Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 19 (08.02.2019)]

 ТРАНСПОРТ 
Под крылом

Почти полтора миллиона пассажиров перевезла авиакомпания NordStar за год.
Воздушные суда авиаперевозчика совершили в прошлом году около 15 тысяч вылетов, в общей сложности лайнеры находились в воздухе 42 708 часов, что на 2,7% больше данных по налёту 2017 года. Объём грузовых и почтовых отправлений, перевезённых на самолётах NordStar, составил 5,2 тыс. тонн — на 23,9% превышает аналогичный показатель 2017 года. Такое увеличение произошло из–за открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка.
Авиакомпания сохранила в расписании рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, а также расширила географию полётов. В маршрутную сеть были добавлены рейсы по новому направлению Норильск — Самара — Баку. Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный, Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42–500.
С прошлого года в авиакомпании действует новая концепция перевозки багажа и ручной клади. Система определения нормы провоза багажа стала дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа. Нововведение позволило унифицировать правила перевозки багажа и привести их в соответствие с общими мировыми стандартами, принятыми в большинстве авиакомпаний мира.
В 2019 году авиакомпания планирует обновить парк воздушных судов и приобрести три новых самолёта Boeing 737 MAX–8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полётов уже в апреле, ещё два самолёта — в июле. Они заменят три Boeing 737–800, выпущенных в 1998–1999 годах. В общей сложности к концу года в распоряжении NordStar будет 15 самолётов: пять турбовинтовых 46–местных ATR 42–500, один 148–местный B–737–300, шесть 172–местных B–737–800 и три Boeing 737 MAX–8.

Оксана Кириллова
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
ТЕХНОВИНКИ 
Норильские железнодорожные пути зимой будет очищать снегоочиститель нового поколения — «Ураган—ТМЗ», единственный отечественный агрегат такого класса.

 
В администрации города в режиме видеоконференции прошло совещание с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным, на котором обсуждался переход с аналогового на цифровое телевещание.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
«Норильск–Дудинка–транзит» вновь мчится на помощь Владу Карасёву и дарит ему в день рождения незабываемые моменты с друзьями.

ПРОЕКТЫ 
Во время показа в нашем городе спектакля «Человек мира» актёр Сергей Янковский говорил с норильчанами о жизни и смерти, добре и зле, детях, материнстве, сиротстве и благотворительности.

ТРАНСПОРТ 
Почти полтора миллиона пассажиров перевезла авиакомпания NordStar за год.

Подробно 
Победой учителя биологии из гимназии № 1 Елены Чаловой завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года — 2019».

Сотрудничество 
Определены финалисты конкурса «Мечтая о будущей карьере!». Лучшими, по итогам практического и творческого этапов, стали механики.

Итоги 
На Талнахской обогатительной фабрике в январе, во время плановой остановки, произвели перефутеровку мельницы полусамоизмельчения (МПСИ), заменив 200 элементов.

Интервью 
Чтобы поддерживать жилой фонд в нормальном состоянии, опережая разрушительные процессы, нужны научные изыскания и новые методы реконструкции зданий. Заполярные строители, как в книге Льюиса Кэрролла, должны «бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». О том, какие реновации предлагают норильские проектировщики, рассказал директор НПО «ФУНДАМЕНТ» Али Керимов.

Бизнес–курс 
В федеральных СМИ в январе самыми обсуждаемыми стали законотворческие новости, которые касаются кредитов. Решившимся на этот шаг не стоит пренебрегать страховками и прочими бонусами от банков: для заёмщика это подушка безопасности, а знание своих прав в этой сфере определённо добавит оптимизма.

Новости:
 8 февраля 2019 
17:18 С семи часов вечера в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру.
16:19 «Жара» придёт в Молодежный центр Кайеркана 16 февраля.
15:35 В Норильске пройдёт вечер памяти Сергея Панченко, погибшего год назад в авиакатастрофе.
14:42 Таймыр опять покоряет столицу. 27 февраля в Москве открывается выставка «Таймыр. Гений места».
14:10 Одиннадцатиклассница гимназии № 4 – губернаторская стипендиатка.
12:15 Знай наших! Норильские школьники – призёры краевых олимпиад по математике и обществознанию.
10:02 МФК «Норильский никель» готовится к играм 12-го тура Суперлиги.
10:00 Пять молодёжных команд Норильской лиги Клуба весёлых и находчивых завтра сразятся в традиционном февральском турнире «День влюблённых в КВН».
09:58 Сегодня на маршрут № 26К Норильск - Талнах вышли автобусы нового перевозчика.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх