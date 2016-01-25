[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



ТЕХНОВИНКИ

Сила стихии

Норильские железнодорожные пути зимой будет очищать снегоочиститель нового поколения — «Ураган—ТМЗ», единственный отечественный агрегат такого класса.

В лучших традициях Снегоочиститель изготовлен на Тихорецком машиностроительном заводе им. В. В. Воровского по заказу «Норникеля» специально для Заполярного филиала. Новый агрегат поступил на предприятие технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ). Пока он работает в тестовом режиме, однако уже в новогодние каникулы ему довелось показать свою мощь — уж слишком много снега выпало в городе. И «Ураган» не подвёл: в час эта машина, которая весит 86 тонн, может убрать до 15 тысяч тонн снега. — «Ураган» по всем параметрам в разы превосходит немецкую технику, что работает у нас сегодня, конструкторы полностью учли наши пожелания, — говорит Александр Гороховский, начальник ПТЖТ. — Да и стоит он в три раза дешевле, чем тот же BELHACK — 270 миллионов рублей. Сейчас на вооружении ПТЖТ стоят два самоходных роторных снегоочистителя фирмы BELHACK, четыре снегоочистителя таранного типа СДП–2М и один — типа СТРУГ СС–3, а также снегоочистительная машина СМ–5. — «Ураган» — принципиально новая машина, а её двигатели сродни отечественным танковым, — рассказывает заместитель главного конструктора завода–изготовителя Константин Бобылев. — В конструировании и изготовлении аппарата участвовали не только наши специалисты, но и их питерские коллеги. — Видите, какие лопасти у агрегата? Именно они будут разрыхлять и измельчать снег, а потом отбрасывать на 40–50 метров, — поясняет принцип работы «Урагана» Денис Ромашов, наладчик с тихорецкого завода. — Панель управления — как на космическом корабле, практически всё компьютеризировано, автоматизированная система контроля и управления параметрами машины подсказывает машинистам правильные действия. Ну а сделан аппарат в лучших советских традициях: надёжно, на века, с большим запасом мощности. Фронт работы для «Урагана» не маленький, такой махине есть где разгуляться, на ней — все железнодорожные пути промрайона, от Дудинки до Талнаха, а это без малого 400 километров. Экипаж машины боевой По словам Сергея Егоркина, инженера–технолога службы подъёма транспортного оборудования ПТЖТ, «Ураган» на предприятии ждали: — Мы перевозим не только технологические грузы, но и те, что необходимы для обеспечения стабильной жизнедеятельности города. Простои и задержки очень дорого обходятся, а «Ураган» предназначен для работы именно в наших климатических условиях. Он легко проходит метровый слой снега, да и скорость ветра ему нипочём. Для такой боевой машины и экипаж подобрали соответствующий. Машинист Игорь Шандра работает на железной дороге уже 17 лет: — Меня радует, что отечественный машпром сделал такую качественную машину, спасибо заводчанам. Видно, что это добротный агрегат, способный работать в любую пургу. По сравнению с тем, что у нас есть, этот снегоочиститель — лучший. Доволен новинкой и коллега Игоря, Дмитрий Поляков. Его железнодорожный стаж — почти 20 лет, а в Норильске он живёт с 2001 года: — Машина поражает мощностью и оснащением, но главное — она легка в управлении и обслуживать её будет проще, чем BELHACK, ведь начинка у «Урагана» отечественная. Хотелось бы отметить и просторную, комфортную кабину. В общем, всё для людей!

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Снегоочиститель изготовлен на Тихорецком машиностроительном заводе им. В. В. Воровского по заказу «Норникеля» специально для Заполярного филиала. Новый агрегат поступил на предприятие технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ). Пока он работает в тестовом режиме, однако уже в новогодние каникулы ему довелось показать свою мощь — уж слишком много снега выпало в городе. И «Ураган» не подвёл: в час эта машина, которая весит 86 тонн, может убрать до 15 тысяч тонн снега.— «Ураган» по всем параметрам в разы превосходит немецкую технику, что работает у нас сегодня, конструкторы полностью учли наши пожелания, — говорит Александр Гороховский, начальник ПТЖТ. — Да и стоит он в три раза дешевле, чем тот же BELHACK — 270 миллионов рублей.Сейчас на вооружении ПТЖТ стоят два самоходных роторных снегоочистителя фирмы BELHACK, четыре снегоочистителя таранного типа СДП–2М и один — типа СТРУГ СС–3, а также снегоочистительная машина СМ–5.— «Ураган» — принципиально новая машина, а её двигатели сродни отечественным танковым, — рассказывает заместитель главного конструктора завода–изготовителя Константин Бобылев. — В конструировании и изготовлении аппарата участвовали не только наши специалисты, но и их питерские коллеги.— Видите, какие лопасти у агрегата? Именно они будут разрыхлять и измельчать снег, а потом отбрасывать на 40–50 метров, — поясняет принцип работы «Урагана» Денис Ромашов, наладчик с тихорецкого завода. — Панель управления — как на космическом корабле, практически всё компьютеризировано, автоматизированная система контроля и управления параметрами машины подсказывает машинистам правильные действия. Ну а сделан аппарат в лучших советских традициях: надёжно, на века, с большим запасом мощности. Фронт работы для «Урагана» не маленький, такой махине есть где разгуляться, на ней — все железнодорожные пути промрайона, от Дудинки до Талнаха, а это без малого 400 километров.По словам Сергея Егоркина, инженера–технолога службы подъёма транспортного оборудования ПТЖТ, «Ураган» на предприятии ждали:— Мы перевозим не только технологические грузы, но и те, что необходимы для обеспечения стабильной жизнедеятельности города. Простои и задержки очень дорого обходятся, а «Ураган» предназначен для работы именно в наших климатических условиях. Он легко проходит метровый слой снега, да и скорость ветра ему нипочём.Для такой боевой машины и экипаж подобрали соответствующий. Машинист Игорь Шандра работает на железной дороге уже 17 лет:— Меня радует, что отечественный машпром сделал такую качественную машину, спасибо заводчанам. Видно, что это добротный агрегат, способный работать в любую пургу. По сравнению с тем, что у нас есть, этот снегоочиститель — лучший.Доволен новинкой и коллега Игоря, Дмитрий Поляков. Его железнодорожный стаж — почти 20 лет, а в Норильске он живёт с 2001 года:— Машина поражает мощностью и оснащением, но главное — она легка в управлении и обслуживать её будет проще, чем BELHACK, ведь начинка у «Урагана» отечественная. Хотелось бы отметить и просторную, комфортную кабину. В общем, всё для людей!

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