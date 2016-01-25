[Индекс номера 19 (08.02.2019)]



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Хорошо начали

На Талнахской обогатительной фабрике в январе, во время плановой остановки, произвели перефутеровку мельницы полусамоизмельчения (МПСИ), заменив 200 элементов.

Как рассказал Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ, в январе предприятия минерально–сырьевого комплекса план по добыче руды и цветных металлов в ней выполнили в стопроцентном объёме. На Талнахской обогатительной фабрике во время плановой трёхсуточной остановки произвели перефутеровку мельницы МПСИ, заменив 200 элементов футеровки. — Такие плановые остановки МПСИ бывают дважды в год, — отметил Владимир Григорчук. — И с каждым разом сроки проведения перефутеровки сокращаются, что говорит о накоплении опыта и приобретении определённых навыков у персонала, участвующего в этом процессе. Также во время остановки на фабрике отремонтировали две дробилки крупного дробления, а на ленточном конвейере № 3 заменили около 800 метров ленты. Конвейер № 3, протяжённостью полтора километра, — основное связующее звено между ТОФ и рудниками «Таймырский» и «Октябрьский». Кроме того, за это время отремонтировали ещё и ленточные конвейеры в дробильном и измельчительно–флотационном цехах. В последнем также провели ревизию и ремонт аэрационных узлов флотационного и насосного оборудования. Пока на ТОФ проводили перефутеровку МПСИ, на «Надежде» в этот период поочерёдно останавливали технологические линии печей взвешенной плавки. На ПВП–1 заменили 40 кессонов свода печи на огнеупорные блоки, на ПВП–2 отремонтировали основные узлы гранбассейна и распылительной сушилки № 5. Также ремонтировали оборудование на двух воздухоразделительных установках кислородной станции № 2. Несмотря на ремонт, металлурги «Надежды» на 117 процентов выполнили план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе, хотя по выплавке никеля в файнштейне есть незначительное отставание от плана. Медный завод январь отработал без остановок, выполнив все свои плановые показатели. Металлурги в стопроцентном объёме выдали черновой меди и произвели медных катодов, а металлов платиновой группы в концентратах — на 102 процента. Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам вспомогательного производства — всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством. — В феврале мы нацелены на стабильную работу подразделений Заполярного филиала, успешное выполнение всех производственных задач, — подчеркнул в заключение Владимир Григорчук. Медный завод январь отработал без остановок, выполнив все свои плановые показатели.

Ирина Липская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказал Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ, в январе предприятия минерально–сырьевого комплекса план по добыче руды и цветных металлов в ней выполнили в стопроцентном объёме.На Талнахской обогатительной фабрике во время плановой трёхсуточной остановки произвели перефутеровку мельницы МПСИ, заменив 200 элементов футеровки.— Такие плановые остановки МПСИ бывают дважды в год, — отметил Владимир Григорчук. — И с каждым разом сроки проведения перефутеровки сокращаются, что говорит о накоплении опыта и приобретении определённых навыков у персонала, участвующего в этом процессе.Также во время остановки на фабрике отремонтировали две дробилки крупного дробления, а на ленточном конвейере № 3 заменили около 800 метров ленты. Конвейер № 3, протяжённостью полтора километра, — основное связующее звено между ТОФ и рудниками «Таймырский» и «Октябрьский». Кроме того, за это время отремонтировали ещё и ленточные конвейеры в дробильном и измельчительно–флотационном цехах. В последнем также провели ревизию и ремонт аэрационных узлов флотационного и насосного оборудования.Пока на ТОФ проводили перефутеровку МПСИ, на «Надежде» в этот период поочерёдно останавливали технологические линии печей взвешенной плавки. На ПВП–1 заменили 40 кессонов свода печи на огнеупорные блоки, на ПВП–2 отремонтировали основные узлы гранбассейна и распылительной сушилки № 5. Также ремонтировали оборудование на двух воздухоразделительных установках кислородной станции № 2. Несмотря на ремонт, металлурги «Надежды» на 117 процентов выполнили план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе, хотя по выплавке никеля в файнштейне есть незначительное отставание от плана.Медный завод январь отработал без остановок, выполнив все свои плановые показатели. Металлурги в стопроцентном объёме выдали черновой меди и произвели медных катодов, а металлов платиновой группы в концентратах — на 102 процента.Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам вспомогательного производства — всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.— В феврале мы нацелены на стабильную работу подразделений Заполярного филиала, успешное выполнение всех производственных задач, — подчеркнул в заключение Владимир Григорчук.

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