[Индекс номера 186 (06.12.2019)]



Спортивный интерес

Игры без правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляет, что факт редактирования базы данных Московской антидопинговой лаборатории полностью доказан. Если обвинения подтвердятся, то на ближайшие четыре года Россию могут лишить права проведения международных соревнований, а наших спортсменов не допустить на крупные турниры под национальным фагом.







Были — и нет По сообщению ТАСС, в WADA утверждают, что манипуляции с данными Московской лаборатории происходили в январе 2019 года. Об этом говорится в отчёте комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг–проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год. В отчёте говорится, что российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января — на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). При этом сохранение идентичности базы Московской лаборатории являлось условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства. «Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с этим доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором Родченковым, а затем подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления или изменения были сделаны в декабре 2018–го и январе 2019 года, до того как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года», — говорится в отчёте. Также утверждается, что на сентябрьской встрече в Лозанне российская делегация признала факт пропажи информации в результате входа в систему 17 декабря 2018 года и 8 января 2019 года, однако представила альтернативное толкование криминалистических доказательств, с которым WADA не согласилось.





Кто виноват и что делать? «Коммерсант» пишет, что рекомендации комитета по соответствию WADA вызывали бурную реакцию представителей российской спортивной отрасли. По этому поводу высказались десятки функционеров и тренеров, представляющих разные виды спорта и организации. Характеризуя предлагаемые санкции, они употребляли похожие определения: «возмутительные», «несправедливые», «чрезмерные». Министр спорта России Павел Колобков был более сдержанным в оценках, отметив, что видит в рекомендациях CRC «определённые противоречия». В своём заявлении он напомнил о разработанной в 2015 году совместно с Советом Европы «дорожной карте» по восстановлению РУСАДА. По мнению министра, все требования, которые выдвинуло WADA, были выполнены, включая требование о передаче базы данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом Павел Колобков подчеркнул, что «с начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно», а «сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию». Между тем именно на «российские власти», как на основных виновников случившегося указал Международный олимпийский комитет. В его заявлении «манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA» приравниваются к «атаке на целостность всего спорта» и к «ущербу, нанесённому спортивному движению по всему миру». МОК не скрывает, что «поддерживает самые жёсткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляции», но на «власти», то есть, видимо, Минспорт России в том числе, возлагает «исключительную» ответственность, одновременно выводя из–под удара другую ключевую в структуре управления российским спортом организацию. «Спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, и в отчёте не указывается на какое–либо нарушение со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России и его членов», — говорится в заявлении МОК.





Двойные стандарты «Зачем WADA превращает санкции в идиотизм?» — задается вопросом «Спорт–Экспресс», и сам же на него отвечает: «Меры, предлагаемые WADA, абсолютно запредельны. Никто уже не зафиксирует, кто первый начал тащить политику в спорт (или спорт в политику), но меры WADA определённо носят не дисциплинарный, а политический характер. Это просто напечатано самым что ни на есть чёрным для России шрифтом по белому фону сайта WADA — в виде грядущего запрета нашим государственным лицам посещать спортивные мероприятия. Как связаны с криворукими хакерами российские фигуристы? Гольфисты? Скалолазы? Лазали себе по скалам, иногда отвлекаясь на встречи с допинг–офицерами, — и на тебе. Принцип коллективной ответственности уже отверг CAS своими решениями по Сочи. Всем очевидно, что бомбардировка санкциями России — это борьба не с допингом, а со страной. Иначе эта тактика кнута бы помогала. Но в лыжах скандал сродни с нашей легкой атлетикой, ловят переливателей крови по всему миру от Австрии до Казахстана. И что? Где сборная Австрии под белым флагом?». Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «Заполярной Правды» Стоило теме допинга в нашем спорте немного утихнуть, как вспыхнула новая волна негатива, вызванная заявлением WADA. О том, что за всем этим последует, мы узнаем 9 декабря на специальном заседании в Париже. Но уже сейчас нужно быть морально готовым к худшему из вариантов. Возможно, следующие четыре года российским спортсменам, которых допустят до состязаний, придётся выступать под нейтральным флагом и без национального гимна, как это уже было на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В то же время международные турниры, планирующиеся к проведению в России, перенесут в другие страны: это чемпионат Европы по футболу, финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по хоккею, летняя Универсиада и другие. Ситуация, конечно, аховая. Как из неё выходить, непонятно, поскольку в истории мирового спорта такого ещё не было. Вместе с тем сегодня от изоляционной политики проигрывают все: для нас это удар по имиджу, для них — потеря зрелищности и элементарное падение доходов. При этом можно строить множество догадок, почему так получилось. Одни назовут это системным сбоем, другие — происками Запада (независимые эксперты вскрывают недочёты в расследованиях WADA). А кто–то наверняка не станет лукавить и честно признается: мы виноваты сами. Я, пожалуй, охотнее соглашусь с последними. Почему? Да потому что после Олимпиады в Сочи не были сделаны конкретные выводы. Если с российской стороны и были нарушения в допинговых вопросах, то тех, по чьей вине это случилось, нужно было жёстко и публично наказать, в идеале — с формулировкой «за подрывную деятельность и провокацию». Вместо этого мы проявили то ли гуманность, то ли недальновидность и, как итог, оставили поле битвы за международными инстанциями и споткнулись о проблемы, которые можно и нужно было решать ещё в зачатке. Но не будем заниматься самоистязанием. Приходится иметь дело с тем, что есть. После вынесения решения на следующей неделе у нас будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. И, если окончательный вердикт окажется не в нашу пользу, нам останется только смириться и двигаться дальше. Можно направить большие миллионы, которые бы ушли на подготовку различных международных турниров в России, на развитие любительского и детского спорта в стране. А ещё можно по аналогии с 1986 годом провести Игры доброй воли. А почему бы и нет? Но самое важное — избежать обвинений российских спортсменов, которые, несмотря ни на что — по идеологическим или каким–то другим соображениям — откажутся пропускать международные выступления. Сидя дома у своих телевизоров, мы не догадываемся и о малой доле тех усилий, которые они тратят на то, чтобы в назначенный час выйти на старт. Прозвучит банально, но для них это — смысл всей жизни. И пускай на ближайших двух Олимпиадах вместо российского триколора они будут вынуждены нести нейтральный флаг, от этого их заряд бодрости вряд ли угаснет. Даже наоборот: как показывает практика, в такие моменты в человеке просыпается особый настрой на подвиги, он становится по–спортивному злее и неуступчивее. И кому в итоге будет хуже — это ещё вопрос.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По сообщению ТАСС, в WADA утверждают, что манипуляции с данными Московской лаборатории происходили в январе 2019 года. Об этом говорится в отчёте комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг–проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год. В отчёте говорится, что российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января — на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). При этом сохранение идентичности базы Московской лаборатории являлось условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства.«Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с этим доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором Родченковым, а затем подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления или изменения были сделаны в декабре 2018–го и январе 2019 года, до того как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года», — говорится в отчёте.Также утверждается, что на сентябрьской встрече в Лозанне российская делегация признала факт пропажи информации в результате входа в систему 17 декабря 2018 года и 8 января 2019 года, однако представила альтернативное толкование криминалистических доказательств, с которым WADA не согласилось.«Коммерсант» пишет, что рекомендации комитета по соответствию WADA вызывали бурную реакцию представителей российской спортивной отрасли. По этому поводу высказались десятки функционеров и тренеров, представляющих разные виды спорта и организации. Характеризуя предлагаемые санкции, они употребляли похожие определения: «возмутительные», «несправедливые», «чрезмерные».Министр спорта России Павел Колобков был более сдержанным в оценках, отметив, что видит в рекомендациях CRC «определённые противоречия». В своём заявлении он напомнил о разработанной в 2015 году совместно с Советом Европы «дорожной карте» по восстановлению РУСАДА. По мнению министра, все требования, которые выдвинуло WADA, были выполнены, включая требование о передаче базы данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом Павел Колобков подчеркнул, что «с начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно», а «сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию».Между тем именно на «российские власти», как на основных виновников случившегося указал Международный олимпийский комитет. В его заявлении «манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA» приравниваются к «атаке на целостность всего спорта» и к «ущербу, нанесённому спортивному движению по всему миру». МОК не скрывает, что «поддерживает самые жёсткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляции», но на «власти», то есть, видимо, Минспорт России в том числе, возлагает «исключительную» ответственность, одновременно выводя из–под удара другую ключевую в структуре управления российским спортом организацию.«Спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, и в отчёте не указывается на какое–либо нарушение со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России и его членов», — говорится в заявлении МОК.«Зачем WADA превращает санкции в идиотизм?» — задается вопросом «Спорт–Экспресс», и сам же на него отвечает: «Меры, предлагаемые WADA, абсолютно запредельны. Никто уже не зафиксирует, кто первый начал тащить политику в спорт (или спорт в политику), но меры WADA определённо носят не дисциплинарный, а политический характер. Это просто напечатано самым что ни на есть чёрным для России шрифтом по белому фону сайта WADA — в виде грядущего запрета нашим государственным лицам посещать спортивные мероприятия. Как связаны с криворукими хакерами российские фигуристы? Гольфисты? Скалолазы? Лазали себе по скалам, иногда отвлекаясь на встречи с допинг–офицерами, — и на тебе. Принцип коллективной ответственности уже отверг CAS своими решениями по Сочи. Всем очевидно, что бомбардировка санкциями России — это борьба не с допингом, а со страной. Иначе эта тактика кнута бы помогала. Но в лыжах скандал сродни с нашей легкой атлетикой, ловят переливателей крови по всему миру от Австрии до Казахстана. И что? Где сборная Австрии под белым флагом?».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















