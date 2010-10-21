[Индекс номера 183 (03.12.2019)]



Дело житейское

Шаг за шагом

Сегодня — Международный день инвалидов. Как найти себя, рассказала Анна Сарафанова — норильчанка, которая восемь лет назад узнала, что неизлечимо больна. При этом она вышла замуж, родила дочь и нашла своё призвание.

Анна Сарафанова • До болезни Анна работала рядовым бухгалтером. И, как она сама говорит, жизнь её тогда была скучна и однообразна. Сейчас же она дышит полной грудью, наслаждаясь каждым вздохом. • Заболев, девушка решила наконец–то по-пробовать себя в журналистике, о чём мечтала в детстве. К счастью, нашлись журналисты, которые её поддержали и поделились секретами профессии. • Сегодня у Анны есть постоянная, интересная и любимая работа — её статьи востребованы электронными СМИ. И нередко те, с кем она делает интервью, становятся добрыми друзьями. – Как ты поняла, что с тобой что–то не так? – Я стала чувствовать какую–то неимоверную слабость во всём теле, особенно в ногах. Быстро уставала, много спала. Но поначалу значения такому необычному для себя состоянию не придала: за 26 лет у меня не было ни одной хронической болячки, я вела здоровый образ жизни, поэтому мне и в голову не могло прийти, что это симптомы серьёзного заболевания. Списывала всё на погоду, полярную ночь, загруженность на работе. И, даже когда не смогла скатиться с вершины горы Отдельной, потому что меня вдруг резко перестали слушаться ноги, а на горнолыжке я с рождения, так как родители — заядлые лыжники, к врачу не пошла. Когда через полгода я всё–таки доплелась до доктора, причём обратилась в одну из частных норильских клиник, считала, что там к пациентам относятся более внимательно, услышала, что причин для беспокойства нет, это просто стресс — я как раз собиралась замуж, и мы с будущим супругом делали ремонт в квартире. На третий день после свадьбы от невролога поликлиники, куда меня муж отнёс на руках, узнала свой диагноз — рассеянный склероз. Тут же на скорой меня отправили в горбольницу, где подтвердили, что я неизлечимо больна. На отдыхе в Болгарии – Сколько времени тебе понадобилось, чтобы принять свой новый статус? – Шесть лет. Сначала было отрицание, потом — отчаяние, попытки осознать и смириться приводили к одному и тому же — затяжной депрессии. Причём от инвалидности я отказывалась три года. А после беременности и родов стало совсем худо, и мне пришлось сесть в инвалидное кресло. С одной стороны, я была счастлива, что, несмотря ни на что, стала матерью, но, с другой стороны — глубоко несчастна, потому что никакие лекарства мне не помогали... Узнав же, что люди с таким диагнозом, как у меня, при правильном лечении рожают детей и передвигаются на своих двоих, я отправилась в Питер в Институт мозга. Там выяснили, что у меня очень редкое заболевание, которое, действительно, можно принять за рассеянный склероз. В Норильске мой диагноз и рекомендации питерских светил приняли, и у меня началась новая жизнь — я всё так же ограничена в возможностях, но уже не переживаю из–за этого и благодаря правильно подобранному лечению нахожусь в ремиссии. Кстати, совсем недавно я перенесла... ветрянку. И все близкие, а также некоторые врачи опасались обострения. Но я была уверена, что ничего плохого со мной не случится — препарат удержит. И ведь удержал. Сегодня в будущее я смотрю с оптимизмом. Ходунки – вещь незаменимая – Расскажи о дочке. – Ей шестой год. И она у меня замечательная. Понимающая, отзывчивая. Благо ничто не мешает мне с ней играть, мастерить поделки, рисовать, читать ей, играть на гитаре и петь, готовить что–нибудь вкусненькое. Она очень любит взобраться ко мне на колени, когда я сижу в коляске, и кататься вместе со мной, а в горку — подталкивать. Дочка посещает детский сад «Сказка» №82 — отводит её отец, а забирает дедушка. Зато я смогла побывать на утреннике. Одна — у мужа не получилось уйти с работы. Позвонила заведующей, объяснила свою проблему, и, чтобы машина подъехала прямо к крыльцу, она дала команду открыть ворота. Встретила, помогла войти. А на второй этаж меня на руках отнёс физрук. – Легко ли просить о помощи посторонних? – Поначалу признаться в собственном бессилии было очень сложно даже близким. А уж про чужих и говорить нечего — боялась доставить неудобства, также опасалась, что откажут. Со временем научилась — и просить–принимать помощь, и спокойно реагировать на равнодушие. Главное — найти золотую середину: не считать, что все вокруг тебе должны, но и уметь заявить о себе и своей проблеме. Больничные клоуны Витаминка (Анна, сидит) и Лё-ля (Юлия) – Ты два раза в год летаешь в Санкт–Петербург. Кто помогает в поездке? – Обычно меня сопровождала мама. Но в аэропортах, особенно норильском, настолько всё хорошо отлажено в деле помощи людям с ограниченными возможностями, что в этом году я рискнула полететь одна. Главное — позвонить в медкабинет аэропорта и предупредить, что ты нуждаешься в поддержке. У меня с собой ходунки, но в порту меня встречают с инвалидным креслом, помогают с багажом и регистрируют отдельно от основного потока. В самолёт я попадаю первая. Экипаж предупреждает аэропорт прилёта, и там меня встречают, помогают получить багаж и сесть в такси. – Для тебя нет труднодоступных мест? – Я бываю везде, где хочу. Просто куда–то попасть легко, а куда–то — требуются усилия. Главное — захотеть. Например, сейчас с нетерпением жду концерта Дениса Мацуева в театре и спектакль «Жди меня». Смотрела «Примадонны» — тогда добраться до зрительного зала помогли монтировщики. Люблю бывать в кафе «Ла Манш». Непросто для меня попасть в женскую консультацию, стоматологию и кинотеатр «Родина» — очень бы облегчили задачу поручни на лестнице при входе. – Расскажи о своей волонтёрской деятельности. – Горжусь тем, что я — больничный клоун. Про этот проект я написала в мае 2017–го. Потом следила за ним в соцсетях - #снежныеносики. А примерно год назад решилась сама принять в нём участие. Прошла тренинг и конкурсный отбор — из 15 желающих, кстати, подошли лишь пятеро, в том числе и я. Сегодня нас осталось трое, и мы ищем единомышленников. Отмечу, что поначалу я сомневалась, не помешает ли моя маломобильность, но в итоге эта моя особенность, наоборот, помогает установить контакт, особенно с пожилыми постояльцами Комплексного центра социального обслуживания населения. Помню, как–то мы зашли в палату к бабушке, которая сразу же заявила, что всех ненавидит, в том числе и потому, что у неё нога болит, а её не лечат. Увидев же, что я с ходунками, сменила гнев на милость, стала задавать вопросы, и мы разговорились. А дети вообще не замечают, что со мной что–то не так — они просто видят перед собой клоуна и радуются. А я–то как радуюсь, что могу быть полезной тем, чью боль понимаю.

Надежда Сидор Фото из архива Анны Сарафановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я стала чувствовать какую–то неимоверную слабость во всём теле, особенно в ногах. Быстро уставала, много спала. Но поначалу значения такому необычному для себя состоянию не придала: за 26 лет у меня не было ни одной хронической болячки, я вела здоровый образ жизни, поэтому мне и в голову не могло прийти, что это симптомы серьёзного заболевания. Списывала всё на погоду, полярную ночь, загруженность на работе. И, даже когда не смогла скатиться с вершины горы Отдельной, потому что меня вдруг резко перестали слушаться ноги, а на горнолыжке я с рождения, так как родители — заядлые лыжники, к врачу не пошла. Когда через полгода я всё–таки доплелась до доктора, причём обратилась в одну из частных норильских клиник, считала, что там к пациентам относятся более внимательно, услышала, что причин для беспокойства нет, это просто стресс — я как раз собиралась замуж, и мы с будущим супругом делали ремонт в квартире. На третий день после свадьбы от невролога поликлиники, куда меня муж отнёс на руках, узнала свой диагноз — рассеянный склероз. Тут же на скорой меня отправили в горбольницу, где подтвердили, что я неизлечимо больна.– Шесть лет. Сначала было отрицание, потом — отчаяние, попытки осознать и смириться приводили к одному и тому же — затяжной депрессии. Причём от инвалидности я отказывалась три года. А после беременности и родов стало совсем худо, и мне пришлось сесть в инвалидное кресло. С одной стороны, я была счастлива, что, несмотря ни на что, стала матерью, но, с другой стороны — глубоко несчастна, потому что никакие лекарства мне не помогали... Узнав же, что люди с таким диагнозом, как у меня, при правильном лечении рожают детей и передвигаются на своих двоих, я отправилась в Питер в Институт мозга. Там выяснили, что у меня очень редкое заболевание, которое, действительно, можно принять за рассеянный склероз. В Норильске мой диагноз и рекомендации питерских светил приняли, и у меня началась новая жизнь — я всё так же ограничена в возможностях, но уже не переживаю из–за этого и благодаря правильно подобранному лечению нахожусь в ремиссии. Кстати, совсем недавно я перенесла... ветрянку. И все близкие, а также некоторые врачи опасались обострения. Но я была уверена, что ничего плохого со мной не случится — препарат удержит. И ведь удержал. Сегодня в будущее я смотрю с оптимизмом.– Ей шестой год. И она у меня замечательная. Понимающая, отзывчивая. Благо ничто не мешает мне с ней играть, мастерить поделки, рисовать, читать ей, играть на гитаре и петь, готовить что–нибудь вкусненькое. Она очень любит взобраться ко мне на колени, когда я сижу в коляске, и кататься вместе со мной, а в горку — подталкивать. Дочка посещает детский сад «Сказка» №82 — отводит её отец, а забирает дедушка. Зато я смогла побывать на утреннике. Одна — у мужа не получилось уйти с работы. Позвонила заведующей, объяснила свою проблему, и, чтобы машина подъехала прямо к крыльцу, она дала команду открыть ворота. Встретила, помогла войти. А на второй этаж меня на руках отнёс физрук.– Поначалу признаться в собственном бессилии было очень сложно даже близким. А уж про чужих и говорить нечего — боялась доставить неудобства, также опасалась, что откажут. Со временем научилась — и просить–принимать помощь, и спокойно реагировать на равнодушие. Главное — найти золотую середину: не считать, что все вокруг тебе должны, но и уметь заявить о себе и своей проблеме.– Обычно меня сопровождала мама. Но в аэропортах, особенно норильском, настолько всё хорошо отлажено в деле помощи людям с ограниченными возможностями, что в этом году я рискнула полететь одна. Главное — позвонить в медкабинет аэропорта и предупредить, что ты нуждаешься в поддержке. У меня с собой ходунки, но в порту меня встречают с инвалидным креслом, помогают с багажом и регистрируют отдельно от основного потока. В самолёт я попадаю первая. Экипаж предупреждает аэропорт прилёта, и там меня встречают, помогают получить багаж и сесть в такси.– Я бываю везде, где хочу. Просто куда–то попасть легко, а куда–то — требуются усилия. Главное — захотеть. Например, сейчас с нетерпением жду концерта Дениса Мацуева в театре и спектакль «Жди меня». Смотрела «Примадонны» — тогда добраться до зрительного зала помогли монтировщики. Люблю бывать в кафе «Ла Манш». Непросто для меня попасть в женскую консультацию, стоматологию и кинотеатр «Родина» — очень бы облегчили задачу поручни на лестнице при входе.– Горжусь тем, что я — больничный клоун. Про этот проект я написала в мае 2017–го. Потом следила за ним в соцсетях - #снежныеносики. А примерно год назад решилась сама принять в нём участие. Прошла тренинг и конкурсный отбор — из 15 желающих, кстати, подошли лишь пятеро, в том числе и я. Сегодня нас осталось трое, и мы ищем единомышленников. Отмечу, что поначалу я сомневалась, не помешает ли моя маломобильность, но в итоге эта моя особенность, наоборот, помогает установить контакт, особенно с пожилыми постояльцами Комплексного центра социального обслуживания населения. Помню, как–то мы зашли в палату к бабушке, которая сразу же заявила, что всех ненавидит, в том числе и потому, что у неё нога болит, а её не лечат. Увидев же, что я с ходунками, сменила гнев на милость, стала задавать вопросы, и мы разговорились. А дети вообще не замечают, что со мной что–то не так — они просто видят перед собой клоуна и радуются. А я–то как радуюсь, что могу быть полезной тем, чью боль понимаю.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















