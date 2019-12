[Индекс номера 186 (06.12.2019)]



В последних числах ноября рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединились друг с другом на глубине 950 метров. Дело, в общем–то, не новое для горнодобывающей отрасли Норильска, однако эта, как говорят горняки, сбойка является одним из этапов большого проекта, реализуемого в настоящий момент на «Комсомольском».

Проект называется «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» (РК–НГ) и реализуется в рамках стратегии развития «Норникеля» по внедрению новых технологий, повышения эффективности работы и наращивания объёмов добычи руды. Это многоэтапный, крупномасштабный стратегический проект, цель которого — вскрытие и отработка рудной залежи богатых руд «С–2» крупнейшего в России Октябрьского медно–никелевого месторождения. Его стоимость — 15 млрд рублей. Сейчас рудник отрабатывает медистые и вкрапленные руды: ближайшие залежи богатых истощились, однако они разведаны на более глубоких горизонтах. Залежь «С–2» как раз находится на отметке ниже 900 метров и представляет стратегической объект для разработки. Но для скипового ствола рудника «Комсомольский» она расположена достаточно далеко, поэтому горняки приняли решение поднимать богатую руду «С–2» через более близкий ствол рудника «Скалистый». Сечение в сечение Проект «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» стартовал еще в 2012 году. Через пять лет — в 2017– м — шахтостроители сдали в эксплуатацию первый пусковой комплекс проекта. За это время было построено 3 529 метров горных выработок, отбито 62 800 кубометров горной массы, смонтировано порядка 107 тонн металлоконструкций, оборудования и различных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса увеличил рудную базу «Комсомольского» сразу на 100 тысяч тонн богатой руды в год. Начиная с 2017 года специалисты — подрядные организации «Заполярная строительная компания» и «Канекс» — строят второй пусковой комплекс проекта. Он, в свою очередь, состоит из трёх этапов. Первый обеспечит прирост мощности рудника на 175 тысяч тонн в год, второй этап добавит 225 тысяч и третий — 100 тысяч. В итоге к окончанию строительства проекта рудник «Комсомольский» обеспечит поддержание выбывающих мощностей на уровне 400 тысяч тонн богатой руды залежи «С2» в год. Первый этап планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года, второй этап — в четвёртом квартале 2022–го, третий — в третьем квартале 2023–го. В ходе строительства двухкилометровой выработки, в которой, собственно, и произошла сбойка, шахтопроходчикам пришлось непросто. Например, работникам «Заполярной строительной компании» (в частности, шахтопроходческим управлениям № 4 и 5) пришлось строить выработку с отрицательным уклоном 10–12 градусов. – Уклон в выработке действительно доставил нам определённые проблемы, — рассказывает генеральный директор ЗСК Алексей Былков. — Это сложности с откачкой технологической воды, откаткой горной массы, подготовкой взрывных работ. Не менее серьёзным стал вопрос проветривания выработок в условиях больших тупиков, но благодаря грамотности персонала в итоге нам удалось выстроить свои действия и не потерять темп работ. Отлично потрудились специалисты маркшейдерской службы. Это позволило нам соединиться со своими коллегами под землёй практически с нулевым отклонением, сечение в сечение, как говорят горняки. В процессе строительства было пересечено одно из самых больших и сложных горно–геологических нарушений земной коры на Таймыре — Норильско–Хараелахский разлом. Он характеризуется ослабленными горными породами, плохо поддающимися креплению. Благодаря высокому профессионализму и слаженности действий 60 метров разлома были преодолены за два месяца, что обычно требует значительно больше времени. В строительстве горной выработки в данном случае был использован тяжёлый вид крепления — арочно–податливая крепь, применяющаяся в сложных горно–геологических условиях. С прицелом на 100 лет С 2017 года по сегодняшний день подрядные организации «Заполярная строительная компания» и «Канекс» построили три горизонта — вентиляционно–закладочный, откаточный и транспортный, что составило почти 5 километров горных выработок (всего в рамках второго пускового предполагается строительство более 17 километров выработок). В ходе строительства было отбито около 80 тысяч кубических метров горной массы. Сейчас в горных выработках завершается проходка и крепление, а уже в 2020–м году здесь будет создаваться инфраструктура новых горизонтов с оборудованием различными коммуникациями — водой, сжатым воздухом, электричеством и т. д. На горизонте, где произошла сбойка двух рудников, будет осуществляться откатка горной массы: по нему в две стороны будут ходить вагонетки. В сторону скипового ствола рудника «Скалистый» поедут гружённые рудой, обратно — пустые. Таким образом, строители возвели под землёй практически двухпутную грузовую магистраль. Это и обусловило большие размеры выработки. Её сечение составляет 19 кв. м. высота — 4,5 метра. Богатую рудную залежь «С2» планируется отрабатывать до 2049 года. Рудник «Комсомольский» — одно из самых крупных и перспективных горных предприятий ЗФ «Норникеля». Он ведёт подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. За 48 лет на руднике пройдено более 745 км горных выработок, добыто свыше 118 млн тонн руды. Текущий годовой объём добычи руды составляет 3,8 млн тонн, план к 2030 году — около 6 млн тонн. В настоящее время отработка запасов богатых сульфидных медно–никелевых руд здесь почти завершена; рудник ведёт добычу оставшихся запасов богатых руд на флангах шахтного поля, а также медистых и вкрапленных. Предприятие обеспечено рудными запасами на 100 лет. В тему Сибириада Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири». Такую оценку дали эксперты одной из ведущих международных премий в области маркетинга и коммуникаций European Excellence Awards – 2019. Up Siberia — это кросс–культурный коммуникационный проект «Норникеля», реализованный в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. В центре программы — международный творческий онлайн–конкурс «Уголок Сибири в моём городе», который проходил в социальных медиа с апреля 2018 года по март 2019–го. Любой житель планеты мог попробовать найти общие черты между своим городом (страной) и Сибирью и выложить в социальных сетях фото или видео на эту тему с хештегом #followupsiberia. Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. Его цель — открыть миру разные стороны современной Сибири: уникальную природу, традиции, кухню, гостеприимство сибиряков, современную молодёжь, культурные и спортивные проекты международного уровня. Авторы самых креативных постов побывали в Норильске, Дудинке, Красноярске, Чите и Белокурихе — знаменитом курорте Алтая. Лучшие из них — по итогам всех четырёх туров — приехали в Красноярск на Универсиаду. За всё время проекта к онлайн–конкурсу присоединились жители 53 стран. В турах побывали 31 фотограф и тревел–блогер из 19 стран. Их общая аудитория в социальных сетях превышает 3,5 миллиона человек. Общий медиаохват проекта — 370 миллионов человек из 169 стран мира. Проект Follow Up Siberia! уже стал призёром крупнейшей в Восточной Европе премии в области коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards — 2018 в номинации «Лучший Digital и SMM– проект». Кроме того, проект победил в ещё двух конкурсах. Follow up Siberia! признан «Лучшим инновационным проектом года» по версии премии «Время инноваций — 2019» и «Лучшим проектом в области международных коммуникаций» по итогам премии «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019». Неравнодушные Во Дворце культуры комбината подвели итоги и торжественно наградили победителей четвёртого экомарафона–2019 «ПонесЛось!». В Норильске экомарафон–2019 собрал рекордное число участников: 250 волонтёров в составе 29 команд из 45 подразделений компании и 22 организаций–партнёров. За прошедшее лето экомарафонцы реализовали в Норильске много проектов. В частности, провели фестиваль Eco village, презентовали детскую площадку из вторсырья, открыли мастерскую по переработке пластика. Они делали скамейки на берегу озера Лама, наводили порядок на базе «Оль–Гуль», удобряли и поливали кустарники, высаженные в прошлом году, и даже пробовали себя в роли виртуальных технологов в шоуруме «Серного проекта». Начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева на церемонии чествования победителей отметила: «Участие в экологических акциях даёт просветительский эффект, это ещё и вовлекает людей. Для компании экомарафон — возможность найти лидеров, неравнодушных и активных, искренне заинтересованных людей. А также возможность прокачать какие–то новые компетенции для самих сотрудников, потому что в рамках реализации проектов они, безусловно, получают новый опыт и новые знания, проявляют себя в разных, не только профессиональных качествах». Победители «ПонесЛось!» получили сертификаты на командообразующие мероприятия номиналом 50 тысяч, 75 и 100 тысяч рублей. Следующий экомарафон, надеются организаторы, станет ещё более продуктивным. В планах — новые интересные форматы, нестандартные методы реализации. Напомним, экологический марафон «ПонесЛось!» проходит с мая по октябрь на всех территориях присутствия компании. Включает 100 различных мероприятий. Самыми эффективными из них признаны фримаркет, экологический лекторий, обмен пластика на экологичные товары, благоустройство городских пространств. Помимо этого участники ведут свои блоги на официальной страничке марафона в социальных сетях.

Денис Кожевников

