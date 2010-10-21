[Индекс номера 190 (13.12.2019)]

 ЖКХ 
Капитальные вложения

Более 328 миллионов рублей выделит администрация города управляющим компаниям на капитальный ремонт домов.
Титульный список на проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов был представлен на депутатской комиссии по городскому хозяйству. Как отметил председатель комиссии Дмитрий Карасёв, большая часть бюджетных средств будет направлена на приведение в порядок фасадов жилых домов, однако значительная часть этих денег пойдёт не на «красоту», а на тепло.
Начальник управления ЖКХ Евгений Войник напомнил, что в Норильске в эксплуатации находятся 860 многоквартирных домов общей площадью жилых и нежилых помещений 4 млн 613 тыс. кв. м. В рамках региональной программы капремонта общего имущества домов предусмотрено, что отдельные виды работ будут выполняться один раз в тридцать лет. Краткосрочной региональной программой в 2020 году капремонт общего имущества не предусмотрен, поскольку объём, выполненный в 2017–2019 годах, превышает уровень собранных по Норильску средств на капремонт.
Вместе с тем, учитывая, что жилфонд города эксплуатируется в сложных климатических условиях, предусмотренная периодичность работ недостаточна, считают специалисты. Поэтому проектом программы на 2020 год предусмотрены работы по восстановлению общего имущества домов, не вошедших в ближайшие годы в региональную программу капремонта, и виды работ, не предусмотренные ею, в том числе ремонт и окраска фасадов. Большинство норильских домов эксплуатируются более 40 лет. Был период, когда фасады домов почти не обновлялись, что сильно ухудшило внешний вид города. С 2000 года такие работы выполнялись недостаточно, только 9–18% от нормативной потребности. За 10 лет — с 2008 по 2018 год — отремонтированы и окрашены фасады 175 домов, в том числе 34 сталинки. В 2019 году шли работы ещё на восьми домах.
В проект программы на 2020 год включены работы на 20 зданиях: 15 — в Центральном районе, 2 — в Талнахе, 3 — в Кайеркане. В их числе: завершение работ по сталинкам — ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19; дома № 6 и 8б на ул. 50 лет Октября; здание со «Снежинкой» на ул. Ленинградской, 3, к. 2; ул. Кирова, 38; ул. Комсомольская, 44а, 45б и 47б. Отремонтируют здания в районе парковой зоны — ул. Наб. Урванцева, 23, и Солнечный пр–д, 10а. Также в списке: ул. Нансена, 36, 48, 72 и 82, ул. Строительная, 1а, ул. Школьная, 3а и 5, ул. Енисейская, 6, ул. Горняков, 17.
Планируется и замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий — в 98 аварийных квартирах. Также в программу включены работы по ремонту кровель: пять домов в Центральном районе и четыре — в Талнахе. Ремонт предусмотрен в региональной программе на 2023–2040 годы. Но работы надо вести безотлагательно, и дома с аварийными крышами хотят отремонтировать в будущем году.
В программе запланирован и ремонт систем ТВС. Сегодня в эксплуатации свыше 5 млн погонных метров систем ТВС. Ежегодно надо менять свыше 205 тыс. пог. м трубопроводов. Региональной программой капремонта на 2020 год такие работы не предусмотрены, поэтому за счёт горбюджета проведут замены систем ТВС в пяти домах: четыре — в Талнахе, один — в Кайеркане.
Финансирование ремонта конструкций нулевого цикла большей частью запланировано из средств краевого бюджета. Но из–за крайней необходимости контроля геотермического режима грунтов в муниципальную программу включено бурение температурных скважин домов, состоящих на особом контроле: ул. Дзержинского, 7, к. 1, и Ленинский пр., 43, к.1.
Ещё один вид работ, который нельзя было обойти стороной, — это проектные.
— Градостроительный кодекс требует, чтобы капремонты выполнялись по проекту, и большинство из них должны проходить проверку сметной стоимости. Учитывая длительность экспертизы достоверности, с 2018 года решено вести эти работы в два этапа. Сначала отбирать подрядчиков на разработку проектной документации и проверку сметной стоимости. На втором этапе, как правило, в следующем году — выполнять строительно-монтажные работы, — пояснил Евгений Войник.
В титуле на будущий год предусмотрено 3,8 млн рублей на разработку 18 проектов на строительно–монтажные работы, ремонт кровель и ремонт систем ТВС в 2021 году.

Татьяна Зачупейко
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