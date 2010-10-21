[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Проекты

Газета на шарах

«Заполярная Правда» вместе с читателями–волонтёрами создаёт необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.

Арт-волонтёры за работой Проект, созданный в канун 66–го дня рождения газеты и Нового года, назвали «Газета на шарах» — с лёгкой руки его вдохновителя и новой соратницы газеты Марины Акишиной, известной горожанам по уличному театру абсурда «В ожидании Солнца». Теперь по четвергам в редакцию на мастер–классы приходят горожане–добровольцы, с которыми мы создали уже около 80 оригинальных шаров из папье–маше. Ёлочные украшения поместят в оригинальные крафт–пакеты с логотипом «Заполярной Правды» и подарят партнёрам газеты — тем, кто сделал в этом году для норильчан немало добрых дел. Среди тех, кто первым потрудился над созданием шаров для проекта, — главный редактор «ЗП» Владимир Шиловский с дочкой Машей, спецкор газеты Ирина Даниленко, а также волонтёры Анна Кошелева, Марина Николаева из мастерской уличного театра, Алексей Невзоров, Елена Макридина, Оксана Стасенко, Ольга Терешонок, Алла Траубергс, Наталия Шишкина и другие отзывчивые норильчане. Вместе с сотрудниками «Заполярной Правды» творят и многодетные мамы Светлана Невзорова и Оксана Абраманова. Эти чудесные норильчанки, у которых по четверо детей, находят время после основной работы приходить в мастерскую, которую устроили в пресс–зале редакции. Они познакомились на проекте и теперь с энтузиазмом мастерят в атмосфере позитивной энергии и оптимизма. Скоро эти ёлочные игрушки украсят строки из газеты Марина Акишина, культуролог, эксперт социокультурных проектов, художник, режиссёр, свободный арт–резидент, отмечает: – Горожане спрашивают нас о том, можно ли присоединиться к проекту. Конечно, приходите! Творить вместе — это прекрасно! И как же здорово, когда газета не только рассказывает норильчанам о событиях, но и сама их создаёт! Творит вместе со своими читателями самый необычный выпуск «Газеты на шарах». 5 декабря завершилась основная работа по изготовлению ёлочных игрушек. Скоро на них появятся мини–вырезки из публикаций о самых ярких городских событиях, к которым причастны и наши партнёры. К 19 декабря, в канун дня рождения «Заполярной Правды», подарочные наборы будут готовы. Одновременно под руководством Марины Акишиной мы создаём и коллекцию авангардной моды «Заполярка». Наши сотрудники уже сварили килограммы экологичного клейстера из муки, которым склеили в несколько слоёв яркие газетные листы. Из них и предстоит мастерить наряды. Все, кто желает присоединиться к проекту, могут сделать это каждый четверг в 18.30 в редакции «Заполярной Правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18, (угловой подъезд, 2–й этаж). Также мы напоминаем, что продолжается подписка на «Заполярную Правду» на 2020 год. Оформить подписку можно быстро и легко, пройдя по ссылке

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проект, созданный в канун 66–го дня рождения газеты и Нового года, назвали «Газета на шарах» — с лёгкой руки его вдохновителя и новой соратницы газеты Марины Акишиной, известной горожанам по уличному театру абсурда «В ожидании Солнца». Теперь по четвергам в редакцию на мастер–классы приходят горожане–добровольцы, с которыми мы создали уже около 80 оригинальных шаров из папье–маше. Ёлочные украшения поместят в оригинальные крафт–пакеты с логотипом «Заполярной Правды» и подарят партнёрам газеты — тем, кто сделал в этом году для норильчан немало добрых дел.Среди тех, кто первым потрудился над созданием шаров для проекта, — главный редактор «ЗП» Владимир Шиловский с дочкой Машей, спецкор газеты Ирина Даниленко, а также волонтёры Анна Кошелева, Марина Николаева из мастерской уличного театра, Алексей Невзоров, Елена Макридина, Оксана Стасенко, Ольга Терешонок, Алла Траубергс, Наталия Шишкина и другие отзывчивые норильчане.Вместе с сотрудниками «Заполярной Правды» творят и многодетные мамы Светлана Невзорова и Оксана Абраманова. Эти чудесные норильчанки, у которых по четверо детей, находят время после основной работы приходить в мастерскую, которую устроили в пресс–зале редакции. Они познакомились на проекте и теперь с энтузиазмом мастерят в атмосфере позитивной энергии и оптимизма.Марина Акишина, культуролог, эксперт социокультурных проектов, художник, режиссёр, свободный арт–резидент, отмечает:– Горожане спрашивают нас о том, можно ли присоединиться к проекту. Конечно, приходите! Творить вместе — это прекрасно! И как же здорово, когда газета не только рассказывает норильчанам о событиях, но и сама их создаёт! Творит вместе со своими читателями самый необычный выпуск «Газеты на шарах».5 декабря завершилась основная работа по изготовлению ёлочных игрушек. Скоро на них появятся мини–вырезки из публикаций о самых ярких городских событиях, к которым причастны и наши партнёры. К 19 декабря, в канун дня рождения «Заполярной Правды», подарочные наборы будут готовы.Одновременно под руководством Марины Акишиной мы создаём и коллекцию авангардной моды «Заполярка». Наши сотрудники уже сварили килограммы экологичного клейстера из муки, которым склеили в несколько слоёв яркие газетные листы. Из них и предстоит мастерить наряды.Все, кто желает присоединиться к проекту, могут сделать это каждый четверг в 18.30 в редакции «Заполярной Правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18, (угловой подъезд, 2–й этаж).Также мы напоминаем, что продолжается подписка на «Заполярную Правду» на 2020 год. Оформить подписку можно быстро и легко, пройдя по ссылке http://gazetazp.ru/online/online_podpiska.php

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