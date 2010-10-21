[Индекс номера 183 (03.12.2019)]



Право руля

И никаких разговоров!

В этот раз участниками совместного проекта газеты «Заполярная Правда» и Госавтоинспекции «Право руля» стали учащиеся гимназии № 1. Они узнали, почему пешеходы попадают в ДТП, и отразили опасные ситуации в своих рисунках.

Артур Жигалкин Встреча прошла в привычном формате: просмотр видео, разбор дорожных ситуаций, вопросы и ответы, а также презентация проекта «Право руля». Ребят впечатлила видеонарезка с регистраторов норильских автомобилистов. Старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров рассказал, как пешеходам не попасть под колёса автомобиля: Юлия Зозуля – Нельзя переходить дорогу в наушниках или уткнувшись носом в телефон. В наушниках можно не услышать звук приближающейся машины. Если очень хочется послушать музыку, пользуйтесь одним громкоговорителем или уменьшите звук, прежде чем перейти дорогу. А лучше вообще вытащить наушники из ушей, чтобы не отвлекали. То же самое и с телефоном. Даже если вам кто–то звонит в этот момент — сбросьте вызов, пусть даже это будет мама. Она вас потом ещё похвалит за знание ПДД, когда узнает, почему вы не стали с ней разговаривать. Перезвонить же можете, когда окажетесь на противоположной стороне. При переходе проезжей части также следует отодвинуть или снять капюшон, чтобы видеть, что происходит вокруг. Почти все норильские дороги имеют три полосы движения. Переходя, а не перебегая дорогу, всегда смотрите, остановились ли машины из второго и третьего рядов, видят ли вас водители и готовы ли они вас пропустить. Ситуаций, когда один автомобиль остановился, а другие нет, предостаточно. Милена Шатохина Многие из пешеходов — и взрослые, и дети — уверены, что если они ступили на пешеходный переход, то все машины сразу же должны уступить им дорогу. Увы, не все водители соблюдают ПДД. Кроме того, даже ответственному водителю, который едет с разрешённой скоростью, необходимо время, чтобы, увидев пешехода, успеть остановиться перед переходом. Кстати, в ПДД говорится, что автомобилисты обязаны уступить дорогу пешеходу, ступившему на проезжую часть, а не стоящему у её края, а тот, в свою очередь, должен убедиться в безопасности манёвра. Часто пешеходы спешат перебежать дорогу, когда уже мигает зелёный свет. Не стоит этого делать. За несколько секунд вряд ли можно успеть проскочить через проезжую часть, каким бы шустрым вы ни были. Когда человек бежит, в случае внезапной опасности он не сможет сразу остановиться, и сила инерции может вынести его под колёса авто. В конце беседы Михаил Назаров напомнил детям о необходимости в тёмное время суток носить на одежде световозвращатели, чтобы быть заметными на дороге.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встреча прошла в привычном формате: просмотр видео, разбор дорожных ситуаций, вопросы и ответы, а также презентация проекта «Право руля». Ребят впечатлила видеонарезка с регистраторов норильских автомобилистов. Старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров рассказал, как пешеходам не попасть под колёса автомобиля:– Нельзя переходить дорогу в наушниках или уткнувшись носом в телефон. В наушниках можно не услышать звук приближающейся машины. Если очень хочется послушать музыку, пользуйтесь одним громкоговорителем или уменьшите звук, прежде чем перейти дорогу. А лучше вообще вытащить наушники из ушей, чтобы не отвлекали. То же самое и с телефоном. Даже если вам кто–то звонит в этот момент — сбросьте вызов, пусть даже это будет мама. Она вас потом ещё похвалит за знание ПДД, когда узнает, почему вы не стали с ней разговаривать. Перезвонить же можете, когда окажетесь на противоположной стороне. При переходе проезжей части также следует отодвинуть или снять капюшон, чтобы видеть, что происходит вокруг.Почти все норильские дороги имеют три полосы движения. Переходя, а не перебегая дорогу, всегда смотрите, остановились ли машины из второго и третьего рядов, видят ли вас водители и готовы ли они вас пропустить. Ситуаций, когда один автомобиль остановился, а другие нет, предостаточно.Многие из пешеходов — и взрослые, и дети — уверены, что если они ступили на пешеходный переход, то все машины сразу же должны уступить им дорогу. Увы, не все водители соблюдают ПДД. Кроме того, даже ответственному водителю, который едет с разрешённой скоростью, необходимо время, чтобы, увидев пешехода, успеть остановиться перед переходом. Кстати, в ПДД говорится, что автомобилисты обязаны уступить дорогу пешеходу, ступившему на проезжую часть, а не стоящему у её края, а тот, в свою очередь, должен убедиться в безопасности манёвра.Часто пешеходы спешат перебежать дорогу, когда уже мигает зелёный свет. Не стоит этого делать. За несколько секунд вряд ли можно успеть проскочить через проезжую часть, каким бы шустрым вы ни были. Когда человек бежит, в случае внезапной опасности он не сможет сразу остановиться, и сила инерции может вынести его под колёса авто.В конце беседы Михаил Назаров напомнил детям о необходимости в тёмное время суток носить на одежде световозвращатели, чтобы быть заметными на дороге.

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