская путевая периодика, этно-
графические долганские и ненецкие реликвии, экспонаты музеев предприятий «Норникеля» и многое другое. Ценные артефакты временно переданы публичной библиотеке двадцатью партнёрами из шести регионов страны. На открытие приедут руководители всех музеев, где проходили показы проекта.
Визуально выставка разделена на три больших раздела: освоение Севера русскими и иностранными путешественниками, быт и культура коренных народов Севера, история освоения и развития Норильского промышленного района. Иллюстрациями к ним послужат раритетные фотографии из фондов музеев и городских архивов, а также документальные свидетельства истории. Приятным дополнением к показу станет ряд фильмов, которые можно будет посмотреть в формате виртуальной реальности.
— Норильская публичная библиотека проделала колоссальную работу, став в период подготовки выставки музеологическим и библиографическим центром: без такого синтеза было бы не поднять гигантскую тему, — отмечает руководитель проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» Юлия Кантор. — Выставка «Книга Севера» — об уникальных документах, свидетельствующих об извечном стремлении к Северу, о драматических и героических страницах истории, наконец, о мечте, о не написанных и не прочитанных пока страницах.
Выставка будет работать в течение двух месяцев — с 13 декабря по 13 февраля, ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00.

Светлана Гунина
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