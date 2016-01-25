[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



Норильск на связи

В администрации города в режиме видеоконференции прошло совещание с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным, на котором обсуждался переход с аналогового на цифровое телевещание.

В соответствии с планом переход будет проходить постепенно — в три этапа. 11 февраля аналоговое вещание отключат в семи субъектах страны, 15 апреля — в 20 субъектах и 3 июня — во всех остальных, в том числе и в Красноярском крае, о чём сообщил Николай Распопин. По словам министра, в крае построено 154 передатчика, благодаря которым цифровое наземное вещание охватит 96,4% его населения. Отметим, что большинство современных телевизоров подходит для цифрового вещания. Но если телевизор старого образца, то для приёма сигнала нужна специальная приставка — DVB–T2, которая стоит примерно 1000 рублей. По словам и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной, социально не защищенные категории граждан могут получить телеприставку бесплатно. Сейчас специалисты профильного управления выясняют, кто из ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей по каким–либо причинам испытывает трудности с приобретением и подключением нового оборудования. – Работу по информированию населения мы начали в октябре прошлого года. На сегодняшний день к нам поступило четыре обращения о компенсации затрат. При этом анкетирование показало, что в этом нуждаются порядка 400 норильских семей, но обратятся ли они к нам, сказать трудно. Помощь носит заявительный характер и оказывается из средств краевого бюджета, — сказала Светлана Бабурина. Как отметил и. о. заместителя главы города по общим вопросам Вячеслав Чалый, Большой Норильск, в том числе и отдалённый Снежногорск, проблем с переходом на «цифру» не испытывает. – Вопрос спутниковых тарелок, как для некоторых районов Красноярского края, для нас неактуален. Норильск входит в число территорий, которые полностью покрыты цифровым вещанием, — подчеркнул Вячеслав Чалый. Напомним, что федеральная целевая программа по развитию теле– и радиовещания была принята ещё в 2009 году. Она должна решить важную социальную задачу — сделать доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. В список этих телеканалов, которые распределены по двум пакетам, вошли: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия–Культура», «Матч ТВ», ОТР, НТВ, «5 Канал Петербург», «ТВ Центр» и «Карусель» — первый мультиплекс, а также СТС, ТНТ, «Рен–ТВ», «ТВ–3», «Звезда», «Домашний», «Пятница», «Мир», «Спас» и «Муз–ТВ» — второй мультиплекс. Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться на круглосуточную горячую линию 8–800–220–20–02 либо же в антенную службу Норильска 42–10–31 с 9 до 18.00 (с 13.00 до 15.00 — технический перерыв).

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В соответствии с планом переход будет проходить постепенно — в три этапа. 11 февраля аналоговое вещание отключат в семи субъектах страны, 15 апреля — в 20 субъектах и 3 июня — во всех остальных, в том числе и в Красноярском крае, о чём сообщил Николай Распопин. По словам министра, в крае построено 154 передатчика, благодаря которым цифровое наземное вещание охватит 96,4% его населения.Отметим, что большинство современных телевизоров подходит для цифрового вещания. Но если телевизор старого образца, то для приёма сигнала нужна специальная приставка — DVB–T2, которая стоит примерно 1000 рублей. По словам и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной, социально не защищенные категории граждан могут получить телеприставку бесплатно. Сейчас специалисты профильного управления выясняют, кто из ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей по каким–либо причинам испытывает трудности с приобретением и подключением нового оборудования.– Работу по информированию населения мы начали в октябре прошлого года. На сегодняшний день к нам поступило четыре обращения о компенсации затрат. При этом анкетирование показало, что в этом нуждаются порядка 400 норильских семей, но обратятся ли они к нам, сказать трудно. Помощь носит заявительный характер и оказывается из средств краевого бюджета, — сказала Светлана Бабурина.Как отметил и. о. заместителя главы города по общим вопросам Вячеслав Чалый, Большой Норильск, в том числе и отдалённый Снежногорск, проблем с переходом на «цифру» не испытывает.– Вопрос спутниковых тарелок, как для некоторых районов Красноярского края, для нас неактуален. Норильск входит в число территорий, которые полностью покрыты цифровым вещанием, — подчеркнул Вячеслав Чалый.Напомним, что федеральная целевая программа по развитию теле– и радиовещания была принята ещё в 2009 году. Она должна решить важную социальную задачу — сделать доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. В список этих телеканалов, которые распределены по двум пакетам, вошли: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия–Культура», «Матч ТВ», ОТР, НТВ, «5 Канал Петербург», «ТВ Центр» и «Карусель» — первый мультиплекс, а также СТС, ТНТ, «Рен–ТВ», «ТВ–3», «Звезда», «Домашний», «Пятница», «Мир», «Спас» и «Муз–ТВ» — второй мультиплекс.Для консультации по переходу на «цифру» можно обратиться на круглосуточную горячую линию 8–800–220–20–02 либо же в антенную службу Норильска 42–10–31 с 9 до 18.00 (с 13.00 до 15.00 — технический перерыв).

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