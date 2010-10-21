[Индекс номера 187 (10.12.2019)]



Мини–футбол

Ждём реванша

МФК «Норильский никель» в первом матче 1/4 финала Кубка России против КПРФ уступил дома со счётом 2:3, однако ещё не потерял шансы выйти в следующую стадию розыгрыша.

Во встрече с серебряным призёром прошлого чемпионата, недавно оформившим выход в престижный еврокубковый «Финал четырёх», по разным причинам не смогли принять участие сразу пять игроков «Норильского никеля». Среди них — лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Суперлиги Руслан Кудзиев. Возможно, что отсутствие этого опытнейшего нападающего во многом сказалось на итоговом результате матча. Во время опасных моментов в заключительной стадии атак норильчанам явно не хватало остроты. Москвичи же в подобных эпизодах со своей стороны вели себя очень грамотно: там, где оборона «Норникеля» давала слабину, гости демонстрировали слаженную игру и высокое мастерство. Нельзя сказать, что с первых же минут игры команды сломя голову бросились вперёд, сметая всё на своём пути. И никельщики, и коммунисты впереди старались играть аккуратно, не забывая при этом про защиту собственных ворот. У хозяев могли отличиться Алибеков, Кутузов, Соколов, однако каждый раз на подступах к чужой штрафной им не хватало точности и немного везения. До поры до времени не блистали голевым чутьём и гости, пока наконец на 20–й минуте бразильский легионер Паулиньо не оказался в нужное время в нужном месте, подставив ногу под мяч у самой линии ворот после тонкого прострела Артёма Ниязова, — 0:1. В самом начале второго тайма норильчане сравняли счёт: Владислав Шаяхметов прорвался по левому флангу, сделал передачу бегущему к нему Павлу Соколову, и 7–й номер «Норильского никеля» в одно касание вколотил снаряд в сетку — 1:1. Ответный мяч придал подопечным Евгения Куксевича уверенности, в некоторых эпизодах они были близки к тому, чтобы ещё раз отпраздновать взятие ворот, но каждый раз оборона соперника была на высоте. Следуя футбольному правилу «не забиваешь ты, забивают тебе», гости не стали упускать возможности и на 43–й минуте стараниями Янара Асадова, отметившегося великолепным и точным ударом, вышли вперёд. А ещё спустя минуту тот же Асадов, завершив атаку партнёров по команде ударом с острого угла, оформил третий и заключительный мяч КПРФ. Понимая, что впереди ещё ответная игра, при этом разница забитых и пропущенных мячей, возможно, сыграет не последнюю роль в выборе победителя пары, никельщики перешли в массивный прессинг, который незадолго до финальной сирены дал результат: автогол на свой счёт записал Денис Бурков — 2:3. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что для Норильска мини–футбол — это всегда праздник, и на сей раз он удался. – Конечно, отсутствие игроков сказалось на игре. Два гола, которые мы пропустили во втором тайме, случились из–за усталости, мы сплоховали в контратаках. Тем не менее мы тоже создавали хорошие моменты, — подытожил он. Бесо Зоидзе, главный тренер МФК КПРФ: – Когда в Норильске проходят игры, это всегда событие для болельщиков. Сегодня команды подарили им сильные эмоции. Была бескомпромиссная игра с первых и до последних секунд. Все прекрасно понимают, что в кубковом противостоянии итог первой игры не может быть решающим фактором. Всё определится во второй встрече. Каждый из нас постарается выстроить под эту игру свою стратегию, чтобы добиться успеха. Сегодня же матч был волнообразным, первый тайм получился более классическим. Долго никто не мог открыть счёт. Во втором тайме первые 10–12 минут мы не могли сбалансировать ритм игры. Соперник же, наоборот, его добавил, создавая для нас немало проблем. И здесь нам надо было просто выдержать. У нас это получилось, и с середины второго тайма мы повели в счёте. Но, повторюсь, сегодняшний результат ни о чём не говорит, всё будет решаться во второй игре. В остальных четвертьфинальных встречах розыгрыша Кубка «Газпром–Югра» дома одолел «Новую генерацию» — 4:1, а «Тюмень» на выезде разгромила «Ухту» — 5:1. Матч между «Газпром Бурением» и «Оргхимом» состоится позже. Ответная игра 1/4 финала между «Норильским никелем» и КПРФ пройдёт 27 декабря в подмосковном Климовске. А уже в эти выходные, 14–15 декабря, в восьмом туре Суперлиги норильчане на выезде встретятся с «Ухтой». Сейчас у северян 20 очков и четвёртое место в турнирной таблице. Ухтинцы с четырьмя очками в активе расположились на последней строчке чемпионата.

Михаил Туаев Фото mfcnornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Во встрече с серебряным призёром прошлого чемпионата, недавно оформившим выход в престижный еврокубковый «Финал четырёх», по разным причинам не смогли принять участие сразу пять игроков «Норильского никеля». Среди них — лучший бомбардир двух предыдущих сезонов Суперлиги Руслан Кудзиев. Возможно, что отсутствие этого опытнейшего нападающего во многом сказалось на итоговом результате матча. Во время опасных моментов в заключительной стадии атак норильчанам явно не хватало остроты. Москвичи же в подобных эпизодах со своей стороны вели себя очень грамотно: там, где оборона «Норникеля» давала слабину, гости демонстрировали слаженную игру и высокое мастерство.Нельзя сказать, что с первых же минут игры команды сломя голову бросились вперёд, сметая всё на своём пути. И никельщики, и коммунисты впереди старались играть аккуратно, не забывая при этом про защиту собственных ворот. У хозяев могли отличиться Алибеков, Кутузов, Соколов, однако каждый раз на подступах к чужой штрафной им не хватало точности и немного везения. До поры до времени не блистали голевым чутьём и гости, пока наконец на 20–й минуте бразильский легионер Паулиньо не оказался в нужное время в нужном месте, подставив ногу под мяч у самой линии ворот после тонкого прострела Артёма Ниязова, — 0:1.В самом начале второго тайма норильчане сравняли счёт: Владислав Шаяхметов прорвался по левому флангу, сделал передачу бегущему к нему Павлу Соколову, и 7–й номер «Норильского никеля» в одно касание вколотил снаряд в сетку — 1:1. Ответный мяч придал подопечным Евгения Куксевича уверенности, в некоторых эпизодах они были близки к тому, чтобы ещё раз отпраздновать взятие ворот, но каждый раз оборона соперника была на высоте. Следуя футбольному правилу «не забиваешь ты, забивают тебе», гости не стали упускать возможности и на 43–й минуте стараниями Янара Асадова, отметившегося великолепным и точным ударом, вышли вперёд. А ещё спустя минуту тот же Асадов, завершив атаку партнёров по команде ударом с острого угла, оформил третий и заключительный мяч КПРФ. Понимая, что впереди ещё ответная игра, при этом разница забитых и пропущенных мячей, возможно, сыграет не последнюю роль в выборе победителя пары, никельщики перешли в массивный прессинг, который незадолго до финальной сирены дал результат: автогол на свой счёт записал Денис Бурков — 2:3.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что для Норильска мини–футбол — это всегда праздник, и на сей раз он удался.– Конечно, отсутствие игроков сказалось на игре. Два гола, которые мы пропустили во втором тайме, случились из–за усталости, мы сплоховали в контратаках. Тем не менее мы тоже создавали хорошие моменты, — подытожил он.Бесо Зоидзе, главный тренер МФК КПРФ:– Когда в Норильске проходят игры, это всегда событие для болельщиков. Сегодня команды подарили им сильные эмоции. Была бескомпромиссная игра с первых и до последних секунд. Все прекрасно понимают, что в кубковом противостоянии итог первой игры не может быть решающим фактором. Всё определится во второй встрече. Каждый из нас постарается выстроить под эту игру свою стратегию, чтобы добиться успеха. Сегодня же матч был волнообразным, первый тайм получился более классическим. Долго никто не мог открыть счёт. Во втором тайме первые 10–12 минут мы не могли сбалансировать ритм игры. Соперник же, наоборот, его добавил, создавая для нас немало проблем. И здесь нам надо было просто выдержать. У нас это получилось, и с середины второго тайма мы повели в счёте. Но, повторюсь, сегодняшний результат ни о чём не говорит, всё будет решаться во второй игре.В остальных четвертьфинальных встречах розыгрыша Кубка «Газпром–Югра» дома одолел «Новую генерацию» — 4:1, а «Тюмень» на выезде разгромила «Ухту» — 5:1. Матч между «Газпром Бурением» и «Оргхимом» состоится позже.Ответная игра 1/4 финала между «Норильским никелем» и КПРФ пройдёт 27 декабря в подмосковном Климовске.А уже в эти выходные, 14–15 декабря, в восьмом туре Суперлиги норильчане на выезде встретятся с «Ухтой». Сейчас у северян 20 очков и четвёртое место в турнирной таблице. Ухтинцы с четырьмя очками в активе расположились на последней строчке чемпионата.

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