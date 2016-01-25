[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



ТРАНСПОРТ

Под крылом

Почти полтора миллиона пассажиров перевезла авиакомпания NordStar за год.

Воздушные суда авиаперевозчика совершили в прошлом году около 15 тысяч вылетов, в общей сложности лайнеры находились в воздухе 42 708 часов, что на 2,7% больше данных по налёту 2017 года. Объём грузовых и почтовых отправлений, перевезённых на самолётах NordStar, составил 5,2 тыс. тонн — на 23,9% превышает аналогичный показатель 2017 года. Такое увеличение произошло из–за открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка. Авиакомпания сохранила в расписании рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, а также расширила географию полётов. В маршрутную сеть были добавлены рейсы по новому направлению Норильск — Самара — Баку. Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный, Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42–500. С прошлого года в авиакомпании действует новая концепция перевозки багажа и ручной клади. Система определения нормы провоза багажа стала дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа. Нововведение позволило унифицировать правила перевозки багажа и привести их в соответствие с общими мировыми стандартами, принятыми в большинстве авиакомпаний мира. В 2019 году авиакомпания планирует обновить парк воздушных судов и приобрести три новых самолёта Boeing 737 MAX–8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полётов уже в апреле, ещё два самолёта — в июле. Они заменят три Boeing 737–800, выпущенных в 1998–1999 годах. В общей сложности к концу года в распоряжении NordStar будет 15 самолётов: пять турбовинтовых 46–местных ATR 42–500, один 148–местный B–737–300, шесть 172–местных B–737–800 и три Boeing 737 MAX–8.

Оксана Кириллова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Воздушные суда авиаперевозчика совершили в прошлом году около 15 тысяч вылетов, в общей сложности лайнеры находились в воздухе 42 708 часов, что на 2,7% больше данных по налёту 2017 года. Объём грузовых и почтовых отправлений, перевезённых на самолётах NordStar, составил 5,2 тыс. тонн — на 23,9% превышает аналогичный показатель 2017 года. Такое увеличение произошло из–за открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка.Авиакомпания сохранила в расписании рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, а также расширила географию полётов. В маршрутную сеть были добавлены рейсы по новому направлению Норильск — Самара — Баку. Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный, Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42–500.С прошлого года в авиакомпании действует новая концепция перевозки багажа и ручной клади. Система определения нормы провоза багажа стала дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа. Нововведение позволило унифицировать правила перевозки багажа и привести их в соответствие с общими мировыми стандартами, принятыми в большинстве авиакомпаний мира.В 2019 году авиакомпания планирует обновить парк воздушных судов и приобрести три новых самолёта Boeing 737 MAX–8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полётов уже в апреле, ещё два самолёта — в июле. Они заменят три Boeing 737–800, выпущенных в 1998–1999 годах. В общей сложности к концу года в распоряжении NordStar будет 15 самолётов: пять турбовинтовых 46–местных ATR 42–500, один 148–местный B–737–300, шесть 172–местных B–737–800 и три Boeing 737 MAX–8.

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