В эти дни во всех городах края к 85–летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан.
Достойным — по заслугам
В списке выдающихся жителей нашего города, удостоившихся от губернатора юбилейного почётного знака «85 лет Красноярскому краю», — 43 имени. Среди них масса известных людей: хореограф Владимир Фролочкин, архитектор Михаил Волгин, гендиректор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров, педагог–турист Анатолий Павельев, депутат Леонид Соломаха, главный специалист талнахской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Людмила Жарких, начальник отдела по управлению городским хозяйством и работе с населением Кайеркана Дмитрий Маркиянов и многие другие. Награду из рук главы города принимала и специальный корреспондент «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, с чем её поздравляют и все коллеги.
От имени губернатора Красноярского края норильчан поздравил глава города Ринат Ахметчин:
— Красноярский край для нашей страны является территорией–донором. А Норильск здесь, без преувеличения, — настоящая жемчужина региона, он поставляет в краевой бюджет более 30 процентов отчислений. По поручению губернатора Красноярского края хочу поблагодарить заслуженных норильчан за проделанную работу во имя процветания Красноярского края и родного Норильска.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда