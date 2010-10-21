[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Перспективы

Вид на Арктику

Глава Норильска Ринат Ахметчин и спикер норильского горсовета Александр Пестряков приняли активное участие в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Российская Арктика – стратегическая для освоения территория Форум, проходивший в Санкт–Петербурге с 5 по 7 декабря, – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально–экономического развития арктических территорий. В нём приняли участие около 2,5 тысячи делегатов из 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Организатором форума выступила Ассоциация полярников при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Среди участников дискуссий и панельных сессий в программе форума были заявлены учёные, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти и бизнеса. В рамках форума эксперты обсудили развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арк-тике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование методов строительства в арктических условиях и другие темы. На площадке форума также была развёрнута выставка, на которой российские компании представили свои проекты и технологии для развития Арктики. Рассказывая о поездке, Ринат Ахметчин отметил, что, выступая на форуме год назад, рассказал о норильских трудностях с жилым фондом. Тогда решения не нашли, но проблема была услышана, и сегодня, год спустя, решение готово к воплощению: – Год назад мне удалось наладить на форуме конструктивный диалог по вопросам строительства в Арктике. Поэтому позже, когда мы начали работать над решением обозначенных проблем, все, кого я приглашал к сотрудничеству, шли мне навстречу, — сообщил Ринат Ахметчин. В международном форуме приняли участие около 2,5 тысячи делегатов из 40 регионов России Ринат Ахметчин согласен с прозвучавшей в докладе заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова мыслью о том, что в высокие широты бюджетные деньги пойдут вслед за коммерческими. И в этом смысле, считает Ринат Ахметчин, мы находимся в выгодном положении: «Норникель» сформировал инвестпрограмму, благодаря которой видно, что в город будут вкладываться серьёзные средства, появятся новые предприятия и рабочие места. А это в свою очередь требует хорошего состояния жилищного фонда. Совместная работа градообразующего предприятия, регионального правительства и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики дала возможность администрации города разработать и представить программу норильской реновации жилья. Она уже одобрена краевым правительством, «Норникелем» и находится на рассмотрении в профильном министерстве, после чего будет передана в Минстрой РФ. — Надеюсь, после этого будет подписано соглашение, и уже в 2021 году в бюджет заложат совместные средства Федерации, региона, города и «Норникеля», и программа по строительству жилья заработает. Александр Крутиков рассказал, что мы включены в пилотные проекты Министерства Дальнего Востока и Арктики, это наше главное достижение. И первый импульс дало именно прошлогоднее выступление на Арктическом совете. Но мы не собираемся останавливаться: на муниципальном уровне работа уже началась. Например, разработана проектно–сметная документация жилищного строительства на будущий год, — пояснил глава Норильска. Александр Крутиков, выступая на форуме с докладом, отметил, что Арктика — это территория диалога, взаимовыгодного сотрудничества: — Сегодня экономическая деятельность в Арктике сдерживается естественными высокими издержками, рисками, отсутствием инфраструктуры. Крупные проекты, которые у нас на слуху, осуществлены только благодаря адресной индивидуальной поддержке государства. Эту поддержку надо сделать системной, всеобщей, предоставлять её любому бизнесу, желающему работать на развитие Арктики, и создавать тут рабочие места. Для этого вся Арктическая зона страны получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций и льгот. Такое решение принято правительством страны, законопроект готовится к внесению в Госдуму. В числе предусматриваемых законопроектом преференций — значительное снижение налогов на освоение месторождений полезных ископаемых — 5% в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Распространятся льготы и на малый и средний бизнес, который не работает в сфере добычи, но готов вложить в территорию от 10 миллионов рублей в течение пяти лет. Для него на 10 лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль, установится и льготная ставка по страховым взносам. При этом арктические регионы также получают право снижать до нуля региональные и местные налоги. — Кроме налоговых преференций особый экономический режим подразумевает возможность строительства государством инфраструктуры для новых производств. Мы рассчитываем, что в Арктике он заработает уже в следующем году, — пояснил докладчик. Александр Крутиков добавил, что сейчас есть планы по интенсивному освоению Арктического шельфа, предусматривающие расширение конкуренции и технологий: министерство выступило за расширение доступа частных компаний к нераспределённому шельфу, для чего уже готовится соответствующий законопроект. Крутиков обозначил и другие важные точки развития территории, в том числе касающиеся Северного морского пути и речного судоходства: в течение 15 лет предстоит полностью обновить речной флот на северных реках. Поднималась и тема телекоммуникационной инфраструктуры. Заместитель министра пояснил, что уже на первом этапе реализации стратегии развития Арктики нужно полностью устранить проблему доступа к дешёвому и высокоскоростному интернету. — Тысячи рабочих мест предполагают наличие кадров, и, чтобы решить эту задачу, мы должны сделать тему работы на Севере вновь популярной, привлекать в Арктику людей со всей страны. Этим займётся Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Оно будет ежегодно готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приёма под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования, — пояснил докладчик. Привлекательность территории означает и доступность медицинских услуг, авиасообщения, жилья как для тех, кто только приезжает работать в Арктику, так и для уже живущих тут людей. Правительство видит своей задачей обеспечение их необходимой инфраструктурой. Не менее важно обеспечить и своевременность северного завоза, а также ценовую доступность продуктов. В числе прочих нововведений Александр Крутиков проанонсировал появление новых программ поддержки коренных малочисленных народов Севера. Вместе с агентствами по делам национальностей министерство возобновит международный проект «Дети Арктики», цель которого — создать условия для всестороннего развития коренных народов путём гуманитарного и культурного обмена с народами других государств. Заместитель министра особо подчеркнул, что безусловным приоритетом стратегии развития Арктики будет сбережение экологии региона. Как резюмировал Александр Крутиков, наращивание хозяйственной деятельности будет сопровождаться жёстким экологическим контролем и внедрением современных стандартов рационального природопользования.

Татьяна Зачупейко Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и с сайта orlov29.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Форум, проходивший в Санкт–Петербурге с 5 по 7 декабря, – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально–экономического развития арктических территорий. В нём приняли участие около 2,5 тысячи делегатов из 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Организатором форума выступила Ассоциация полярников при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.Среди участников дискуссий и панельных сессий в программе форума были заявлены учёные, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти и бизнеса.В рамках форума эксперты обсудили развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арк-тике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование методов строительства в арктических условиях и другие темы. На площадке форума также была развёрнута выставка, на которой российские компании представили свои проекты и технологии для развития Арктики.Рассказывая о поездке, Ринат Ахметчин отметил, что, выступая на форуме год назад, рассказал о норильских трудностях с жилым фондом. Тогда решения не нашли, но проблема была услышана, и сегодня, год спустя, решение готово к воплощению:– Год назад мне удалось наладить на форуме конструктивный диалог по вопросам строительства в Арктике. Поэтому позже, когда мы начали работать над решением обозначенных проблем, все, кого я приглашал к сотрудничеству, шли мне навстречу, — сообщил Ринат Ахметчин.Ринат Ахметчин согласен с прозвучавшей в докладе заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова мыслью о том, что в высокие широты бюджетные деньги пойдут вслед за коммерческими. И в этом смысле, считает Ринат Ахметчин, мы находимся в выгодном положении: «Норникель» сформировал инвестпрограмму, благодаря которой видно, что в город будут вкладываться серьёзные средства, появятся новые предприятия и рабочие места. А это в свою очередь требует хорошего состояния жилищного фонда.Совместная работа градообразующего предприятия, регионального правительства и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики дала возможность администрации города разработать и представить программу норильской реновации жилья. Она уже одобрена краевым правительством, «Норникелем» и находится на рассмотрении в профильном министерстве, после чего будет передана в Минстрой РФ.— Надеюсь, после этого будет подписано соглашение, и уже в 2021 году в бюджет заложат совместные средства Федерации, региона, города и «Норникеля», и программа по строительству жилья заработает. Александр Крутиков рассказал, что мы включены в пилотные проекты Министерства Дальнего Востока и Арктики, это наше главное достижение. И первый импульс дало именно прошлогоднее выступление на Арктическом совете. Но мы не собираемся останавливаться: на муниципальном уровне работа уже началась. Например, разработана проектно–сметная документация жилищного строительства на будущий год, — пояснил глава Норильска.Александр Крутиков, выступая на форуме с докладом, отметил, что Арктика — это территория диалога, взаимовыгодного сотрудничества:— Сегодня экономическая деятельность в Арктике сдерживается естественными высокими издержками, рисками, отсутствием инфраструктуры. Крупные проекты, которые у нас на слуху, осуществлены только благодаря адресной индивидуальной поддержке государства. Эту поддержку надо сделать системной, всеобщей, предоставлять её любому бизнесу, желающему работать на развитие Арктики, и создавать тут рабочие места. Для этого вся Арктическая зона страны получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций и льгот. Такое решение принято правительством страны, законопроект готовится к внесению в Госдуму.В числе предусматриваемых законопроектом преференций — значительное снижение налогов на освоение месторождений полезных ископаемых — 5% в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Распространятся льготы и на малый и средний бизнес, который не работает в сфере добычи, но готов вложить в территорию от 10 миллионов рублей в течение пяти лет. Для него на 10 лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль, установится и льготная ставка по страховым взносам. При этом арктические регионы также получают право снижать до нуля региональные и местные налоги.— Кроме налоговых преференций особый экономический режим подразумевает возможность строительства государством инфраструктуры для новых производств. Мы рассчитываем, что в Арктике он заработает уже в следующем году, — пояснил докладчик.Александр Крутиков добавил, что сейчас есть планы по интенсивному освоению Арктического шельфа, предусматривающие расширение конкуренции и технологий: министерство выступило за расширение доступа частных компаний к нераспределённому шельфу, для чего уже готовится соответствующий законопроект.Крутиков обозначил и другие важные точки развития территории, в том числе касающиеся Северного морского пути и речного судоходства: в течение 15 лет предстоит полностью обновить речной флот на северных реках. Поднималась и тема телекоммуникационной инфраструктуры. Заместитель министра пояснил, что уже на первом этапе реализации стратегии развития Арктики нужно полностью устранить проблему доступа к дешёвому и высокоскоростному интернету.— Тысячи рабочих мест предполагают наличие кадров, и, чтобы решить эту задачу, мы должны сделать тему работы на Севере вновь популярной, привлекать в Арктику людей со всей страны. Этим займётся Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Оно будет ежегодно готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приёма под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования, — пояснил докладчик.Привлекательность территории означает и доступность медицинских услуг, авиасообщения, жилья как для тех, кто только приезжает работать в Арктику, так и для уже живущих тут людей. Правительство видит своей задачей обеспечение их необходимой инфраструктурой. Не менее важно обеспечить и своевременность северного завоза, а также ценовую доступность продуктов.В числе прочих нововведений Александр Крутиков проанонсировал появление новых программ поддержки коренных малочисленных народов Севера. Вместе с агентствами по делам национальностей министерство возобновит международный проект «Дети Арктики», цель которого — создать условия для всестороннего развития коренных народов путём гуманитарного и культурного обмена с народами других государств.Заместитель министра особо подчеркнул, что безусловным приоритетом стратегии развития Арктики будет сбережение экологии региона. Как резюмировал Александр Крутиков, наращивание хозяйственной деятельности будет сопровождаться жёстким экологическим контролем и внедрением современных стандартов рационального природопользования.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















