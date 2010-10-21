[Индекс номера 186 (06.12.2019)]

 Экстремалы 
Великое приключение

Great Arctic Adventure — это первая арктическая экспедиция на дельталёте. Экстремалам предстоит открыть новые воздушные трассы и покорить Арктику на сверхлёгком летательном аппарате. Чем уникально их путешествие — об этом и многом другом рассказали «Заполярке» два бесстрашных авантюриста: руководитель экспедиции Андрей Андреев и штурман, она же пресс–секретарь, Евгения Хохлова.
Андрей Андреев и Евгения Хохлова
• Участники экспедиции Great Arctic Adventure преодолеют на дельталёте 13 323 километра за 180 дней.
• Норильск станет одним из 96 остановочных населённых пунктов на маршруте путешественников.
• Полёт максимально приближен к перелётам пионеров полярной авиации и тесно связан с историей освоения Севера.
• «Заполярная Правда» — генеральный информационный партнёр экспедиции.
Два бесстрашных авантюриста
Андрей, как родилась идея совершить этот перелёт?
– В 2012 году я попробовал, насколько реально на таком летательном аппарате преодолеть столь большие расстояния. Тогда мой маршрут лежал от Санкт–Петербурга до Владивостока, его протяжённость — десять тысяч километров. Всё прошло успешно, дельталёт хорошо себя зарекомендовал, и после этого я задумал арктическую экспедицию. Одна из её задач — доказать, что век паровых двигателей не ушёл в небытие, это параллельная реальность, которая не менее интересна, нежели мир инноваций и нанотехнологий. Человечеству предстоит освоение Арктики на дельталёте.
Маршрут Арктической экспедиции
Как давно вы готовитесь к экспедиции?
– Подготовка идёт с 2012 года. Собирается специальный аппарат, который выдержит арктические условия. Проверка оборудования проводится на базе РКЦ «Прогресс», одного из ведущих предприятий российской ракетно–космической промышленности.
Какие характеристики у арктического дельталёта?
– В создании этого аппарата используются новейшие технологии, которые делают его надёжным, высокопрочным, мощным, манёвренным и в то же время технически простым. Он у нас с автомобильным двигателем, это так называемая аэроконверсия. На нашем дельталёте установлен четырёхцилиндровый оппозитный движок от «Субару»: 2,5 литра, 165 лошадиных сил. Он со специальным авиационным редуктором, с шестилопастным винтом. Всё это уже было испытано на подобных аппаратах, просто у нас усиленная конструкция, предназначенная именно для арктических условий.
Краш-тест палатки в полевых условиях
А почему выбрали именно автомобильный двигатель?
– Потому что не во всех населённых пунктах, где мы планируем останавливаться, можно найти топливо для авиационного двигателя. С бензином проще будет.
Вы просчитывали расход топлива?
– Если брать в среднем, то на 100 километров — порядка 11–12 литров.
– Какую высоту может набирать дельталёт и какое расстояние преодолевать без остановки?
– 450 метров над уровнем земли. А вообще, может подняться на высоту до четырёх тысяч метров. На нём можно за раз пролететь 700 километров. Но это физически очень тяжело. Поэтому наш маршрут разбит на участки по 150–300 километров.
Вам предстоит преодолеть расстояние от Мурманска до Владивостока, сколько дней вы будете в пути?
– Это 13 323 километра, планируем уложиться в 180 дней, причём без специальной наземной поддержки.
Не пугает столь длительное путешествие, да ещё в таких непростых условиях?
– Мы внимательно изучили дневники первых пилотов, открывавших арктические трассы, чтобы на их основе составить свой собственный маршрут. Я сам зимой летал, тренировался, так что к полёту мы готовы. Другое дело, что в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации, та же непогода. Ну что ж, будем приземляться, пережидать. Аппарат такой конструкции, что он может сесть где угодно. У него маленький разбег, быстрый взлёт.
Холода мы не боимся — постараемся хорошо утеплиться. Дельталёт будет наполовину открытый. Сейчас ведутся переговоры о закупке спецкостюмов, которые выдерживают температуру до минус 65. Кроме того, в планах — установить систему отопления сидений. Уже приобрели палатку и небольшую печку на случай незапланированных остановок в тундре. Пока лежит снег, на дель-талёте будут установлены лыжные шасси. В весенний период поменяем их на обычные.
Руководитель экспедиции Андрей Андреев
Евгения, вы в экспедиции будете штурманом, готовы к великому приключению?
– Это для меня первая масштабная экспедиция. Немного страшно, но очень интересно. Андрей уже опытный путешественник и теперь меня всему обучает. Отрабатываем ситуации, которые могут возникнуть. Допускаем, что будут и непредвиденные случаи, к ним нужно быть морально готовыми.
Ваш маршрут лежит через 96 населённых пунктов, в их числе Норильск. Чем интересен для вас наш город?
– Лично для меня тем, что мой дедушка Сергей Сердаков на Норильском комбинате выпускал первый металл и довольно долго жил в Норильске. Я уже связывалась с городом, просила, чтобы нам организовали экскурсию на предприятия Заполярного филиала. Мы хотим посетить и ещё какие–нибудь интересные места, ведь не только металлом славен Норильск.
Андрей, а вообще — какие цели у экспедиции?
— Мы не за рекордами летим. Это уникальная экспедиция благотворительной направленности, во время которой будут проводиться многочисленные акции для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Целая благотворительная кампания под названием «Светлая полоса». Кроме того, Евгения будет вести видеодневник нашего путешествия с рассказами о пунктах остановок, об интересных историях, легендах и малоизвестных фактах и размещать эту информацию на официальном сайте экспедиции, в соцсетях, в том числе в группе «Заполярной Правды». Сейчас главное — все 180 дней нашего перелёта наполнить чем–нибудь полезным и важным. Встретимся уже совсем скоро. Начало приключения намечено на весну 2020 года.

Галина Навроцкая
Фото из личного архива Андрея АНДРЕЕВА
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Great Arctic Adventure — это первая арктическая экспедиция на дельталёте. Экстремалам предстоит открыть новые воздушные трассы и покорить Арктику на сверхлёгком летательном аппарате. Чем уникально их путешествие — об этом и многом другом рассказали «Заполярке» два бесстрашных авантюриста: руководитель экспедиции Андрей Андреев и штурман, она же пресс–секретарь, Евгения Хохлова.

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