[Индекс номера 186 (06.12.2019)]



Благотворительность

Щедрый не только вторник

«Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» горожане собрали для подопечных «Территории добра» более ста тысяч рублей.

Четвёртый «Щедрый вторник» стал более масштабным, ярким и весёлым, чем предыдущие. Не забыли и о дне рождения норильского символа акции — Щедро-пса, которому исполнилось три года. Помогали организаторам — «Территории добра» — около 30 волонтёров: помощники фонда, активисты Молодёжного центра и «Молодой гвардии», студенты Норильского колледжа искусств. Участниками акции этого года стали 13 школ, в которых прошли ярмарки, мастер–классы и концерты. Педагоги, дети и их родители объединились ради доброго дела. Бойко и споро шла торговля поделками и вкуснейшей домашней выпечкой. В промежутках между торговлей и покупками участники процесса умудрялись делиться кулинарными рецептами и секретами. Свою нотку радости и ярких красок в суматоху «Щедрого вторника» добавила и Норильская художественная школа, которая наполнила помещения «Территории добра» яркими авторскими табуретами. Весь день «Щедрый вторник» под девизом «Под прицелом чёрствость и равнодушие» проходил в тире «Штурвал» спортивно–развлекательного комплекса «Арена». Ребята собирали деньги адресно — для давней знакомой благотворительного фонда «Территория добра» Лизы Бекетовой, героини самого первого «Щедрого вторника» в Норильске. Лиза четвёртый год борется с онкологией в клинике им. Блохина (Москва). А ближе к вечеру звонкими голосами, музыкой, смехом и шутками наполнилось пространство у фонтана в торговом центре «Таймыр». С шести до восьми часов вечера здесь проходили различные мастер–классы и благотворительная ярмарка, а всю мелочь, которая скопилась в карманах, норильчане оставляли в специальном ящике «Не мелочи жизни». Интересной находкой стали записочки, в которых предлагалось до Нового года сделать какое–либо доброе дело. Участникам мастер–классов и благотворительной ярмарки вручались символические наклейки с надписью «Щедрый не только по вторникам». Своим вокальным и музыкальным мастерством и артистизмом заворожили гостей акции студенты Норильского колледжа искусств. — За четыре года концепция «Щедрого вторника» несколько поменялась, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — При проведении этой акции все благотворительные мероприятия мы максимально наполняем смыслом. Для человека важно понимать, что он причастен к какому–то важному, большому и доброму делу. Не нужно ждать каких–то праздников или выходных, добрые дела можно делать каждый день. Люди должны видеть, что даже самая маленькая помощь ценна и нужна. Хорошо, когда в добрые дела приходят целые семьи, и это уже стало тенденцией. В этом году, как обычно, все волонтёры, помощники работали от души, и их добрый посыл передавался людям, которые пришли на акцию, дарил им хорошее настроение и воспоминания. Вырученные в ходе «Щедрого вторника» средства будут распределены между благополучателями «Территории добра» по программе «Наши дети».

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Четвёртый «Щедрый вторник» стал более масштабным, ярким и весёлым, чем предыдущие. Не забыли и о дне рождения норильского символа акции — Щедро-пса, которому исполнилось три года. Помогали организаторам — «Территории добра» — около 30 волонтёров: помощники фонда, активисты Молодёжного центра и «Молодой гвардии», студенты Норильского колледжа искусств. Участниками акции этого года стали 13 школ, в которых прошли ярмарки, мастер–классы и концерты. Педагоги, дети и их родители объединились ради доброго дела. Бойко и споро шла торговля поделками и вкуснейшей домашней выпечкой. В промежутках между торговлей и покупками участники процесса умудрялись делиться кулинарными рецептами и секретами. Свою нотку радости и ярких красок в суматоху «Щедрого вторника» добавила и Норильская художественная школа, которая наполнила помещения «Территории добра» яркими авторскими табуретами.Весь день «Щедрый вторник» под девизом «Под прицелом чёрствость и равнодушие» проходил в тире «Штурвал» спортивно–развлекательного комплекса «Арена». Ребята собирали деньги адресно — для давней знакомой благотворительного фонда «Территория добра» Лизы Бекетовой, героини самого первого «Щедрого вторника» в Норильске. Лиза четвёртый год борется с онкологией в клинике им. Блохина (Москва).А ближе к вечеру звонкими голосами, музыкой, смехом и шутками наполнилось пространство у фонтана в торговом центре «Таймыр». С шести до восьми часов вечера здесь проходили различные мастер–классы и благотворительная ярмарка, а всю мелочь, которая скопилась в карманах, норильчане оставляли в специальном ящике «Не мелочи жизни». Интересной находкой стали записочки, в которых предлагалось до Нового года сделать какое–либо доброе дело. Участникам мастер–классов и благотворительной ярмарки вручались символические наклейки с надписью «Щедрый не только по вторникам». Своим вокальным и музыкальным мастерством и артистизмом заворожили гостей акции студенты Норильского колледжа искусств.— За четыре года концепция «Щедрого вторника» несколько поменялась, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — При проведении этой акции все благотворительные мероприятия мы максимально наполняем смыслом. Для человека важно понимать, что он причастен к какому–то важному, большому и доброму делу. Не нужно ждать каких–то праздников или выходных, добрые дела можно делать каждый день. Люди должны видеть, что даже самая маленькая помощь ценна и нужна. Хорошо, когда в добрые дела приходят целые семьи, и это уже стало тенденцией.В этом году, как обычно, все волонтёры, помощники работали от души, и их добрый посыл передавался людям, которые пришли на акцию, дарил им хорошее настроение и воспоминания.Вырученные в ходе «Щедрого вторника» средства будут распределены между благополучателями «Территории добра» по программе «Наши дети».

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