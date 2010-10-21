Great Arctic Adventure — это первая арктическая экспедиция на дельталёте. Экстремалам предстоит открыть новые воздушные трассы и покорить Арктику на сверхлёгком летательном аппарате. Чем уникально их путешествие — об этом и многом другом рассказали «Заполярке» два бесстрашных авантюриста: руководитель экспедиции Андрей Андреев и штурман, она же пресс–секретарь, Евгения Хохлова.
|Андрей Андреев и Евгения Хохлова
|• Участники экспедиции Great Arctic Adventure преодолеют на дельталёте 13 323 километра за 180 дней.• Норильск станет одним из 96 остановочных населённых пунктов на маршруте путешественников.• Полёт максимально приближен к перелётам пионеров полярной авиации и тесно связан с историей освоения Севера.• «Заполярная Правда» — генеральный информационный партнёр экспедиции.
|Два бесстрашных авантюриста
– Андрей, как родилась идея совершить этот перелёт?
– В 2012 году я попробовал, насколько реально на таком летательном аппарате преодолеть столь большие расстояния. Тогда мой маршрут лежал от Санкт–Петербурга до Владивостока, его протяжённость — десять тысяч километров. Всё прошло успешно, дельталёт хорошо себя зарекомендовал, и после этого я задумал арктическую экспедицию. Одна из её задач — доказать, что век паровых двигателей не ушёл в небытие, это параллельная реальность, которая не менее интересна, нежели мир инноваций и нанотехнологий. Человечеству предстоит освоение Арктики на дельталёте.
|Маршрут Арктической экспедиции
– Как давно вы готовитесь к экспедиции?
– Подготовка идёт с 2012 года. Собирается специальный аппарат, который выдержит арктические условия. Проверка оборудования проводится на базе РКЦ «Прогресс», одного из ведущих предприятий российской ракетно–космической промышленности.
– Какие характеристики у арктического дельталёта?
– В создании этого аппарата используются новейшие технологии, которые делают его надёжным, высокопрочным, мощным, манёвренным и в то же время технически простым. Он у нас с автомобильным двигателем, это так называемая аэроконверсия. На нашем дельталёте установлен четырёхцилиндровый оппозитный движок от «Субару»: 2,5 литра, 165 лошадиных сил. Он со специальным авиационным редуктором, с шестилопастным винтом. Всё это уже было испытано на подобных аппаратах, просто у нас усиленная конструкция, предназначенная именно для арктических условий.
|Краш-тест палатки в полевых условиях
– А почему выбрали именно автомобильный двигатель?
– Потому что не во всех населённых пунктах, где мы планируем останавливаться, можно найти топливо для авиационного двигателя. С бензином проще будет.
– Вы просчитывали расход топлива?
– Если брать в среднем, то на 100 километров — порядка 11–12 литров.
– Какую высоту может набирать дельталёт и какое расстояние преодолевать без остановки?
– 450 метров над уровнем земли. А вообще, может подняться на высоту до четырёх тысяч метров. На нём можно за раз пролететь 700 километров. Но это физически очень тяжело. Поэтому наш маршрут разбит на участки по 150–300 километров.
– Вам предстоит преодолеть расстояние от Мурманска до Владивостока, сколько дней вы будете в пути?
– Это 13 323 километра, планируем уложиться в 180 дней, причём без специальной наземной поддержки.
— Не пугает столь длительное путешествие, да ещё в таких непростых условиях?
– Мы внимательно изучили дневники первых пилотов, открывавших арктические трассы, чтобы на их основе составить свой собственный маршрут. Я сам зимой летал, тренировался, так что к полёту мы готовы. Другое дело, что в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации, та же непогода. Ну что ж, будем приземляться, пережидать. Аппарат такой конструкции, что он может сесть где угодно. У него маленький разбег, быстрый взлёт.
Холода мы не боимся — постараемся хорошо утеплиться. Дельталёт будет наполовину открытый. Сейчас ведутся переговоры о закупке спецкостюмов, которые выдерживают температуру до минус 65. Кроме того, в планах — установить систему отопления сидений. Уже приобрели палатку и небольшую печку на случай незапланированных остановок в тундре. Пока лежит снег, на дель-талёте будут установлены лыжные шасси. В весенний период поменяем их на обычные.
|Руководитель экспедиции Андрей Андреев
– Евгения, вы в экспедиции будете штурманом, готовы к великому приключению?
– Это для меня первая масштабная экспедиция. Немного страшно, но очень интересно. Андрей уже опытный путешественник и теперь меня всему обучает. Отрабатываем ситуации, которые могут возникнуть. Допускаем, что будут и непредвиденные случаи, к ним нужно быть морально готовыми.
— Ваш маршрут лежит через 96 населённых пунктов, в их числе Норильск. Чем интересен для вас наш город?
– Лично для меня тем, что мой дедушка Сергей Сердаков на Норильском комбинате выпускал первый металл и довольно долго жил в Норильске. Я уже связывалась с городом, просила, чтобы нам организовали экскурсию на предприятия Заполярного филиала. Мы хотим посетить и ещё какие–нибудь интересные места, ведь не только металлом славен Норильск.
– Андрей, а вообще — какие цели у экспедиции?
— Мы не за рекордами летим. Это уникальная экспедиция благотворительной направленности, во время которой будут проводиться многочисленные акции для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Целая благотворительная кампания под названием «Светлая полоса». Кроме того, Евгения будет вести видеодневник нашего путешествия с рассказами о пунктах остановок, об интересных историях, легендах и малоизвестных фактах и размещать эту информацию на официальном сайте экспедиции, в соцсетях, в том числе в группе «Заполярной Правды». Сейчас главное — все 180 дней нашего перелёта наполнить чем–нибудь полезным и важным. Встретимся уже совсем скоро. Начало приключения намечено на весну 2020 года.Галина Навроцкая Фото из личного архива Андрея АНДРЕЕВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда