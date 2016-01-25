[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



ПРОЕКТЫ

Больше, чем искусство

Во время показа в нашем городе спектакля «Человек мира» актёр Сергей Янковский говорил с норильчанами о жизни и смерти, добре и зле, детях, материнстве, сиротстве и благотворительности.

Спектакль–диалог прошёл в Городском центре культуры, а после него состоялась двухчасовая встреча с актёром. Встречу «По душам» с Сергеем Янковским организовал благотворительный фонд «Территория добра». — Я в вашем городе уже в четвёртый раз, и тот контакт, который возник с вами на прошлых спектаклях, остался в моём сердце на всю жизнь. Я удивляюсь, как в одном из самых северных городов мира живут такие люди, — начал беседу актёр. — Спектакль «Человек мира» — особый. Он вырос в целый благотворительный проект и стал помогать детям. В основе спектакля — история жизни польского педагога, писателя и врача Януша Корчака. Он не бросил обитателей Дома сирот во время оккупации Польши фашистами, и, оказавшись в концлагере Треблинка, проследовал со своими подопечными в газовую камеру. Эта история подталкивает зрителя заглянуть вглубь себя, чтобы потом говорить о своих чувствах, проблемах, идеях, вдохновении, любви и мечтах. Спектакль «Человек мира» был сыгран в восьмой раз. На норильской сцене состоялся дебют актрисы Натальи Бабичевой, которая сыграла роль зрительницы. Наталья не просто актриса, она режиссёр и педагог. Много работает с детьми и ставит с ними спектакли на английском, изучая язык через актёрское мастерство. Занимается сказкотерапией с детьми из детских домов и интернатов, учит их создавать свои сказки и истории. Постановка «Человек мира» положила начало созданию одноимённой общественной организации. Тема спектакля и направление деятельности организации идентичны – сиротство. — Я уже несколько лет живу со своей семьёй в Греции, — рассказывает Сергей Янковский. — И в Греции совсем нет детских домов. Их не существует, потому что там никто и никогда не отказывается от детей. Если вдруг родители погибают или умирают, то обязательно кто–то из родственников этих детей берёт к себе в семью. Одна из задач «Человека мира» — объединить людей для решения проблемы сиротства в нашей стране. Сергей Янковский является попечителем благотворительного фонда «Клуб добряков», который имеет представительства в 40 городах России. Филиалы клуба помогают нуждающимся в лечении или приобретении медоборудования. Сейчас актёр думает о дальнейшем развитии группы единомышленников проекта «Человек мира», ждёт встречи со своей трёхлетней приёмной дочкой Марией, рождённой на африканском континенте и продолжает мечтать.

Я в вашем городе уже в четвёртый раз, и тот контакт, который возник с вами на прошлых спектаклях, остался в моём сердце на всю жизнь. Сергей Янковский, актёр, режиссёр, благотворитель. актёр, режиссёр, благотворитель.

Наталья Санина Фото с сайта Filarman.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спектакль–диалог прошёл в Городском центре культуры, а после него состоялась двухчасовая встреча с актёром. Встречу «По душам» с Сергеем Янковским организовал благотворительный фонд «Территория добра».— Я в вашем городе уже в четвёртый раз, и тот контакт, который возник с вами на прошлых спектаклях, остался в моём сердце на всю жизнь. Я удивляюсь, как в одном из самых северных городов мира живут такие люди, — начал беседу актёр. — Спектакль «Человек мира» — особый. Он вырос в целый благотворительный проект и стал помогать детям.В основе спектакля — история жизни польского педагога, писателя и врача Януша Корчака. Он не бросил обитателей Дома сирот во время оккупации Польши фашистами, и, оказавшись в концлагере Треблинка, проследовал со своими подопечными в газовую камеру. Эта история подталкивает зрителя заглянуть вглубь себя, чтобы потом говорить о своих чувствах, проблемах, идеях, вдохновении, любви и мечтах.Спектакль «Человек мира» был сыгран в восьмой раз. На норильской сцене состоялся дебют актрисы Натальи Бабичевой, которая сыграла роль зрительницы. Наталья не просто актриса, она режиссёр и педагог. Много работает с детьми и ставит с ними спектакли на английском, изучая язык через актёрское мастерство. Занимается сказкотерапией с детьми из детских домов и интернатов, учит их создавать свои сказки и истории.Постановка «Человек мира» положила начало созданию одноимённой общественной организации. Тема спектакля и направление деятельности организации идентичны – сиротство.— Я уже несколько лет живу со своей семьёй в Греции, — рассказывает Сергей Янковский. — И в Греции совсем нет детских домов. Их не существует, потому что там никто и никогда не отказывается от детей. Если вдруг родители погибают или умирают, то обязательно кто–то из родственников этих детей берёт к себе в семью. Одна из задач «Человека мира» — объединить людей для решения проблемы сиротства в нашей стране.Сергей Янковский является попечителем благотворительного фонда «Клуб добряков», который имеет представительства в 40 городах России. Филиалы клуба помогают нуждающимся в лечении или приобретении медоборудования. Сейчас актёр думает о дальнейшем развитии группы единомышленников проекта «Человек мира», ждёт встречи со своей трёхлетней приёмной дочкой Марией, рождённой на африканском континенте и продолжает мечтать.

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