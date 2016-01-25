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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 19 (08.02.2019)]

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Настоящий день рождения

«Норильск–Дудинка–транзит» вновь мчится на помощь Владу Карасёву и дарит ему в день рождения незабываемые моменты с друзьями.
Совместный проект «Норильск–Дудинка–транзит» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» и театра–студии «Белые птицы» родился в прошлом году. Тогда, чтобы помочь юноше с атрофией мышц, была проведена акция «Собирая воздух». Прошла она в день рождения Влада — 1 февраля. Были творческие номера, мастер–классы по пошиву «Щедропсов», поздравления и подарки. Праздник удался, а Влад «побывал» на нём, глядя на видеокадры. Позднее он признался, что ему очень помогает поддержка людей и понимание, что он не один. На средства, собранные в рамках акции, были куплены: аппарат искусственной вентиляции лёгких, аспиратор и другое оборудование, которое дало возможность парню самостоятельно дышать.
В этом году 20–летний юбилей Владислав встретил в стенах Дудинского краеведческого музея — партнёра проекта «Норильск–Дудинка–транзит». На этот раз Влад по–настоящему отметил свой день рождения в кругу друзей. Были гости, концерт, больничные клоуны из общественной организации «Снежные носики», торт со свечами.
— Такие встречи дают колоссальный заряд позитива, они красноречивее любых слов, потому что демонстрируют правильную благотворительность, грамотное взаимодействие партнёров. Делая добрые дела, мы расширяем границы и возможности, находим новых единомышленников и партнёров, — считает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра».
Сейчас объявлен сбор средств на покупку специального питания для Влада Карасёва. Также мальчику необходима новая маска для аппарата искусственной вентиляции лёгких (старая износилась), пневмокровать с приводом и противопролежневым матрасом.
Все, кто хочет помочь Владу, могут перечислять средства по реквизитам БФ социальных программ «Территория добра»:
ИНН/КПП 2457065522/245701001
Р/счёт 40703810131160016148
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск
К/счёт 30101810800000000627
БИК 040407627
«Территория добра» находится на ул. Севастопольской, 4, этаж 1 (отдельный вход), помещение 3. Подробнее о деятельности фонда можно узнать на сайте t–dobra.ru.
Телефон для справок 465–333.

Наталья Черкашина
Фото из архива Фонда
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