[Индекс номера 186 (06.12.2019)]



Есть повод

Мышки в пляс

Мышка Букля, почти кило конфет и открытка–календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком.

Новогодние подарки ждут детей Долгожданные новогодние подарки от администрации города получат дети работников бюджетных организаций, а также дети отдельных категорий норильчан: дети–инвалиды, дети–сироты, опекаемые, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости. Обладателями подарков станет ребятня до 14 лет включительно. – Выдача новогодних подарков работникам бюджетной сферы начнётся с 10 декабря, — говорит ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления соцполитики администрации Норильска Анна Сергеенко. — Норильских ребятишек порадует стильный рюкзак с двумя отделениями, световозвращающим элементом и символикой Норильска. Внутри рюкзака прячется символ года — Мышка Букля, а в специальном новогоднем мешочке — 800 граммов конфет от ведущих кондитерских фабрик России. Удобное дополнение к подарку — новогодняя открытка–календарь. Рюкзак качественный, практичный и удобный. И школьники, и дошколята будут с удовольствием его носить, а световозвращающий элемент на лицевой стороне сделает детей заметными на дороге. В общей сложности на территорию пришло 16 350 подарков, стоимость одного рюкзака — 1 200 рублей. Поставку выполнил «Кондитерский холдинг «Королевский». Расходы на подарки заложены в муниципальную программу социальной поддержки жителей Норильска.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Долгожданные новогодние подарки от администрации города получат дети работников бюджетных организаций, а также дети отдельных категорий норильчан: дети–инвалиды, дети–сироты, опекаемые, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости. Обладателями подарков станет ребятня до 14 лет включительно.– Выдача новогодних подарков работникам бюджетной сферы начнётся с 10 декабря, — говорит ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления соцполитики администрации Норильска Анна Сергеенко. — Норильских ребятишек порадует стильный рюкзак с двумя отделениями, световозвращающим элементом и символикой Норильска. Внутри рюкзака прячется символ года — Мышка Букля, а в специальном новогоднем мешочке — 800 граммов конфет от ведущих кондитерских фабрик России. Удобное дополнение к подарку — новогодняя открытка–календарь.Рюкзак качественный, практичный и удобный. И школьники, и дошколята будут с удовольствием его носить, а световозвращающий элемент на лицевой стороне сделает детей заметными на дороге.В общей сложности на территорию пришло 16 350 подарков, стоимость одного рюкзака — 1 200 рублей. Поставку выполнил «Кондитерский холдинг «Королевский». Расходы на подарки заложены в муниципальную программу социальной поддержки жителей Норильска.

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