[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



Бизнес–курс

Бери да помни

В федеральных СМИ в январе самыми обсуждаемыми стали законотворческие новости, которые касаются кредитов. Решившимся на этот шаг не стоит пренебрегать страховками и прочими бонусами от банков: для заёмщика это подушка безопасности, а знание своих прав в этой сфере определённо добавит оптимизма.









Страхование жизни Возьмём, к примеру, страхование жизни и здоровья при получении кредита. В случае критического ухудшения здоровья гражданин России может быть уверен, что его финансовые обязательства не лягут на плечи близких. Для этого у банков разработана специальная программа, она подключается к потребительским кредитам и оформляется, исходя из суммы и срока кредита. Если у вас произошли непредвиденные события, связанные со здоровьем, страховая компания поможет погасить кредит и возьмёт на себя ваши обязательства. Таким образом ваша семья будет защищена от выплат, которые не планировала. Нововведение выгодно в случае потери трудоспособности, например. Страховая защита действует круглосуточно в любой точке планеты. Страховкой покрываются следующие риски: а) уход из жизни заёмщика, причём по любой причине; б) присвоение инвалидности 1–й и 2–й групп в результате несчастного случая или болезни; в) временная нетрудоспособность (нахождение на длительном больничном). К слову, в пакете страховок недавно появился ресурс «Дистанционные консультации врача» — возможность получить рекомендации врача–терапевта. Воспользоваться им можно спустя 14 дней с даты подачи заявления на участие в программе страхования. Тут, правда, понадобится регистрация в личном кабинете с использованием кнопки «позвонить терапевту». Если вы не знаете, насколько серьёзна ваша проблема или находитесь за границей, этот ресурс тоже будет суперполезен.









Кредитная история Влиятельная RG.RU заявляет о том, что всем заёмщикам теперь доступен персональный кредитный рейтинг. Граждане могут узнать, дадут ли кредит, сделав запрос в бюро кредитных историй. Такие поправки вступили в силу 31 января 2019 года. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заёмщикам: им станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов. Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в Закон «О кредитных историях». В новой версии документа говорится, что два раза в год каждый житель страны может сделать запрос бесплатно (но лишь раз в год отчёт можно получить на бумаге) и любое количество раз — за плату. Любой гражданин уже сегодня может узнать свой персональный рейтинг в крупнейших бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс». Отметим, что низкий кредитный рейтинг в России имеют 9,8 миллиона человек. Ни банк, ни микрофинансовая организация деньги в долг им, скорее всего, не даст.







Жильё моё Объём ипотечных кредитов в России до 2024 года должен удвоиться: с нынешних 3 трлн до 6,2 трлн руб., а долг россиян по ипотечным кредитам — вырасти в 2,6 раза: с 6,5 трлн руб. в 2018 году до 17 трлн руб. По предварительной оценке аналитического центра «Дом.РФ», за 2018 год было выдано порядка 3 трлн руб. ипотечных кредитов. Один из основных целевых показателей национального проекта «Жильё» — увеличение к 2024 году ежегодного объёма ввода жилья до 120 млн кв. м, что позволит улучшить жилищные условия более 5 млн российских семей. Добиться таких объёмов предполагается во многом за счёт развития ипотечного кредитования. В конце 2018 года ситуация на рынке ипотеки, отмеченная в последнее время снижением ставок, изменилась — средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 9,41 до 9,52% годовых. По данным РБК, банки повысили этот показатель после того, как ключевую ставку до 7,75 % поднял Центробанк. В январе 2019 года ставки по ипотеке выросли у крупнейших игроков рынка — Сбербанка и ВТБ, другие кредитные организации тоже сообщили о планах поднимать ставки. В ЦБ заявили, что допускают снижение спроса на ипотеку в случае дальнейшего роста ставок по ипотечным кредитам. Пока на объёмах выдачи ипотечных кредитов рост ставок не отразился. Ипотека остаётся основным рыночным механизмом приобретения жилья: в 2018 году 60% жилья в новостройках и каждая вторая квартира на вторичном рынке в стране приобреталась в ипотеку.













Гарантировано Благодаря ФЗ–214 у граждан появилось больше гарантий для получения квартир взамен вложенных денежных средств. С середины 2019 года власти РФ ужесточают требования к застройщикам — теперь деньги людей, взятые на покупку жилья, будут под надёжной защитой. Это значит, что при покупке квартиры дольщик передаёт деньги не застройщику, а в банк, иначе это называется эскроу–счёт. По прогнозам экспертов доля договоров по эскроу–счетам к середине 2019 года составит 30 процентов от всех договоров участия в долевом строительстве. Новый закон защищает людей от рисков прямого вложения средств в строящиеся жилые проекты с помощью перехода на более надёжную модель. Гарантом выполнения обязательств застройщика перед покупателем квартиры становится банк. Деньги людей будут защищены на специальном счёте до сдачи дома, а также покрыты дополнительной защитой в виде страховки в размере до 10 млн рублей. Сегодня Банком России к этой работе допущено 60 банков — это большой выбор кредитных учреждений, которые могут взаимодействовать с застройщиками. Вступление закона в силу позволит решить ключевые проблемы действующей системы долевого строительства, из–за которых в стране продолжали появляться недостроенные дома и обманутые дольщики. К тому же с 2019 года изменённого законодательства все застройщики обязаны скидываться по одному проценту от стоимости строящегося дома в так называемый компенсационный фонд. Из этого фонда в случае прогорания и банкротства юридического лица будут возвращаться деньги несостоявшимся собственникам жилья. Подорожают ли новостройки по причине вышеупомянутых новшеств? Время покажет. Пока цены сдерживает затянувшийся в стране кризис.

Свой взгляд Марина Хорошевская, корреспондент газеты «Заполярная правда» корреспондент газеты «Заполярная правда» Раньше я кредитов боялась. Теперь, как говорят на Украине, немного «попустило». Как ни парадоксально, это случилось благодаря кризису, будь он неладен. В 20–м веке, чтобы сделать крупную покупку, мои родители деньги копили. На мебель, отпуск, гарнитур, ремонт квартиры. О процентах, если деньги брались в долг, не было речи: сказывались стабильная зарплата, «железная» работа и прочие устроенности. В 1990–х, когда цены бросились врассыпную и под страной разъехались половицы, появился этот «крокодил» — проценты: он с Тотошей и Кокошей в нашу Рашу угодил. И остался в ней навсегда, с каждой пятилеткой разрастаясь до размеров мамонта. Как ни крути, хотим мы этого или нет, сегодня кредиты — норма. Вокруг всё так непредсказуемо, что откладывать жизнь «на потом» не имеет смысла: валюта дорожает, товар не ждёт, пока ты на него накопишь. Мы — общество потребителей, и ничего с этим не поделать. Всем нам что–то надо, реклама призывна и привлекательна, а зарплаты для тяжеловесных покупок не хватает. На смену накоплению пришёл принцип кредитования. По статистике в России каждый третий — заёмщик, и лишь один из десяти ни за что не возьмёт кредит, вот прямо под страхом смерти... Некоторые личные обстоятельства, а точнее приобретение жилья на материке, изменили мой угол зрения на всю эту экономическую возню. Стало очевидно, что грамотно взятый кредит — не настолько уж кабала. Более того, квартиру без кредита купить практически невозможно, машину и мебель тоже. Зачем мучиться год без кухни, когда можно купить её в кредит (если собирать её постепенно, получится лоскутное одеяло). И вот понятно, что банки берут кредит под маленький процент и отдают нам под большой. И мы уже не спрашиваем себя: а почему, а не обнаглели ли они? Ответ, говорят нам, кроется в нашей же природе: ведь мы ненадёжные такие — не отдаём долги вовремя. В «борьбе с кредитами» я обнаружила свои крепкие, проверенные правила: выгодно брать что–либо в кредит, если ставка по нему ниже уровня инфляции — раз. Если отдаёшь более половины семейного бюджета — это нонсенс, всё остальное — «почему нет». Два. Невыгодно брать на всякую мелочёвку типа телевизоров и телефонов. Стоит брать ипотечный кредит, если цена на квартиру за время, прошедшее с покупки, вырастет. Ну и ещё — если деньги проходят через ваши руки, кредит облагается бОльшим процентом; там, где безнал (карта, целевой кредит), — процент щадящий. Брюзжать и сомневаться можно сколько угодно. Для меня факт остается фактом: кредит на лечение, учебу и жильё оправдан в любом случае. Особенно если подойти к этому мудро, «вычислив» банк, который пойдёт навстречу своим «кормильцам», то есть нам. Отличная новость на сегодня заключается в том, что возрастающая конкуренция между банками заставляет кредиторов смягчать условия по займам, вводит послабления типа «кредитной амнистии» для определенной категории заёмщиков и т. д. и т. п. Но если страх оказаться в списке злостных неплательщиков неодолим и внутренняя математика подсказывает вам, что дело не выгорит, от кредита лучше отказаться: получите удовольствие от осознания свободы — это дорогого стоит.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Возьмём, к примеру, страхование жизни и здоровья при получении кредита. В случае критического ухудшения здоровья гражданин России может быть уверен, что его финансовые обязательства не лягут на плечи близких. Для этого у банков разработана специальная программа, она подключается к потребительским кредитам и оформляется, исходя из суммы и срока кредита.Если у вас произошли непредвиденные события, связанные со здоровьем, страховая компания поможет погасить кредит и возьмёт на себя ваши обязательства. Таким образом ваша семья будет защищена от выплат, которые не планировала. Нововведение выгодно в случае потери трудоспособности, например. Страховая защита действует круглосуточно в любой точке планеты. Страховкой покрываются следующие риски: а) уход из жизни заёмщика, причём по любой причине; б) присвоение инвалидности 1–й и 2–й групп в результате несчастного случая или болезни; в) временная нетрудоспособность (нахождение на длительном больничном).К слову, в пакете страховок недавно появился ресурс «Дистанционные консультации врача» — возможность получить рекомендации врача–терапевта. Воспользоваться им можно спустя 14 дней с даты подачи заявления на участие в программе страхования. Тут, правда, понадобится регистрация в личном кабинете с использованием кнопки «позвонить терапевту». Если вы не знаете, насколько серьёзна ваша проблема или находитесь за границей, этот ресурс тоже будет суперполезен.Влиятельная RG.RU заявляет о том, что всем заёмщикам теперь доступен персональный кредитный рейтинг. Граждане могут узнать, дадут ли кредит, сделав запрос в бюро кредитных историй. Такие поправки вступили в силу 31 января 2019 года. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заёмщикам: им станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов.Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в Закон «О кредитных историях». В новой версии документа говорится, что два раза в год каждый житель страны может сделать запрос бесплатно (но лишь раз в год отчёт можно получить на бумаге) и любое количество раз — за плату. Любой гражданин уже сегодня может узнать свой персональный рейтинг в крупнейших бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс».Отметим, что низкий кредитный рейтинг в России имеют 9,8 миллиона человек. Ни банк, ни микрофинансовая организация деньги в долг им, скорее всего, не даст.Объём ипотечных кредитов в России до 2024 года должен удвоиться: с нынешних 3 трлн до 6,2 трлн руб., а долг россиян по ипотечным кредитам — вырасти в 2,6 раза: с 6,5 трлн руб. в 2018 году до 17 трлн руб.По предварительной оценке аналитического центра «Дом.РФ», за 2018 год было выдано порядка 3 трлн руб. ипотечных кредитов. Один из основных целевых показателей национального проекта «Жильё» — увеличение к 2024 году ежегодного объёма ввода жилья до 120 млн кв. м, что позволит улучшить жилищные условия более 5 млн российских семей. Добиться таких объёмов предполагается во многом за счёт развития ипотечного кредитования.В конце 2018 года ситуация на рынке ипотеки, отмеченная в последнее время снижением ставок, изменилась — средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 9,41 до 9,52% годовых. По данным РБК, банки повысили этот показатель после того, как ключевую ставку до 7,75 % поднял Центробанк. В январе 2019 года ставки по ипотеке выросли у крупнейших игроков рынка — Сбербанка и ВТБ, другие кредитные организации тоже сообщили о планах поднимать ставки. В ЦБ заявили, что допускают снижение спроса на ипотеку в случае дальнейшего роста ставок по ипотечным кредитам.Пока на объёмах выдачи ипотечных кредитов рост ставок не отразился. Ипотека остаётся основным рыночным механизмом приобретения жилья: в 2018 году 60% жилья в новостройках и каждая вторая квартира на вторичном рынке в стране приобреталась в ипотеку.Благодаря ФЗ–214 у граждан появилось больше гарантий для получения квартир взамен вложенных денежных средств. С середины 2019 года власти РФ ужесточают требования к застройщикам — теперь деньги людей, взятые на покупку жилья, будут под надёжной защитой. Это значит, что при покупке квартиры дольщик передаёт деньги не застройщику, а в банк, иначе это называется эскроу–счёт. По прогнозам экспертов доля договоров по эскроу–счетам к середине 2019 года составит 30 процентов от всех договоров участия в долевом строительстве.Новый закон защищает людей от рисков прямого вложения средств в строящиеся жилые проекты с помощью перехода на более надёжную модель. Гарантом выполнения обязательств застройщика перед покупателем квартиры становится банк. Деньги людей будут защищены на специальном счёте до сдачи дома, а также покрыты дополнительной защитой в виде страховки в размере до 10 млн рублей. Сегодня Банком России к этой работе допущено 60 банков — это большой выбор кредитных учреждений, которые могут взаимодействовать с застройщиками. Вступление закона в силу позволит решить ключевые проблемы действующей системы долевого строительства, из–за которых в стране продолжали появляться недостроенные дома и обманутые дольщики.К тому же с 2019 года изменённого законодательства все застройщики обязаны скидываться по одному проценту от стоимости строящегося дома в так называемый компенсационный фонд. Из этого фонда в случае прогорания и банкротства юридического лица будут возвращаться деньги несостоявшимся собственникам жилья.Подорожают ли новостройки по причине вышеупомянутых новшеств? Время покажет. Пока цены сдерживает затянувшийся в стране кризис.

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