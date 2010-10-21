[Индекс номера 187 (10.12.2019)]

 Память 
Печаль светла...

Девять дней назад не стало нашей замечательной коллеги — художника–дизайнера «Заполярной Правды» Ирины Бедановой.
Ирина БЕДАНОВА
Мы работали вместе около двадцати лет. Помним, как Ирина пришла в редакцию в 1996–м из «Норильскпроекта», где трудилась техником, тогда её рекомендовал газете наш дизайнер Виктор Зезюля. Мы почти сразу стали называть новую коллегу «наш Беданчик», и никогда её фамилия не ассоциировалась с чем–то печальным... Ирина всегда была олицетворением тепла и надёжности. И любви к детям. Самой родной своей страницей в «Заполярке» Ирина всегда считала «Забавную полянку» — газету для детей, а также их родителей. Она была счастливой мамой и бабушкой, дочь Софья подарила ей троих внуков и внучку Аришу. Это наша Ирина придумала и нарисовала образ чудесной девочки Заполярочки, которую наряжала
в соответствии со временем года. А ещё наша Ира любила собак, заботилась о своей старенькой пуделихе Варе, которая, как оказалось, пережила хозяйку. А для «Забавной полянки» Ирина придумала и друга Заполярочки — северного пёсика, которого мы назвали Алданчик. Эти чудесные образы остались не только на страницах газеты, но и на сотнях ярких благодарственных писем, которые мы дарили талантливым ребятам и их наставникам — победителям разнообразных конкурсов нашей детской газеты.
Ирина Беданова улетела из Норильска три года назад, она тогда неважно себя чувствовала, а необходимо было ухаживать и за заболевшей мамой, ветераном норильской медицины. Уезжала Ирина в канун своего дня рождения — 12 апреля, в любимый народом День космонавтики.
Она появилась на свет в Архангельской области, через несколько лет после первого полёта человека в космос, и очень гордилась датой своего рождения. Наша «космическая» коллега как специалист по вычислительной технике окончила завод ВТУЗ при НГМК, работала на ТЭЦ–1, в «Норильскпроекте». Четыре пятилетки она талантливо трудилась над оформлением газетных полос, всегда спокойная и доброжелательная, какие бы форс–мажоры не сотрясали редакцию. У неё немало наград за талант и труд — от городских до краевых. А за большой вклад в освящение темы подготовки и проведения 65–летия Великой Победы она была удостоена благодарности губернатора Красноярского края.
Наша Ирина очень любила путешествовать, побывала в Канаде, Финляндии, странах Скандинавии, мечтала съездить в Испанию. Последние годы она возвращалась в свой новый дом в Чебоксарах, где живёт её мама. Она нередко писала нам, что очень скучает по родному городу, любимым коллегам, по «Заполярке», которую читала в интернете, просила высылать фотографии с праздников. Последний раз она навещала Норильск, где живут её дочь и внуки, прошедшим летом. Одарила коллег самодельными куколками, которые мастерила в Чебоксарах, где преподавала в частной художественной школе, а ещё обучала пожилых людей компьютерной грамотности.
1 декабря 2019 года Ирины Бедановой не стало. Тяжёлая болезнь не пощадила её, а ведь она не жаловалась на нездоровье, старалась делиться только радостями. И нет слов, которые могли бы выразить наше потрясение и скорбь. Мы приносим свои соболезнования родным и близким Ирины и всегда будем светло вспоминать нашу неповторимую коллегу за лучшие человеческие качества и творческий вклад в развитие «Заполярной Правды», в историю которой навсегда вошло имя талантливого дизайнера — Ирины Бедановой.

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
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