89 лет назад был образован Таймырский национальный округ. И хотя формально он уже не существует (с 2007 года были объединены Красноярский край, Таймыр и Эвенкия), таймырцы остаются верны самобытным традициям и каждый год в декабре празднуют День Таймыра.
Таймырский (Долгано–Ненецкий) национальный округ был создан по Постановлению ВЦИК ВКП(б) 10 декабря 1930 года и первоначально входил в Восточно–Сибирский край РСФСР. С образованием 7 декабря 1934 года Красноярского края он был включён в его состав, а в 1977 году переименован в Таймырский (Долгано–Ненецкий) автономный округ.
Статус самостоятельного субъекта Российской Федерации в составе Красноярского края Таймыр получил в соответствии с Федеральным договором 1992 года — положение было закреплено Конституцией РФ 1993 года. Тенденцию к самоопределению в те годы теперь принято называть «парадом суверенитетов», что отразилось практически на всех национальных образованиях России тех лет. Но с 1 января 2007 года автономный округ был упразднён, а территория вошла в состав Красноярского края как Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район.
Географически Таймыр — крупнейший полуостров России площадью в 400 000 квадратных километров. Это самая северная материковая часть Евразийского континента, крайней точкой которого является мыс Челюскина, где «бдит» не только одноимённая полярная станция, но и пограничная застава. К Таймыру относится также территория от Енисейского до Хатангского залива и часть островов Карского моря и моря Лаптевых.
Жители Таймыра не зря относятся к своей родине с почтением и гордостью и, как прежде, называют Дудинку столицей. Территория богата не только уникальными по красоте местами, не тронутыми цивилизацией, но ещё и не вполне разведанными запасами полезных ископаемых, доступ к которым открывается только сейчас. Геологи старой школы говорили, когда начиналось промышленное освоение советского Заполярья, одолели только богатства соседних регионов — Ямала, Тюмени, Якутии и т.д . А когда дошли до Таймыра — началась перестройка, исследования и государственные капитальные вложения остановились как раз на границе полуострова.
Нынешний день сулит Таймыру большое будущее. Оно связано не только с уже действующими на территории площадками роста — Норильском и «Норникелем», но и с получившим совершенно новый толчок к развитию Северным морским путём. Вокруг него сейчас формируются новые проекты освоения российской Арктики и Таймыра, в частности.
На днях должна решиться судьба большого проекта «Восток Ойл», предусматривающего разработку нескольких крупных месторождений углеводородов, расположенных преимущественно на территории Таймыра. Речь идёт о ресурсной базе Ванкорского кластера — Сузунского, Тагульского и Лодочного, перспективной Пайяхской группы и Западно–Иркинского участка. На уровне президента и правительства России решается вопрос о предоставлении с 2020 года двум крупным игрокам на рынке освоения углеводородов — «Роснефти» и «Нефтегазхолдингу» — исключительных условий налогообложения для реализации проекта «Восток Ойл».
Несколько недель назад общественные слушания по этому проекту уже состоялись в Дудинке. Нефтяники берут на себя небывалые для Таймыра обязательства: не менее 20 тысяч новых рабочих мест в ходе реализации проекта, создание вспомогательных промышленных предприятий, мощных объектов генерации и сети линий электропередач, развитие авиатранспортных, речных и морских перевозок, прокладка сотен километров автодорог и развитие объектов связи. Всё это должно стать важной составляющей программы развития российской Арктики.
Традиционно в эти дни в Дудинке проходит районный фестиваль «С верой в Россию. С любовью к Таймыру». В его рамках состоятся мероприятия на театральных, библиотечных, творческих, туристических площадках на базе учреждений культуры. В программе празднования, посвящённой Международному году родных языков коренных народов, — фестиваль–конкурс «Возрождение языка через всех и каждого» и районный конкурс журналистов на соискание премии имени ненецкой писательницы Любови Ненянг.
В честь Дня Таймыра на площади у Ледовой арены уже состоялось торжественное открытие снежного городка и шествие Дедов Морозов. Таймырский колледж провёл II Арктический фестиваль национальных культур, традиций «Арктик–фест «Единство–2019» и региональные соревнования международного чемпионата молодых профессионалов World Skills. В школах заполярной столицы прошли торжественные уроки, посвящённые 89–летию Таймыра.
Сегодня глава Таймыра Евгений Вершинин встретится с почётными гражданами Таймыра, примет участие в торжественной церемонии награждения жителей муниципального района и посетит праздничный концерт, посвящённый Дню Таймыра, «В кругу друзей на Арктическом побережье».Денис Кожевниковwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда