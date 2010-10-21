[Индекс номера 186 (06.12.2019)]



Конкурсы

Ценность инженерной мысли

В «Норильскникельремонте» подвели итоги первого конкурса профессионального мастерства среди инженеров–разработчиков проектов производства работ.

В конкурсе приняли участие 13 инженеров «Норильскникельремонта» Это не только первые профессиональные соревнования среди инженерно–технических работников, но и самые продолжительные. Традиционно подобные мероприятия проводятся среди рабочих, где на проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий отводится максимум день. В данном случае проверка уровня подготовки участников объективно не могла быть проведена в такой короткий срок. По словам заместителя генерального директора — главного инженера Виталия Довгаля, из 10,5 тысячи сотрудников «Норильскникельремонта» 43 инженера технических отделов выполняют разработку проектно–технической документации. Это, по мнению руководителя, интеллектуальная элита производства, его мозговой центр. Для оценки конкурсных работ была сформирована комиссия под председательством начальника технического управления «Норильскникельремонта» Александра Чемезова, в состав которой вошли начальники техотделов структурных подразделений предприятия. Первый этап конкурса разработчиков проектов производства работ (ППР) — теоретическое тестирование — состоялся ещё 6 сентября: инженерам предстояло ответить на 30 вопросов из разных технических областей. На втором этапе конкурсантам предоставлялась возможность выбора технического задания для разработки ППР. То есть инженеры готовили реальные проекты для действующего производства. На разработку и согласование ППР отводилось две недели. В течение ещё двух недель комиссия проверяла работы и оценивала их по 30–балльной шкале. Победителем должен был стать участник, набравший суммарно наибольшее количество баллов по результатам первого и второго конкурсов. По итогам рассмотрения лучшим разработчиком проекта производства работ признана Ксения Захарова из треста «Норильскшахтсервис». И третье место также присуждено специалисту этого подразделения — Валентине Иваньковой. Второе место у Руслана Чернова из «Норильскэнергоремонта». Как отметил начальник технического отдела ремонтно–строительного треста Эдуард Сычёв, результаты конкурса подтвердили высокий уровень квалификации всех участников. – Лишний раз убедились, что у наших инженеров есть чему поучиться и на кого равняться. Моих сотрудников тут трое, но они не вошли в число призёров, так что в этом направлении есть над чем работать, — сделал выводы руководитель. По признанию победителя конкурса Ксении Захаровой, с поставленной задачей справиться было не так легко, зная, что она является ещё и конкурсной. Для инженера–технолога, работающего на предприятии относительно недолго — три года, эта победа однозначно является серьёзным рубежом. Руководство «Норильскникельремонта» заинтересовано в повышении качества разработки проектно– технической документации и предпринимает активные действия для достижения этой цели. Конкурс является одним из мероприятий, включённых в комплексную программу развития технических служб, утверждённую генеральным директором «Норильскникельремонта». – Нам, безусловно, важно развивать это направление, понимая, что период стабильности прошёл, — обратился к участникам конкурса Виталий Довгаль. — Обстоятельства и реалии таковы, что нам всем необходимо постоянно учиться. И конкурс мы провели, чтобы вовлечь инженеров в этот процесс, заинтересовать, выявить лучших. Из 43 специалистов 13 не побоялись представить свои разработки и результаты интеллектуального труда. Я благодарен им за работу и за то, что они каждый день принимают сложные технические решения. Это особенно ценно, когда перед всеми нами стоит непростая задача сделать техническую документацию максимально доступной для восприятия. Наград удостоились все участники конкурса. Тройка призёров, кроме грамот, по заведённой на предприятии традиции, получила денежные премии: за третье место — 30 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч, победитель — 80 тысяч рублей. Им также предоставляется возможность по своему усмотрению выбрать путёвку в один из санаториев, доступных работникам «Норникеля». В тему Только успевай В «Норильскникельремонте» подвели итоги прошлого месяца. В ноябре специалисты «Норильскавтоматики» на руднике «Заполярный» занимались наладкой автоматизированной системы управления горными работами (АСУ ГР). На «Медвежьем ручье» продолжаются работы по реконструкции параболического бункера. Работники «Норильскэнергоремонта» отремонтировали на ТЭЦ–2 турбоагрегат № 2, который отвечает за электрификацию Талнаха и Талнахской обогатительной фабрики. Учитывая всю важность мероприятия и ответственность перед заказчиком и районом в целом, на выполнение этого ремонта были направлены высоко-квалифицированные специалисты и рабочие. На Талнахской обогатительной фабрике специалисты ремонтно–строительного треста приступили к замене ригельных балок. Фирма Caterpillar провела технический аудит производственных мощностей и деятельности участка капитального ремонта СДО специализированного шахто–ремонтного управления для дальнейшего заключения договора сервисного партнёрства. Работы велись в рамках развития партнёрских отношений «Норильскникельремонта» с фирмами–производителями самоходного дизельного оборудования. Надёжная защита Все подразделения «Норильск-никельремонта» переходят на новый тип противопожарного герметика. Силиконовый терморасширяющийся герметик — разработка всемирно известной компании «3М», с которой «Норникель» плодотворно сотрудничает уже несколько лет. Этот материал должен обеспечить противопожарную защиту производственным площадкам и, конечно, безопасность труда. На объектах «Норильскникельремонта» есть три типа проходок, требующих пассивной противопожарной защиты: кабельные проходки; проходки стальных труб; примыкание стен к перекрытию. На презентации нового материала Леонид Бобылев, представитель «3М», отметил, что компания предлагает целый ряд специализированной продукции, которая может быть интересна предприятиям «Норникеля»: «В первую очередь это материалы по пассивной огнезащите, которыми заделывают проходки или примыкания конструкций, чтобы пламя из одного помещения не перешло в другое. Согласно мировой статистике, 95% людей погибает не от открытого огня, а от продуктов горения. Потому наши усилия направлены в первую очередь на их сдерживание. Обработка герметиком позволяет обеспечить современную противопожарную защиту с рейтингом EI 120 (до 120 минут горения). При воздействии температуры герметик расширяется минимум в шесть раз, затем коксуется. В результате образуется пробка, перекрывающая доступ кислорода и распространение продуктов горения. Важно, что этот материал подходит для норильских условий: он может наноситься при температуре до минус 30 градусов и не боится осадков, что позволяет использовать его на улице. Сегодня «Норильскникельремонт» уже закупил герметик для всех своих подразделений. На этой неделе материал будет передан на промплощадки. Дело семейное Работники «Норильскникельремонта» принимают участие в фестивале «Дед Мороз». Его традиционно проводит под Новый год ДМС «Лидер» «Норникеля». На сцене пары Дедов Морозов и Снегурочек, представляющих разные подразделения компании, будут соревноваться в артистизме, остроумии и оригинальности нарядов. Главное условие участия — это должны быть супружеские пары. Сегодня своими творческими талантами блеснут девять семей, в том числе и чета Гиззятовых, которые трудятся в «Норильскникельремонте».

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это не только первые профессиональные соревнования среди инженерно–технических работников, но и самые продолжительные. Традиционно подобные мероприятия проводятся среди рабочих, где на проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий отводится максимум день. В данном случае проверка уровня подготовки участников объективно не могла быть проведена в такой короткий срок.По словам заместителя генерального директора — главного инженера Виталия Довгаля, из 10,5 тысячи сотрудников «Норильскникельремонта» 43 инженера технических отделов выполняют разработку проектно–технической документации. Это, по мнению руководителя, интеллектуальная элита производства, его мозговой центр.Для оценки конкурсных работ была сформирована комиссия под председательством начальника технического управления «Норильскникельремонта» Александра Чемезова, в состав которой вошли начальники техотделов структурных подразделений предприятия.Первый этап конкурса разработчиков проектов производства работ (ППР) — теоретическое тестирование — состоялся ещё 6 сентября: инженерам предстояло ответить на 30 вопросов из разных технических областей.На втором этапе конкурсантам предоставлялась возможность выбора технического задания для разработки ППР. То есть инженеры готовили реальные проекты для действующего производства. На разработку и согласование ППР отводилось две недели.В течение ещё двух недель комиссия проверяла работы и оценивала их по 30–балльной шкале. Победителем должен был стать участник, набравший суммарно наибольшее количество баллов по результатам первого и второго конкурсов. По итогам рассмотрения лучшим разработчиком проекта производства работ признана Ксения Захарова из треста «Норильскшахтсервис». И третье место также присуждено специалисту этого подразделения — Валентине Иваньковой. Второе место у Руслана Чернова из «Норильскэнергоремонта».Как отметил начальник технического отдела ремонтно–строительного треста Эдуард Сычёв, результаты конкурса подтвердили высокий уровень квалификации всех участников.– Лишний раз убедились, что у наших инженеров есть чему поучиться и на кого равняться. Моих сотрудников тут трое, но они не вошли в число призёров, так что в этом направлении есть над чем работать, — сделал выводы руководитель. По признанию победителя конкурса Ксении Захаровой, с поставленной задачей справиться было не так легко, зная, что она является ещё и конкурсной. Для инженера–технолога, работающего на предприятии относительно недолго — три года, эта победа однозначно является серьёзным рубежом.Руководство «Норильскникельремонта» заинтересовано в повышении качества разработки проектно– технической документации и предпринимает активные действия для достижения этой цели. Конкурс является одним из мероприятий, включённых в комплексную программу развития технических служб, утверждённую генеральным директором «Норильскникельремонта».– Нам, безусловно, важно развивать это направление, понимая, что период стабильности прошёл, — обратился к участникам конкурса Виталий Довгаль. — Обстоятельства и реалии таковы, что нам всем необходимо постоянно учиться. И конкурс мы провели, чтобы вовлечь инженеров в этот процесс, заинтересовать, выявить лучших. Из 43 специалистов 13 не побоялись представить свои разработки и результаты интеллектуального труда. Я благодарен им за работу и за то, что они каждый день принимают сложные технические решения. Это особенно ценно, когда перед всеми нами стоит непростая задача сделать техническую документацию максимально доступной для восприятия.Наград удостоились все участники конкурса. Тройка призёров, кроме грамот, по заведённой на предприятии традиции, получила денежные премии: за третье место — 30 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч, победитель — 80 тысяч рублей. Им также предоставляется возможность по своему усмотрению выбрать путёвку в один из санаториев, доступных работникам «Норникеля».

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