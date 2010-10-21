[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Невредно знать

Тепло ли тебе, девица?

Учёные и медики выяснили, кто замерзает быстрее: мужчины или женщины. Как жир, от которого мы стараемся избавиться в погоне за красивой фигурой, может помочь во время суровой зимы. И почему, как бы тепло ни одевались, мы всё равно мёрзнем.

Нас, норильчан, холодной зимой не удивишь. Жаловаться на погоду мы не привыкли — знаем, где живём. Но бывает, как бы ни кутались, всё равно мёрзнем. Специалисты доказали: дело не в качестве одежды, а в нашей внутренней «начинке». У некоторых людей в условиях Севера адаптивная перестройка организма может вызвать дез-адаптацию, называемую «полярной болезнью». Оказывается, человек с меньшим количеством жировой ткани замерзает быстрее, рассказал «Заполярке» Валерий Потапов, врач–терапевт Центра здоровья Норильской межрайонной поликлиники № 1, что на улице Кирова, 19. Кроме того, немаловажную роль играет наличие мышечной ткани, которая отвечает за выработку тепла. – Когда мы мёрзнем, то начинаем дрожать, потому что сокращения в мышцах приводят к большому выбросу тепла, — говорит специалист. — Чем быстрее мы расходуем энергоресурс, тем быстрее замерзаем. Если вес вашего тела ниже нормы, то наверняка под кожей недостаточно жира, ведь одной из функций жировой прослойки является как раз защита от воздействия низких температур. В числе мерзляков и те, кто следит за фигурой. Дефицит питательных веществ замедляет метаболические процессы, в результате тело выделяет недостаточное количество тепла. Как ни крути, наличие подкожного жира у живущих на Севере — спасательный круг от холода. Немаловажный фактор — тонус сосудов. Если он пониженный, то человек постоянно мёрзнет. Этим чаще всего страдают представительницы слабого пола, поясняют медики. Ноги могут мерзнуть при пониженном давлении, атеросклерозе и варикозном расширении вен. А в ледяных руках, скорее всего, виновато курение. Даже если отказаться от этой пагубной привычки, то эффект наступит только через полгода. Настолько сильный спазм сосудов вызывает никотин. А пока, советуют специалисты, носите вместо перчаток варежки — так теплее! Свою злую роль в замерзании играют стресс, недосып и голод. Поэтому доктора рекомендуют меньше нервничать, спать хотя бы восемь часов в сутки, есть высококалорийную пищу и пить горячие напитки с лимоном и имбирем, которые уничтожают микробы, разогревают организм и повышают иммунитет.

Галина Навроцкая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нас, норильчан, холодной зимой не удивишь. Жаловаться на погоду мы не привыкли — знаем, где живём. Но бывает, как бы ни кутались, всё равно мёрзнем. Специалисты доказали: дело не в качестве одежды, а в нашей внутренней «начинке».Оказывается, человек с меньшим количеством жировой ткани замерзает быстрее, рассказал «Заполярке» Валерий Потапов, врач–терапевт Центра здоровья Норильской межрайонной поликлиники № 1, что на улице Кирова, 19. Кроме того, немаловажную роль играет наличие мышечной ткани, которая отвечает за выработку тепла.– Когда мы мёрзнем, то начинаем дрожать, потому что сокращения в мышцах приводят к большому выбросу тепла, — говорит специалист. — Чем быстрее мы расходуем энергоресурс, тем быстрее замерзаем. Если вес вашего тела ниже нормы, то наверняка под кожей недостаточно жира, ведь одной из функций жировой прослойки является как раз защита от воздействия низких температур.В числе мерзляков и те, кто следит за фигурой. Дефицит питательных веществ замедляет метаболические процессы, в результате тело выделяет недостаточное количество тепла. Как ни крути, наличие подкожного жира у живущих на Севере — спасательный круг от холода.Немаловажный фактор — тонус сосудов. Если он пониженный, то человек постоянно мёрзнет. Этим чаще всего страдают представительницы слабого пола, поясняют медики. Ноги могут мерзнуть при пониженном давлении, атеросклерозе и варикозном расширении вен. А в ледяных руках, скорее всего, виновато курение. Даже если отказаться от этой пагубной привычки, то эффект наступит только через полгода. Настолько сильный спазм сосудов вызывает никотин. А пока, советуют специалисты, носите вместо перчаток варежки — так теплее! Свою злую роль в замерзании играют стресс, недосып и голод. Поэтому доктора рекомендуют меньше нервничать, спать хотя бы восемь часов в сутки, есть высококалорийную пищу и пить горячие напитки с лимоном и имбирем, которые уничтожают микробы, разогревают организм и повышают иммунитет.

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