[Индекс номера 187 (10.12.2019)]

 Проекты 
Газета на шарах

«Заполярная Правда» вместе с читателями–волонтёрами создаёт необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.
Арт-волонтёры за работой
Проект, созданный в канун 66–го дня рождения газеты и Нового года, назвали «Газета на шарах» — с лёгкой руки его вдохновителя и новой соратницы газеты Марины Акишиной, известной горожанам по уличному театру абсурда «В ожидании Солнца». Теперь по четвергам в редакцию на мастер–классы приходят горожане–добровольцы, с которыми мы создали уже около 80 оригинальных шаров из папье–маше. Ёлочные украшения поместят в оригинальные крафт–пакеты с логотипом «Заполярной Правды» и подарят партнёрам газеты — тем, кто сделал в этом году для норильчан немало добрых дел.
Среди тех, кто первым потрудился над созданием шаров для проекта, — главный редактор «ЗП» Владимир Шиловский с дочкой Машей, спецкор газеты Ирина Даниленко, а также волонтёры Анна Кошелева, Марина Николаева из мастерской уличного театра, Алексей Невзоров, Елена Макридина, Оксана Стасенко, Ольга Терешонок, Алла Траубергс, Наталия Шишкина и другие отзывчивые норильчане.
Вместе с сотрудниками «Заполярной Правды» творят и многодетные мамы Светлана Невзорова и Оксана Абраманова. Эти чудесные норильчанки, у которых по четверо детей, находят время после основной работы приходить в мастерскую, которую устроили в пресс–зале редакции. Они познакомились на проекте и теперь с энтузиазмом мастерят в атмосфере позитивной энергии и оптимизма.
Скоро эти ёлочные игрушки украсят строки из газеты
Марина Акишина, культуролог, эксперт социокультурных проектов, художник, режиссёр, свободный арт–резидент, отмечает:
– Горожане спрашивают нас о том, можно ли присоединиться к проекту. Конечно, приходите! Творить вместе — это прекрасно! И как же здорово, когда газета не только рассказывает норильчанам о событиях, но и сама их создаёт! Творит вместе со своими читателями самый необычный выпуск «Газеты на шарах».
5 декабря завершилась основная работа по изготовлению ёлочных игрушек. Скоро на них появятся мини–вырезки из публикаций о самых ярких городских событиях, к которым причастны и наши партнёры. К 19 декабря, в канун дня рождения «Заполярной Правды», подарочные наборы будут готовы.
Одновременно под руководством Марины Акишиной мы создаём и коллекцию авангардной моды «Заполярка». Наши сотрудники уже сварили килограммы экологичного клейстера из муки, которым склеили в несколько слоёв яркие газетные листы. Из них и предстоит мастерить наряды.
Все, кто желает присоединиться к проекту, могут сделать это каждый четверг в 18.30 в редакции «Заполярной Правды» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18, (угловой подъезд, 2–й этаж).
Также мы напоминаем, что продолжается подписка на «Заполярную Правду» на 2020 год. Оформить подписку можно быстро и легко, пройдя по ссылке http://gazetazp.ru/online/online_podpiska.php.

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Перспективы 
Глава Норильска Ринат Ахметчин и спикер норильского горсовета Александр Пестряков приняли активное участие в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

У соседей 
89 лет назад был образован Таймырский национальный округ. И хотя формально он уже не существует (с 2007 года были объединены Красноярский край, Таймыр и Эвенкия), таймырцы остаются верны самобытным традициям и каждый год в декабре празднуют День Таймыра.

Проекты 
«Заполярная Правда» вместе с читателями–волонтёрами создаёт необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.

Невредно знать 
Учёные и медики выяснили, кто замерзает быстрее: мужчины или женщины. Как жир, от которого мы стараемся избавиться в погоне за красивой фигурой, может помочь во время суровой зимы. И почему, как бы тепло ни одевались, мы всё равно мёрзнем.

Народная азбука 
«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 разных народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Культпоход 
В Норильском колледже искусств состоялась творческая встреча с журналистом и режиссёром из Москвы Светланой Гофбауэр–Галицыной.

Карате 
Норильчанка Александра Нуркенова выступит на первенстве Европы по карате, которое пройдёт в феврале в Будапеште.

Мини–футбол 
МФК «Норильский никель» в первом матче 1/4 финала Кубка России против КПРФ уступил дома со счётом 2:3, однако ещё не потерял шансы выйти в следующую стадию розыгрыша.

Память 
Девять дней назад не стало нашей замечательной коллеги — художника–дизайнера «Заполярной Правды» Ирины Бедановой.

Новости:
 10 декабря 2019 
16:36 Бумажная или электронная трудовая книжка. Ваш выбор?
16:05 Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.
16:04 В столице Таймыра наградили победителей фестиваля «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019».
16:03 Александр Усс поздравил почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих с 95-летием.
14:52 В Норильске состоялась рабочая встреча по вопросам безопасности пассажирских перевозок.
14:23 8 школьников Норильска и Таймыра отправятся на главную ёлку в Кремль.
12:09 Сергей Ребрий и Варвара Бабаянц: норильчане выбрали любимых актёров.
12:05 В Красноярск прилетел многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев.
12:04 Норильчанин Александр Никонов стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо.
11:51 Восемь дней «Прогулок по Вселенной». В Норильске завершился Фестиваль света.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх