[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Культпоход

Музыка сердца

В Норильском колледже искусств состоялась творческая встреча с журналистом и режиссёром из Москвы Светланой Гофбауэр–Галицыной.

Светлану Сергеевну можно смело назвать ветераном советского и российского телевидения, яркой участницей создания полувекой видеолетописи страны. О Норильске наша гостья рассказывает, как о своём родном городе: – Я была о Норильске наслышана давно: мой старший коллега по цеху режиссёр Эдуард Едикиселов рассказал однажды историю создания Норильского телевидения, участником которого являлся сам, о времени, когда они, молодые и влюблённые в жизнь, сутками работали с упоением, играли джаз в короткие минуты отдыха, и даже о том, что он лично написал самую первую мелодию, начинавшую и завершавшую короткие выходы в местный эфир телестудии Норильска. Само открытие тогда первого северного телевидения стало сенсацией не только в стране, но и в мире. Это было почти дерзостью. Молодых и увлечённых идеей талантливых людей во всём поддерживало старшее поколение. А что это были за необыкновенные люди, и что они пережили, это отдельная книга–боль... Живи, земля! О том периоде и о трагической истории Норильска наша гостья позже прочла в интернете в воспоминаниях первого телевизионного диктора Норильска Эдуарда Тараканова, где были такие удивительные подробности того времени и захватывающие хроники, судьбы людей. Светлана Сергеевна поделилась с норильчанами: – Меня увлекла и история самого северного драматического театра. И архитектура города — удивительный заполярный ампир. Со временем Норильск стал для меня, пусть и издалека, знаком возрождения. В конце 1980–х на Первом канале ЦТ мы работали над новым циклом воскресных программ «Живи, Земля!» Первое же знакомство — с зонами экологической беды в стране, и вдруг Норильск открылся для меня в новом контексте: успешное производство, но загрязнён городской воздух. Мы привлекли в программу лучших экологов страны, чтобы донести масштабы проблем в некоторых регионах страны. Но передачу «Живи, Земля!» приостановили, хотя мы уже успели показать многое, чтобы появились первые ростки экосознания. Светлана Сергеевна побывала в Норильске впервые три года назад благодаря одной замечательной норильчанке Татьяне Мироновой, с которой она однажды познакомилась в Москве, в Центральном доме работников искусств, после своего творческого вечера. Татьяна под впечатлением от интересного знакомства решила, что надо повторить встречу в Норильске для своих друзей, знакомых и их детей. В свой первый приезд в Норильск Светлана Гофбауэр–Галицына встречалась с норильчанами в публичной библиотеке, тогда же побывала в столице Таймыра, потом призналась, что окончательно влюбилась в Крайний Север, в его доброжелательных, открытых, гостеприимных людей, с которыми всегда будет рада делиться своими удивительными историями. Светлана Гофбауэр–Галицына, выпускница факультета журналистики МГУ, участвовала в создании многих знаменитых телепрограмм «Очевидное — невероятное», «Кинопанорама», «Встречи в Концертной студии «Останкино», «Институт человека». На Центральном телевидении в 1990–х она также была автором, режиссёром и ведущей воскресной программы «Я — женщина». Созвездие На творческой встрече «Искусство БЛАГОдарить, или Здрав-ствуйте всегда!», которая прошла в НКИ, Светлана Сергеевна показала фрагменты передач разных лет с участием знаменитых людей нашей страны — профессора Сергея Капицы, поэта и философа Константина Кедрова. Светлана по долгу службы и зову сердца приглашала для участия в телепрограммах выдающихся мыслителей и писателей, среди которых были Лев Гумилёв, Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Валентин Берестов, Симон Соловейчик, Мстислав Ростропович, Михаил Жванецкий и многие другие деятели культуры. А сколько было замечательных необычных интервью у Светланы со звёздами науки, политики, цифрового мира. Светлана уверена, что открывать и являть миру светлых людей — наша общая почётная миссия. А стать талантливым норильчанам участниками декабрьской встречи в Норильском колледже искусств снова помогла Татьяна Миронова — подлинный патриот города и культуры. Эту инициативу горячо поддержали волонтёры культуры. Среди них и норильские барды Олег Марчук, Светлана Крушинская, Александр Корнуков, Евгений Шанидзе и Виктор Максимов. Они проникновенно исполнили для гостей вечера любимые песни прошлых лет. Среди тех, кто просиял звёздами встречи, были и нганасанка Валерия Болгова с мамой — народной мастерицей Китимяку, а ещё и другая гостья города — модельер из Санкт–Петербурга Елена Чернышова. Наряды от этого мастера были представлены девушками–студентками в необычном танце, виртуозно поставленном педагогом–режиссёром Андреем Слизковым. Среди гостей встречи была и преподаватель из Талнаха Ольга Калинская, автор стихов лирических песен известного норильского композитора Бориса Вершинина. Добрые друзья Публика долго аплодировала Светлане Гофбауэр–Галицыной, которая не только прекрасная рассказчица, но ещё и певунья. Норильчане благодарили гостью за столь щедрый вечер общения и отмечали, что он «прошёл в душевной камерной обстановке, почти по–домашнему и с большой любовью к Норильску и его людям». Сама героиня, которая последние годы внимательно следит за норильскими новостями, считает, что наш город, перенёсший в своей истории немало трагедий и трудностей, «сегодня сияет истиной: всё претерпевшему воздастся добром и светом!» Она выразила надежду, что именно Норильск в скором будущем станет процветающей столицей северных городов. Гостья также отметила, что для любого человека базовым чувством всегда является благодарность, и поклонилась зрителям и коллективу Норильского колледжа искусств и всем, кто помог сделать эту встречу такой яркой и дружеской.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Светлану Сергеевну можно смело назвать ветераном советского и российского телевидения, яркой участницей создания полувекой видеолетописи страны. О Норильске наша гостья рассказывает, как о своём родном городе:– Я была о Норильске наслышана давно: мой старший коллега по цеху режиссёр Эдуард Едикиселов рассказал однажды историю создания Норильского телевидения, участником которого являлся сам, о времени, когда они, молодые и влюблённые в жизнь, сутками работали с упоением, играли джаз в короткие минуты отдыха, и даже о том, что он лично написал самую первую мелодию, начинавшую и завершавшую короткие выходы в местный эфир телестудии Норильска. Само открытие тогда первого северного телевидения стало сенсацией не только в стране, но и в мире. Это было почти дерзостью. Молодых и увлечённых идеей талантливых людей во всём поддерживало старшее поколение. А что это были за необыкновенные люди, и что они пережили, это отдельная книга–боль...О том периоде и о трагической истории Норильска наша гостья позже прочла в интернете в воспоминаниях первого телевизионного диктора Норильска Эдуарда Тараканова, где были такие удивительные подробности того времени и захватывающие хроники, судьбы людей. Светлана Сергеевна поделилась с норильчанами:– Меня увлекла и история самого северного драматического театра. И архитектура города — удивительный заполярный ампир. Со временем Норильск стал для меня, пусть и издалека, знаком возрождения. В конце 1980–х на Первом канале ЦТ мы работали над новым циклом воскресных программ «Живи, Земля!» Первое же знакомство — с зонами экологической беды в стране, и вдруг Норильск открылся для меня в новом контексте: успешное производство, но загрязнён городской воздух. Мы привлекли в программу лучших экологов страны, чтобы донести масштабы проблем в некоторых регионах страны. Но передачу «Живи, Земля!» приостановили, хотя мы уже успели показать многое, чтобы появились первые ростки экосознания.Светлана Сергеевна побывала в Норильске впервые три года назад благодаря одной замечательной норильчанке Татьяне Мироновой, с которой она однажды познакомилась в Москве, в Центральном доме работников искусств, после своего творческого вечера. Татьяна под впечатлением от интересного знакомства решила, что надо повторить встречу в Норильске для своих друзей, знакомых и их детей. В свой первый приезд в Норильск СветланаГофбауэр–Галицына встречалась с норильчанами в публичной библиотеке, тогда же побывала в столице Таймыра, потом призналась, что окончательно влюбилась в Крайний Север, в его доброжелательных, открытых, гостеприимных людей, с которыми всегда будет рада делиться своими удивительными историями.Светлана Гофбауэр–Галицына, выпускница факультета журналистики МГУ, участвовала в создании многих знаменитых телепрограмм «Очевидное — невероятное», «Кинопанорама», «Встречи в Концертной студии «Останкино», «Институт человека». На Центральном телевидении в 1990–х она также была автором, режиссёром и ведущей воскресной программы «Я — женщина».На творческой встрече «Искусство БЛАГОдарить, или Здрав-ствуйте всегда!», которая прошла в НКИ, Светлана Сергеевна показала фрагменты передач разных лет с участием знаменитых людей нашей страны — профессора Сергея Капицы, поэта и философа Константина Кедрова. Светлана по долгу службы и зову сердца приглашала для участия в телепрограммах выдающихся мыслителей и писателей, среди которых были Лев Гумилёв, Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Валентин Берестов, Симон Соловейчик, Мстислав Ростропович, Михаил Жванецкий и многие другие деятели культуры. А сколько было замечательных необычных интервью у Светланы со звёздами науки, политики, цифрового мира. Светлана уверена, что открывать и являть миру светлых людей — наша общая почётная миссия.А стать талантливым норильчанам участниками декабрьской встречи в Норильском колледже искусств снова помогла Татьяна Миронова — подлинный патриот города и культуры. Эту инициативу горячо поддержали волонтёры культуры. Среди них и норильские барды Олег Марчук, Светлана Крушинская, Александр Корнуков, Евгений Шанидзе и Виктор Максимов. Они проникновенно исполнили для гостей вечера любимые песни прошлых лет. Среди тех, кто просиял звёздами встречи, были и нганасанка Валерия Болгова с мамой — народной мастерицей Китимяку, а ещё и другая гостья города — модельер из Санкт–Петербурга Елена Чернышова. Наряды от этого мастера были представлены девушками–студентками в необычном танце, виртуозно поставленном педагогом–режиссёром Андреем Слизковым. Среди гостей встречи была и преподаватель из Талнаха Ольга Калинская, автор стихов лирических песен известного норильского композитора Бориса Вершинина.Публика долго аплодировала Светлане Гофбауэр–Галицыной, которая не только прекрасная рассказчица, но ещё и певунья. Норильчане благодарили гостью за столь щедрый вечер общения и отмечали, что он «прошёл в душевной камерной обстановке, почти по–домашнему и с большой любовью к Норильску и его людям». Сама героиня, которая последние годы внимательно следит за норильскими новостями, считает, что наш город, перенёсший в своей истории немало трагедий и трудностей, «сегодня сияет истиной: всё претерпевшему воздастся добром и светом!» Она выразила надежду, что именно Норильск в скором будущем станет процветающей столицей северных городов. Гостья также отметила, что для любого человека базовым чувством всегда является благодарность, и поклонилась зрителям и коллективу Норильского колледжа искусств и всем, кто помог сделать эту встречу такой яркой и дружеской.

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