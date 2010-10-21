|
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявляет, что факт редактирования базы данных Московской антидопинговой лаборатории полностью доказан. Если обвинения подтвердятся, то на ближайшие четыре года Россию могут лишить права проведения международных соревнований, а наших спортсменов не допустить на крупные турниры под национальным фагом.
Были — и нет
По сообщению ТАСС, в WADA утверждают, что манипуляции с данными Московской лаборатории происходили в январе 2019 года. Об этом говорится в отчёте комитета по соответствию WADA, который занимался проверкой базы данных, содержащей результаты анализа допинг–проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год. В отчёте говорится, что российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января — на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). При этом сохранение идентичности базы Московской лаборатории являлось условием восстановления статуса Российского антидопингового агентства.
«Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с этим доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена доктором Родченковым, а затем подтверждена исследованием профессора Ричарда Макларена. Однако дальнейшие значительные удаления или изменения были сделаны в декабре 2018–го и январе 2019 года, до того как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных в попытке создать впечатление, что московские данные находятся в их текущем состоянии с 2015 года», — говорится в отчёте.
Также утверждается, что на сентябрьской встрече в Лозанне российская делегация признала факт пропажи информации в результате входа в систему 17 декабря 2018 года и 8 января 2019 года, однако представила альтернативное толкование криминалистических доказательств, с которым WADA не согласилось.Кто виноват и что делать?
«Коммерсант» пишет, что рекомендации комитета по соответствию WADA вызывали бурную реакцию представителей российской спортивной отрасли. По этому поводу высказались десятки функционеров и тренеров, представляющих разные виды спорта и организации. Характеризуя предлагаемые санкции, они употребляли похожие определения: «возмутительные», «несправедливые», «чрезмерные».
Министр спорта России Павел Колобков был более сдержанным в оценках, отметив, что видит в рекомендациях CRC «определённые противоречия». В своём заявлении он напомнил о разработанной в 2015 году совместно с Советом Европы «дорожной карте» по восстановлению РУСАДА. По мнению министра, все требования, которые выдвинуло WADA, были выполнены, включая требование о передаче базы данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом Павел Колобков подчеркнул, что «с начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно», а «сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию».
Между тем именно на «российские власти», как на основных виновников случившегося указал Международный олимпийский комитет. В его заявлении «манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA» приравниваются к «атаке на целостность всего спорта» и к «ущербу, нанесённому спортивному движению по всему миру». МОК не скрывает, что «поддерживает самые жёсткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляции», но на «власти», то есть, видимо, Минспорт России в том числе, возлагает «исключительную» ответственность, одновременно выводя из–под удара другую ключевую в структуре управления российским спортом организацию.
«Спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, и в отчёте не указывается на какое–либо нарушение со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России и его членов», — говорится в заявлении МОК.Двойные стандарты
«Зачем WADA превращает санкции в идиотизм?» — задается вопросом «Спорт–Экспресс», и сам же на него отвечает: «Меры, предлагаемые WADA, абсолютно запредельны. Никто уже не зафиксирует, кто первый начал тащить политику в спорт (или спорт в политику), но меры WADA определённо носят не дисциплинарный, а политический характер. Это просто напечатано самым что ни на есть чёрным для России шрифтом по белому фону сайта WADA — в виде грядущего запрета нашим государственным лицам посещать спортивные мероприятия. Как связаны с криворукими хакерами российские фигуристы? Гольфисты? Скалолазы? Лазали себе по скалам, иногда отвлекаясь на встречи с допинг–офицерами, — и на тебе. Принцип коллективной ответственности уже отверг CAS своими решениями по Сочи. Всем очевидно, что бомбардировка санкциями России — это борьба не с допингом, а со страной. Иначе эта тактика кнута бы помогала. Но в лыжах скандал сродни с нашей легкой атлетикой, ловят переливателей крови по всему миру от Австрии до Казахстана. И что? Где сборная Австрии под белым флагом?».
Свой взгляд
Стоило теме допинга в нашем спорте немного утихнуть, как вспыхнула новая волна негатива, вызванная заявлением WADA. О том, что за всем этим последует, мы узнаем 9 декабря на специальном заседании в Париже. Но уже сейчас нужно быть морально готовым к худшему из вариантов. Возможно, следующие четыре года российским спортсменам, которых допустят до состязаний, придётся выступать под нейтральным флагом и без национального гимна, как это уже было на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В то же время международные турниры, планирующиеся к проведению в России, перенесут в другие страны: это чемпионат Европы по футболу, финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по хоккею, летняя Универсиада и другие.Ситуация, конечно, аховая. Как из неё выходить, непонятно, поскольку в истории мирового спорта такого ещё не было. Вместе с тем сегодня от изоляционной политики проигрывают все: для нас это удар по имиджу, для них — потеря зрелищности и элементарное падение доходов. При этом можно строить множество догадок, почему так получилось. Одни назовут это системным сбоем, другие — происками Запада (независимые эксперты вскрывают недочёты в расследованиях WADA). А кто–то наверняка не станет лукавить и честно признается: мы виноваты сами. Я, пожалуй, охотнее соглашусь с последними. Почему? Да потому что после Олимпиады в Сочи не были сделаны конкретные выводы. Если с российской стороны и были нарушения в допинговых вопросах, то тех, по чьей вине это случилось, нужно было жёстко и публично наказать, в идеале — с формулировкой «за подрывную деятельность и провокацию». Вместо этого мы проявили то ли гуманность, то ли недальновидность и, как итог, оставили поле битвы за международными инстанциями и споткнулись о проблемы, которые можно и нужно было решать ещё в зачатке.Но не будем заниматься самоистязанием. Приходится иметь дело с тем, что есть. После вынесения решения на следующей неделе у нас будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. И, если окончательный вердикт окажется не в нашу пользу, нам останется только смириться и двигаться дальше. Можно направить большие миллионы, которые бы ушли на подготовку различных международных турниров в России, на развитие любительского и детского спорта в стране. А ещё можно по аналогии с 1986 годом провести Игры доброй воли. А почему бы и нет?Но самое важное — избежать обвинений российских спортсменов, которые, несмотря ни на что — по идеологическим или каким–то другим соображениям — откажутся пропускать международные выступления. Сидя дома у своих телевизоров, мы не догадываемся и о малой доле тех усилий, которые они тратят на то, чтобы в назначенный час выйти на старт. Прозвучит банально, но для них это — смысл всей жизни. И пускай на ближайших двух Олимпиадах вместо российского триколора они будут вынуждены нести нейтральный флаг, от этого их заряд бодрости вряд ли угаснет. Даже наоборот: как показывает практика, в такие моменты в человеке просыпается особый настрой на подвиги, он становится по–спортивному злее и неуступчивее. И кому в итоге будет хуже — это ещё вопрос.
|Михаил Туаев, корреспондент «Заполярной Правды»
Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда