[Индекс номера 183 (03.12.2019)]

 Мастер-класс 
Олимпийский привет

Норильск вновь посетил «Олимпийский патруль». На этот раз гостем нашего города стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
Приезд именитых спортсменов становится доброй традицией для нашего города благодаря городским властям и «Норникелю», который активно поддерживает спорт высоких достижений в стране и регионе. Вот и на прошлой неделе норильчане встретились с ещё одним спортсменом, чьё имя вписано золотыми буквами в летопись мирового спорта.
Тем, кто следит за фигурным катанием, нашего гостя особо представлять не надо. Остальным же напомним, что Дмитрий Соловьёв — фигурист, до недавних пор выступавший в танцах на льду. В паре с Екатериной Бобровой он в 2014 году стал олимпийским чемпионом, а в 2018–м — серебряным призёром Игр. Также Дмитрий является победителем и призёром чемпионатов мира и Европы, а в 2017 году вместе с Бобровой они возглавляли рейтинг Международного союза конькобежцев.
В Молодёжном центре Норильска чемпион встретился со школьниками и поделился с ними секретами своего успеха в спорте, рассказал о принципах олимпийского движения, а также ответил на вопросы ребят. В завершение встречи школьникам предложили поучаствовать в квест–игре «Олимпийские надежды» и пройти спортивные зоны с олимпийскими дисциплинами.
Следующим местом встречи Соловьёва с норильчанами стала ледовая арена Дворца спорта «Арктика». Там прославленный фигурист наградил победителей и призёров городского чемпионата по фигурному катанию и провёл мастер–класс для воспитанников спортивной школы.
– Я будто вернулся в прошлое, в детство, когда только начинал свой спортивный путь, — поделился Дмитрий Соловьёв своими впечатлениями от встречи с юными спортсменами. — Соревнования, в которых сегодня участвовали эти ребята, отразятся на их судьбе. Именно в такие моменты у детей и закладывается фундамент будущих побед. Спорт вообще многое даёт в жизни, закаляет характер. Встречи с профессиональными спортсменами, конечно же, приносят ребятам радость и дают им стимул к дальнейшей работе.
Добавим, что встреча норильчан с Дмитрием Соловьёвым прошла в рамках «Олимпийского патруля» — Всероссийского спортивно–образовательного проекта Олимпийского комитета России, реализуемого при поддержке «Норникеля». В нашем городе «Патруль» гостит уже во второй раз — до этого к нам приезжала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Гелена Топилина.
– Это вклад не только в здоровье нации, но и в развитие нашего региона. Проект даёт возможность познакомить наших детей с традициями олимпийского движения и вдохновить их на новые спортивные достижения. Компания продолжит развитие «Олимпийского патруля», и Норильск увидит и других олимпийских чемпионов, — пообещала главный специалист организационного отдела управления корпоративных программ Заполярного филиала «Норникеля» Антонина Кривенко.

Михаил Туаев
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