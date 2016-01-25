В федеральных СМИ в январе самыми обсуждаемыми стали законотворческие новости, которые касаются кредитов. Решившимся на этот шаг не стоит пренебрегать страховками и прочими бонусами от банков: для заёмщика это подушка безопасности, а знание своих прав в этой сфере определённо добавит оптимизма.
Страхование жизни
Возьмём, к примеру, страхование жизни и здоровья при получении кредита. В случае критического ухудшения здоровья гражданин России может быть уверен, что его финансовые обязательства не лягут на плечи близких. Для этого у банков разработана специальная программа, она подключается к потребительским кредитам и оформляется, исходя из суммы и срока кредита.
Если у вас произошли непредвиденные события, связанные со здоровьем, страховая компания поможет погасить кредит и возьмёт на себя ваши обязательства. Таким образом ваша семья будет защищена от выплат, которые не планировала. Нововведение выгодно в случае потери трудоспособности, например. Страховая защита действует круглосуточно в любой точке планеты. Страховкой покрываются следующие риски: а) уход из жизни заёмщика, причём по любой причине; б) присвоение инвалидности 1–й и 2–й групп в результате несчастного случая или болезни; в) временная нетрудоспособность (нахождение на длительном больничном).
К слову, в пакете страховок недавно появился ресурс «Дистанционные консультации врача» — возможность получить рекомендации врача–терапевта. Воспользоваться им можно спустя 14 дней с даты подачи заявления на участие в программе страхования. Тут, правда, понадобится регистрация в личном кабинете с использованием кнопки «позвонить терапевту». Если вы не знаете, насколько серьёзна ваша проблема или находитесь за границей, этот ресурс тоже будет суперполезен.Кредитная история
Влиятельная RG.RU заявляет о том, что всем заёмщикам теперь доступен персональный кредитный рейтинг. Граждане могут узнать, дадут ли кредит, сделав запрос в бюро кредитных историй. Такие поправки вступили в силу 31 января 2019 года. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заёмщикам: им станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов.
Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в Закон «О кредитных историях». В новой версии документа говорится, что два раза в год каждый житель страны может сделать запрос бесплатно (но лишь раз в год отчёт можно получить на бумаге) и любое количество раз — за плату. Любой гражданин уже сегодня может узнать свой персональный рейтинг в крупнейших бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Эквифакс».
Отметим, что низкий кредитный рейтинг в России имеют 9,8 миллиона человек. Ни банк, ни микрофинансовая организация деньги в долг им, скорее всего, не даст.Жильё моё
Объём ипотечных кредитов в России до 2024 года должен удвоиться: с нынешних 3 трлн до 6,2 трлн руб., а долг россиян по ипотечным кредитам — вырасти в 2,6 раза: с 6,5 трлн руб. в 2018 году до 17 трлн руб.
По предварительной оценке аналитического центра «Дом.РФ», за 2018 год было выдано порядка 3 трлн руб. ипотечных кредитов. Один из основных целевых показателей национального проекта «Жильё» — увеличение к 2024 году ежегодного объёма ввода жилья до 120 млн кв. м, что позволит улучшить жилищные условия более 5 млн российских семей. Добиться таких объёмов предполагается во многом за счёт развития ипотечного кредитования.
В конце 2018 года ситуация на рынке ипотеки, отмеченная в последнее время снижением ставок, изменилась — средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 9,41 до 9,52% годовых. По данным РБК, банки повысили этот показатель после того, как ключевую ставку до 7,75 % поднял Центробанк. В январе 2019 года ставки по ипотеке выросли у крупнейших игроков рынка — Сбербанка и ВТБ, другие кредитные организации тоже сообщили о планах поднимать ставки. В ЦБ заявили, что допускают снижение спроса на ипотеку в случае дальнейшего роста ставок по ипотечным кредитам.
Пока на объёмах выдачи ипотечных кредитов рост ставок не отразился. Ипотека остаётся основным рыночным механизмом приобретения жилья: в 2018 году 60% жилья в новостройках и каждая вторая квартира на вторичном рынке в стране приобреталась в ипотеку.Гарантировано
Благодаря ФЗ–214 у граждан появилось больше гарантий для получения квартир взамен вложенных денежных средств. С середины 2019 года власти РФ ужесточают требования к застройщикам — теперь деньги людей, взятые на покупку жилья, будут под надёжной защитой. Это значит, что при покупке квартиры дольщик передаёт деньги не застройщику, а в банк, иначе это называется эскроу–счёт. По прогнозам экспертов доля договоров по эскроу–счетам к середине 2019 года составит 30 процентов от всех договоров участия в долевом строительстве.
Новый закон защищает людей от рисков прямого вложения средств в строящиеся жилые проекты с помощью перехода на более надёжную модель. Гарантом выполнения обязательств застройщика перед покупателем квартиры становится банк. Деньги людей будут защищены на специальном счёте до сдачи дома, а также покрыты дополнительной защитой в виде страховки в размере до 10 млн рублей. Сегодня Банком России к этой работе допущено 60 банков — это большой выбор кредитных учреждений, которые могут взаимодействовать с застройщиками. Вступление закона в силу позволит решить ключевые проблемы действующей системы долевого строительства, из–за которых в стране продолжали появляться недостроенные дома и обманутые дольщики.
К тому же с 2019 года изменённого законодательства все застройщики обязаны скидываться по одному проценту от стоимости строящегося дома в так называемый компенсационный фонд. Из этого фонда в случае прогорания и банкротства юридического лица будут возвращаться деньги несостоявшимся собственникам жилья.
Подорожают ли новостройки по причине вышеупомянутых новшеств? Время покажет. Пока цены сдерживает затянувшийся в стране кризис.
Свой взгляд
Марина ХорошевскаяРаньше я кредитов боялась. Теперь, как говорят на Украине, немного «попустило». Как ни парадоксально, это случилось благодаря кризису, будь он неладен.В 20–м веке, чтобы сделать крупную покупку, мои родители деньги копили. На мебель, отпуск, гарнитур, ремонт квартиры. О процентах, если деньги брались в долг, не было речи: сказывались стабильная зарплата, «железная» работа и прочие устроенности.В 1990–х, когда цены бросились врассыпную и под страной разъехались половицы, появился этот «крокодил» — проценты: он с Тотошей и Кокошей в нашу Рашу угодил. И остался в ней навсегда, с каждой пятилеткой разрастаясь до размеров мамонта.Как ни крути, хотим мы этого или нет, сегодня кредиты — норма. Вокруг всё так непредсказуемо, что откладывать жизнь «на потом» не имеет смысла: валюта дорожает, товар не ждёт, пока ты на него накопишь. Мы — общество потребителей, и ничего с этим не поделать. Всем нам что–то надо, реклама призывна и привлекательна, а зарплаты для тяжеловесных покупок не хватает. На смену накоплению пришёл принцип кредитования. По статистике в России каждый третий — заёмщик, и лишь один из десяти ни за что не возьмёт кредит, вот прямо под страхом смерти...Некоторые личные обстоятельства, а точнее приобретение жилья на материке, изменили мой угол зрения на всю эту экономическую возню. Стало очевидно, что грамотно взятый кредит — не настолько уж кабала. Более того, квартиру без кредита купить практически невозможно, машину и мебель тоже. Зачем мучиться год без кухни, когда можно купить её в кредит (если собирать её постепенно, получится лоскутное одеяло).И вот понятно, что банки берут кредит под маленький процент и отдают нам под большой. И мы уже не спрашиваем себя: а почему, а не обнаглели ли они? Ответ, говорят нам, кроется в нашей же природе: ведь мы ненадёжные такие — не отдаём долги вовремя.В «борьбе с кредитами» я обнаружила свои крепкие, проверенные правила: выгодно брать что–либо в кредит, если ставка по нему ниже уровня инфляции — раз. Если отдаёшь более половины семейного бюджета — это нонсенс, всё остальное — «почему нет». Два. Невыгодно брать на всякую мелочёвку типа телевизоров и телефонов. Стоит брать ипотечный кредит, если цена на квартиру за время, прошедшее с покупки, вырастет. Ну и ещё — если деньги проходят через ваши руки, кредит облагается бОльшим процентом; там, где безнал (карта, целевой кредит), — процент щадящий.Брюзжать и сомневаться можно сколько угодно. Для меня факт остается фактом: кредит на лечение, учебу и жильё оправдан в любом случае. Особенно если подойти к этому мудро, «вычислив» банк, который пойдёт навстречу своим «кормильцам», то есть нам.Отличная новость на сегодня заключается в том, что возрастающая конкуренция между банками заставляет кредиторов смягчать условия по займам, вводит послабления типа «кредитной амнистии» для определенной категории заёмщиков и т. д. и т. п. Но если страх оказаться в списке злостных неплательщиков неодолим и внутренняя математика подсказывает вам, что дело не выгорит, от кредита лучше отказаться: получите удовольствие от осознания свободы — это дорогого стоит.
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корреспондент газеты «Заполярная правда»
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