[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Анонс

Север на бересте

Сегодня в публичной библиотеке открывается выставка «Книга Севера». Для неё в Норильск под охраной доставили новгородские берестяные грамоты.

В берестяных грамотах говорится об освоении Русского Севера Самая древняя береста, прибывшая к нам из Великого Новгорода, датируется XII веком. Второй рукописный документ создан в XIV веке, ещё три фолианта, привезённых для экспозиции, изданы в XIX веке. Расскажет норильчанам об этих раритетах заместитель гендиректора по экспозиционно–выставочной работе Новгородского государственного объединённого музея– заповедника историк–исследователь Олеся Рудь. В берестяных грамотах, например, говорится об освоении Русского Севера новгородцами — людьми отважными, смелыми и по всем признакам предприимчивыми, коль скоро они отправились в неизведанные края с намерением приумножить своё богатство. В одном из берестяных документов говорится о сборе податей с северных людей, о шкурках песцов, в другой — о сборе Заволоцкого серебра в качестве дани с племён, обитавших в бассейнах рек Северной Двины и Онеги. – Большинство географических открытий совершилось благодаря путешествиям в новые земли с целью расширения владений и, соответственно, обогащения, — говорит историк Ольга Рудь. — Освоение нашими пращурами Русского Севера не стало исключением, что и отобразилось прямо или косвенно в доступных к тому времени документах. Грамоты были найдены в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде, которые ведутся с первой половины ХХ века и по сей день. Всего из Новгородского музея–заповедника привезли пять предметов, все они будут представлены в экспозиции «Книга Севера». Берестяные грамоты и другие экспонаты норильчане увидят и на выставке «Путь на Север: истоки», организованной по программе «Норникеля» — «Освоение Севера: тысяча лет успеха» в рамках проекта «Обогатительная фабрика».

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Самая древняя береста, прибывшая к нам из Великого Новгорода, датируется XII веком. Второй рукописный документ создан в XIV веке, ещё три фолианта, привезённых для экспозиции, изданы в XIX веке. Расскажет норильчанам об этих раритетах заместитель гендиректора по экспозиционно–выставочной работе Новгородского государственного объединённого музея– заповедника историк–исследователь Олеся Рудь. В берестяных грамотах, например, говорится об освоении Русского Севера новгородцами — людьми отважными, смелыми и по всем признакам предприимчивыми, коль скоро они отправились в неизведанные края с намерением приумножить своё богатство.В одном из берестяных документов говорится о сборе податей с северных людей, о шкурках песцов, в другой — о сборе Заволоцкого серебра в качестве дани с племён, обитавших в бассейнах рек Северной Двины и Онеги.– Большинство географических открытий совершилось благодаря путешествиям в новые земли с целью расширения владений и, соответственно, обогащения, — говорит историк Ольга Рудь. — Освоение нашими пращурами Русского Севера не стало исключением, что и отобразилось прямо или косвенно в доступных к тому времени документах.Грамоты были найдены в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде, которые ведутся с первой половины ХХ века и по сей день.Всего из Новгородского музея–заповедника привезли пять предметов, все они будут представлены в экспозиции «Книга Севера». Берестяные грамоты и другие экспонаты норильчане увидят и на выставке «Путь на Север: истоки», организованной по программе «Норникеля» — «Освоение Севера: тысяча лет успеха» в рамках проекта «Обогатительная фабрика».

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