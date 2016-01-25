[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



Сотрудничество

Школа инженеров

Определены финалисты конкурса «Мечтая о будущей карьере!». Лучшими, по итогам практического и творческого этапов, стали механики.

В ноябре 2018 года в Норильском государственном индустриальном институте стартовал практический этап конкурса. Пять команд, состоящие из учеников 9–11–х классов и студентов профильных для компании специальностей и направлений, создавали свои инженерные проекты. Работа велась под чутким руководством преподавателей кафедр: металлургии, горного дела, энергетики, строительства, а также «Технологические машины и оборудование». Защита проектов состоялась в конце января 2019 года. А в финальной части конкурса будущим металлургам, горнякам, энергетикам, строителям и механикам предстояло показать ещё и свои творческие способности. — Потребность «Норникеля» в высококвалифицированных кадрах существовала всегда. Тесное сотрудничество компании со школами и Норильским государственным индустриальным институтом — это гарантия того, что наши выпускники будут приходить работать на предприятия компании, — отметил Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», — Проводя конкурсы профессиональной направленности, компания работает на перспективу, создавая возможности для подготовки будущих инженеров. Радует, что и школьникам стали интересны инженерные специальности, и многие из них именно с этим направлением связывают свою будущую карьеру. А НГИИ составит серьёзную конкуренцию любому другому техническому вузу страны. В творческом этапе и финале конкурса выступили следующие команды: от кафедры «Строительство и теплогазоводоснабжение» (СиТ) — «Бригада ХХI века»; «Технологические машины и оборудование» (ТМиО) — «Корпорация механиков»; «Металлургия цветных металлов» — «Повелители огня и металла»; «Электроэнергетика и автоматика» — «Короткое замыкание»), «Разработка месторождений полезных ископаемых» — «ГРОЗы». Команды–финалисты должны были сделать рекламу выбранных профессий и кафедр НГИИ. И у них это получилось очень интересно, оригинально, с юмором. Победителем конкурса стала команда «Корпорация механиков», она же была первой в практическом этапе и получила звание лучшей в номинациях «Профессионализм» и «Сотрудничество». В творческом этапе лидировали «ГРОЗы», как и в номинации «Эффективность». Номинации «Развитие» удостоилась команда «Бригада ХХI века». «Надёжность» досталась «Короткому замыканию». «Ответственность» на себя взяли «Повелители огня и металла». Всех участников наградили дипломами и памятными сувенирами от компании «Норникель». Педагоги НГИИ и учителя школ были отмечены дипломами и благодарственными письмами за наставничество, увлечённость наукой и своей профессией.

Конкурс был учреждён Заполярным филиалом «Норникеля» в 2009 году, а его организаторами стали управление корпоративных проектов ЗФ, управление общего и дошкольного образования города и НГИИ.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ноябре 2018 года в Норильском государственном индустриальном институте стартовал практический этап конкурса. Пять команд, состоящие из учеников 9–11–х классов и студентов профильных для компании специальностей и направлений, создавали свои инженерные проекты. Работа велась под чутким руководством преподавателей кафедр: металлургии, горного дела, энергетики, строительства, а также «Технологические машины и оборудование». Защита проектов состоялась в конце января 2019 года.А в финальной части конкурса будущим металлургам, горнякам, энергетикам, строителям и механикам предстояло показать ещё и свои творческие способности.— Потребность «Норникеля» в высококвалифицированных кадрах существовала всегда. Тесное сотрудничество компании со школами и Норильским государственным индустриальным институтом — это гарантия того, что наши выпускники будут приходить работать на предприятия компании, — отметил Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», — Проводя конкурсы профессиональной направленности, компания работает на перспективу, создавая возможности для подготовки будущих инженеров. Радует, что и школьникам стали интересны инженерные специальности, и многие из них именно с этим направлением связывают свою будущую карьеру. А НГИИ составит серьёзную конкуренцию любому другому техническому вузу страны.В творческом этапе и финале конкурса выступили следующие команды: от кафедры «Строительство и теплогазоводоснабжение» (СиТ) — «Бригада ХХI века»; «Технологические машины и оборудование» (ТМиО) — «Корпорация механиков»; «Металлургия цветных металлов» — «Повелители огня и металла»; «Электроэнергетика и автоматика» — «Короткое замыкание»), «Разработка месторождений полезных ископаемых» — «ГРОЗы».Команды–финалисты должны были сделать рекламу выбранных профессий и кафедр НГИИ. И у них это получилось очень интересно, оригинально, с юмором.Победителем конкурса стала команда «Корпорация механиков», она же была первой в практическом этапе и получила звание лучшей в номинациях «Профессионализм» и «Сотрудничество».В творческом этапе лидировали «ГРОЗы», как и в номинации «Эффективность». Номинации «Развитие» удостоилась команда «Бригада ХХI века». «Надёжность» досталась «Короткому замыканию». «Ответственность» на себя взяли «Повелители огня и металла».Всех участников наградили дипломами и памятными сувенирами от компании «Норникель». Педагоги НГИИ и учителя школ были отмечены дипломами и благодарственными письмами за наставничество, увлечённость наукой и своей профессией.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















