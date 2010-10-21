[Индекс номера 186 (06.12.2019)]

 Творим добро 
Пернатый подранок

Норильчане спасли полярную сову с огнестрельным ранением крыла.
«И кто же тебя подбил?»
Утро в норильском детском саду № 99 «Топ-Топ» выдалось суматошным. «Мой папа в тундре нашёл сову, она у него в коробке в машине, и мы не знаем, куда её девать», – с порога закричала одна из воспитанниц. Мама информацию подтвердила и попросила воспитателей оказать содействие в поиске пристанища — у них связи обширные, авось кто-нибудь из родителей знает, куда обращаться в таких случаях. В итоге обратились к журналистам «Заполярной Правды».
Конечно, первым делом все сочувствующие советовали позвонить в «Заповедники Таймыра». Там тоже сочувствуют и раненой птице, и людям, которые не могут теперь оставить её без помощи, но… Сегодня у них нет возможности выхаживать обитателей тундры — их офис находится на первом этаже жилого дома. Позвонили мы и в Норильский отдел ветеринарии, что на ул. Октябрьской, 37. Ветврач объяснила, что они тоже не могут приютить сову: нет подходящего помещения и орнитологов, но предложили привезти её на осмотр. Пообещав оказать первую помощь бесплатно, посоветовали продолжать искать человека, который сможет взять подранка на реабилитацию, причём обычная квартира для этого совсем не подходит. И «диета» у хищника — особая.
Отметим, что кому бы мы ни звонили, слышали: «Эх, был бы жив Ларин… Владимир Владимирович бы точно выходил, даже в собственной квартире». Для этого замечательного человека и учёного-биолога изучение и спасение обитателей тундры было делом всей жизни. В итоге к решению проблемы подключилась одна из его учениц, Екатерина Каверина, научный сотрудник Музея Норильска.
Екатерина связалась с тундровиком Геннадием Полторыхиным: он уже выходил одну хищную птицу — канюка — и после реабилитации выпустил на волю. Согласился помочь и сове. Но сначала — в ветлечебницу. Там, как и обещали, помогли безвозмездно — причём не только зашили птице крыло, но и выдали для неё антибиотики.
Встал вопрос, как добраться до избы Геннадия... Екатерина была готова взять такси, а потом встать на лыжи. Но на её пост в соцсетях откликнулся неравнодушный владелец внедорожника, который и доставил ценный груз к месту, куда Геннадий смог подъехать на снегоходе. Сейчас птица чувствует себя хорошо и обживается на новом месте.
Вот так, благодаря сплочённости норильчан, была спасена хозяйка этих мест — полярная сова. Она, кстати, изображена на эмблеме Кайеркана.

Надежда Сидор
Фото из архива Екатерины КАВЕРИНОЙ
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