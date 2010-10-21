«Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» горожане собрали для подопечных «Территории добра» более ста тысяч рублей.
Четвёртый «Щедрый вторник» стал более масштабным, ярким и весёлым, чем предыдущие. Не забыли и о дне рождения норильского символа акции — Щедро-пса, которому исполнилось три года. Помогали организаторам — «Территории добра» — около 30 волонтёров: помощники фонда, активисты Молодёжного центра и «Молодой гвардии», студенты Норильского колледжа искусств. Участниками акции этого года стали 13 школ, в которых прошли ярмарки, мастер–классы и концерты. Педагоги, дети и их родители объединились ради доброго дела. Бойко и споро шла торговля поделками и вкуснейшей домашней выпечкой. В промежутках между торговлей и покупками участники процесса умудрялись делиться кулинарными рецептами и секретами. Свою нотку радости и ярких красок в суматоху «Щедрого вторника» добавила и Норильская художественная школа, которая наполнила помещения «Территории добра» яркими авторскими табуретами.
Весь день «Щедрый вторник» под девизом «Под прицелом чёрствость и равнодушие» проходил в тире «Штурвал» спортивно–развлекательного комплекса «Арена». Ребята собирали деньги адресно — для давней знакомой благотворительного фонда «Территория добра» Лизы Бекетовой, героини самого первого «Щедрого вторника» в Норильске. Лиза четвёртый год борется с онкологией в клинике им. Блохина (Москва).
А ближе к вечеру звонкими голосами, музыкой, смехом и шутками наполнилось пространство у фонтана в торговом центре «Таймыр». С шести до восьми часов вечера здесь проходили различные мастер–классы и благотворительная ярмарка, а всю мелочь, которая скопилась в карманах, норильчане оставляли в специальном ящике «Не мелочи жизни». Интересной находкой стали записочки, в которых предлагалось до Нового года сделать какое–либо доброе дело. Участникам мастер–классов и благотворительной ярмарки вручались символические наклейки с надписью «Щедрый не только по вторникам». Своим вокальным и музыкальным мастерством и артистизмом заворожили гостей акции студенты Норильского колледжа искусств.
— За четыре года концепция «Щедрого вторника» несколько поменялась, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — При проведении этой акции все благотворительные мероприятия мы максимально наполняем смыслом. Для человека важно понимать, что он причастен к какому–то важному, большому и доброму делу. Не нужно ждать каких–то праздников или выходных, добрые дела можно делать каждый день. Люди должны видеть, что даже самая маленькая помощь ценна и нужна. Хорошо, когда в добрые дела приходят целые семьи, и это уже стало тенденцией.
В этом году, как обычно, все волонтёры, помощники работали от души, и их добрый посыл передавался людям, которые пришли на акцию, дарил им хорошее настроение и воспоминания.
Вырученные в ходе «Щедрого вторника» средства будут распределены между благополучателями «Территории добра» по программе «Наши дети».Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда