[Индекс номера 183 (03.12.2019)]



Есть повод

Вперёд, к победам!

В Норильске открыли новый лыжный сезон. По этому случаю на базе «Оль–Гуль» подготовили большую праздничную программу и представили горожанам обновлённое спортсооружение.

Лыжная база «Оль-Гуль» была открыта в 1977 году. Она по сей день является местом притяжения для тысяч норильчан С приветственной речью к любителям спорта обратилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева: – С каждым годом «Оль–Гуль» преображается, и я уверена, что в том числе и благодаря комфортным условиям, которые появились на лыжной базе, наши спортсмены смогут добиться новых рекордов и достижений. Вперёд, к новым победам! К поздравлениям присоединился и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков: – Я и сам когда–то занимался лыжными гонками, имею спортивный разряд, поэтому понимаю, насколько важно предоставить спортсменам соответствующие условия, чтобы они могли бы достигать поставленных целей. Я уверен, что работы, проведённые на лыжной базе, по достоинству оценят норильчане — любители активного отдыха. Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб добавил, что к новому сезону лыжная база получила не только отремонтированные вестибюль, внутренние помещения и гардеробы, но и новое руководство — директором спортсо-оружения стала Полина Киселёва. – В руководстве лыжной базы появились новые люди, у них большие и амбициозные планы по расширению профиля и функционала базы. База «Оль–Гуль» любима не только спортсменами–лыжниками, здесь есть чем заняться и детям, и взрослым, — отметил Михаил Голуб. После торжественной части гости могли посетить интерактивные площадки (аквагрим, фотозона, настольный теннис, напольные шашки и прочие), оценить выставку творческих работ конкурса детского рисунка и приложить руку к созданию экобеседки, прокатиться на собачьих упряжках, тюбингах и банане. Также работал прокат лыж и снегоходов.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С приветственной речью к любителям спорта обратилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:– С каждым годом «Оль–Гуль» преображается, и я уверена, что в том числе и благодаря комфортным условиям, которые появились на лыжной базе, наши спортсмены смогут добиться новых рекордов и достижений. Вперёд, к новым победам!К поздравлениям присоединился и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:– Я и сам когда–то занимался лыжными гонками, имею спортивный разряд, поэтому понимаю, насколько важно предоставить спортсменам соответствующие условия, чтобы они могли бы достигать поставленных целей. Я уверен, что работы, проведённые на лыжной базе, по достоинству оценят норильчане — любители активного отдыха.Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб добавил, что к новому сезону лыжная база получила не только отремонтированные вестибюль, внутренние помещения и гардеробы, но и новое руководство — директором спортсо-оружения стала Полина Киселёва.– В руководстве лыжной базы появились новые люди, у них большие и амбициозные планы по расширению профиля и функционала базы. База «Оль–Гуль» любима не только спортсменами–лыжниками, здесь есть чем заняться и детям, и взрослым, — отметил Михаил Голуб.После торжественной части гости могли посетить интерактивные площадки (аквагрим, фотозона, настольный теннис, напольные шашки и прочие), оценить выставку творческих работ конкурса детского рисунка и приложить руку к созданию экобеседки, прокатиться на собачьих упряжках, тюбингах и банане. Также работал прокат лыж и снегоходов.

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