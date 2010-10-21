[Индекс номера 183 (03.12.2019)]

 Резонанс 
По новому адресу

Закрытие ветпункта на Нансена стало проблемой для владельцев домашних питомцев.
Сергей Каплин,
и. о. начальника Норильского отдела ветеринарии
«С этими арендаторами чёрт-те что. Квартиры, которые снимают, загаживают, на лестничных площадках курят, коммуналку не платят — и хоть бы хны. Зато до ветеринарки добрались. Оккупанты».
«Хочется верить, что всё разрешится. Мы не на югах, и с большой собакой не наездишься в Старый город. А зоотакси бешеные деньги за проезд берёт. Да и доверия государственным ветеринарам больше».
«Как всегда, всё для людей. Дополнительный повод для коммерсантов взвинтить цены».
В редакцию «Заполярки» новость «прилетела» от одного из читателей. Меньше недели назад он со своей собакой пришёл в ветучасток на Нансена, 48, и застал персонал за сборами. Ему объяснили, что переезд — вынужденная мера — перемёрзла система ТВС, участок закроется и, скорее всего, навсегда.
И. о. начальника Норильского отдела ветеринарии Сергей Каплин пояснил, что ветпункт закрыли по независящим от врачей причинам. Проблемы были всегда: текла крыша, но в этом году её отремонтировали, а с отоплением беда не первый год. Коммуникации, ведущие в ветпункт, проходят через помещения, находящиеся в субаренде, а основной арендатор сейчас в Норильске не живёт. Доступа в теплоцентр у врачей нет. Службе предложили оборудовать у себя индивидуальный теплоцентр, но это требует больших финансовых вложений — более трёх миллионов рублей. Таких денег у краевого бюджетного учреждения не водится.
Сергей Каплин обратился с письмом в администрацию города, и управление имущества выделило для ветеринарного участка другое помещение (на улице Хантайской, 33) общей площадью 280 кв. м. Для сравнения: на Нансена, 48, в их распоряжении было 70 кв. м. Руководитель ветслужбы уже получил договор и ключи от нового помещения. Сейчас, чтобы открыть там к концу декабря хотя бы небольшой участок, необходимо навести порядок, вывезти мусор, установить сантехнику, заключить договоры с обслуживающими организациями. Ну а после того как профинансируют ремонт всех площадей, в 2020 году здесь планируется открыть ветеринарную станцию, где будут работать врачи с Нансена, 48, и Октябрьской, 37. Станет больше кабинетов, появятся две операционные и так далее. Руководители отдела ветеринарии надеются, что им удастся сохранить и номер телефона, к которому привыкли посетители ветучастка.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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