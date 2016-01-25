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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 19 (08.02.2019)]

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Принцип четырёх «К»

Победой учителя биологии из гимназии № 1 Елены Чаловой завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года — 2019».
Итоговым состязанием для педагогов стали мастер–классы, которые они провели в стенах этого учебного заведения 6 февраля. Стало известно, что все пять участников, дошедших до финала муниципального этапа, дружной командой отправятся в столицу края — защищать честь нашего северного города в региональном этапе «Учителя года Красноярского края», он стартует 25 марта.
По завершении мастер–классов члены жюри профессионального состязания учителей отметили высокий уровень нынешних конкурсантов, и это несмотря на более чем серьёзные требования к их подготовке.
— Наши педагоги однозначно совершенствуются, растут, — прокомментировала муниципальный этап директор Норильского филиала Института повышения квалификации работников образования Оксана Витвар. — Казалось бы, с каждым разом усложняются задачи, повышается динамика конкурса, мы требуем более скорого, техничного выполнения определённых задач. И все это, чтобы соответствовать прогрессу, уровню гораздо более высокому, чем просто городской и даже краевой, вплоть до требований международного учительского сообщества. Уверена, наши педагоги успевают это не только уловить, но и отразить в своей деятельности. Европейскую планку задают в том числе международные олимпиады. Мы ориентируемся не просто на ФГОСы (федеральные государственные стандарты), а стараемся приблизиться к критериям, обозначенным как «принцип четырёх «К»: компетенции, командная работа, креативность и критическое мышление».
По мнению жюри, все участники показали на мастер–классах свои «4 «К». Поэтому принято решение, что от норильского образования в Красноярск поедут все пять финалистов. На четырёх испытаниях муниципального этапа, включая компетентностное и учебное задания, они отлично продемонстрировали, кто на что способен, какие передовые методики использует, какие учительские «фишки» применяет, чтобы увлечь детей, преподнести им сложную тему, успешно работать с ними в группах и т. д.
Мастер–классы стали апогеем конкурса. Физрук Виктор Сильченко развеселил аудиторию, организовав со зрителями игры народов Севера, — они прыгали через нарты и метали импровизированные топорики. Учитель иностранных языков Алина Черкасова изящно жонглировала английскими и немецкими выражениями, наглядно продемонстрировав красоту и схожесть этих языков, входящих в одну лингвистическую группу. Педагог начальных классов Елена Горецкая показала, как работает «триединство» педагогического сотрудничества: дети–родители–учителя. Все педагоги были ярки и убедительны, но главный приз достался биологу Елене Чаловой за её формулу здорового образа жизни.
К слову, направление ЗОЖ в тренде. По словам Оксаны Витвар, среди норильских педагогов в направлении здоровьесбережения сегодня формируется группа грамотности, как они её называют.
— У каждого конкурсанта «Учителя года» тема ЗОЖ, так или иначе, присутствовала, причём подавалась оригинально, неповторимо. Абсолютный победитель Елена Чалова весь мастер–класс выстроила на этой тематике. Елена, на мой взгляд, по праву заслуживает звание лучшей. Её выступление доказало, что человек занимается стоящим делом и тратит свою энергию по высокому назначению — на детей, их знания и умения. Она этим живёт, она это излучает, и дети не могут этого не принять, — отмечает эксперт.
На финальном награждении отмечены призёры и лауреаты конкурса норильских учителей. Особые подарки от партнёра «Учителя года» в Норильске, благотворительного фонда «Территория добра», достались финалистам и ещё двум участницам, которые блестяще провели открытый урок, но не попали в пятёрку лучших: учителю начальных классов Екатерине Садыковой (школа № 28) и преподавателю физкультуры Евгении Лёвкиной (школа № 32).

Конкурс «Учитель года» направлен на выявление талантливых педагогов, их поддержку и поощрение, повышение статуса педагога и престижа учительского труда, распространение инновационного опыта лучших представителей этой сферы.

Марина Хорошевская
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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