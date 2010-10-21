[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Карате

Победный настрой

Норильчанка Александра Нуркенова выступит на первенстве Европы по карате, которое пройдёт в феврале в Будапеште.

Алексей и Александра Нуркеновы Право принять участие в высоком турнире спортсменка получила после победы на всероссийских соревнованиях «Надежды России». Девушка в последний раз выступала в возрастной категории кадетов (14–15 лет): уже в феврале ей исполнится 16 лет, и она перейдёт в другую категорию. На её счету уже есть выступление на первенстве Европы в 2018–м, а также на первенстве мира в этом году. В копилке Александры и участие в молодёжных премьер–лигах, дающих серьёзный опыт. По словам её тренера и отца Алексея Нуркенова сейчас Александра готовится выступить в Венеции, где после соревнований поучаствует в пятидневном семинаре под руководством тренера сборной Италии по ката. – Надеемся, мы хорошо подготовимся, почерпнём новую информацию, а уже в январе начнутся сборы на базе «Парамоново» в Подмосковье, где спортсмены будут готовиться к Будапешту, — отметил он.

Татьяна Зачупейко Фото участников соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Право принять участие в высоком турнире спортсменка получила после победы на всероссийских соревнованиях «Надежды России».Девушка в последний раз выступала в возрастной категории кадетов (14–15 лет): уже в феврале ей исполнится 16 лет, и она перейдёт в другую категорию. На её счету уже есть выступление на первенстве Европы в 2018–м, а также на первенстве мира в этом году. В копилке Александры и участие в молодёжных премьер–лигах, дающих серьёзный опыт.По словам её тренера и отца Алексея Нуркенова сейчас Александра готовится выступить в Венеции, где после соревнований поучаствует в пятидневном семинаре под руководством тренера сборной Италии по ката.– Надеемся, мы хорошо подготовимся, почерпнём новую информацию, а уже в январе начнутся сборы на базе «Парамоново» в Подмосковье, где спортсмены будут готовиться к Будапешту, — отметил он.

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