[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Награждение

Всё по–взрослому

18 молодых норильчан получили премию главы Норильска по итогам 2019 года. Лауреатами стали школьники и студенты, которые, проявив себя, внесли вклад в развитие нашего города.

Это уже 19–я по счёту церемония вручения молодёжной премии главы Норильска. За это время лауреатами стали 326 человек, а кандидатами на присуждение были 974 человека. Премию получают самые талантливые представители молодёжи Большого Норильска от 14 до 30 лет. Это лауреаты и победители городских, региональных, федеральных и мировых конкурсов и олимпиад. Премия именная и вручается в пяти номинациях. Лауреаты первой степени получают денежное вознаграждение 15 тысяч рублей, второй степени — 10 тысяч и третьей — 5 тысяч. На номинацию «За высокие достижения в области образования» в этом году заявился 21 кандидат, и только шестеро стали лауреатами. Среди них — ученица гимназии № 48 Екатерина Школьникова, победительница международных и всероссийских олимпиад. Девушка занимается исследованиями, ежегодно участвует в городских научно–практических конференциях, внесена в базу данных одарённых детей Красноярского края. Екатерина говорит, что для неё это серьёзная мотивация, чтобы двигаться дальше и стремиться к новым победам. На премию в номинации «За высокие достижения в науке» претендовали пять человек, трое стали лауреатами. 26 соискателей представили свои достижения в области спорта, также трое удостоились премии. Столько же человек получили лауреатство за успехи в культуре и искусстве, а также в молодёжной политике. В последней премию первой степени вручили Анне Фоминцевой — специалисту Фонда поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность». Свою награду девушка потратит на курсы иллюстраторов. Молодых людей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, отметив, что премия — это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи.

Галина Навроцкая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это уже 19–я по счёту церемония вручения молодёжной премии главы Норильска. За это время лауреатами стали 326 человек, а кандидатами на присуждение были 974 человека. Премию получают самые талантливые представители молодёжи Большого Норильска от 14 до 30 лет. Это лауреаты и победители городских, региональных, федеральных и мировых конкурсов и олимпиад.Премия именная и вручается в пяти номинациях. Лауреаты первой степени получают денежное вознаграждение 15 тысяч рублей, второй степени — 10 тысяч и третьей — 5 тысяч.На номинацию «За высокие достижения в области образования» в этом году заявился 21 кандидат, и только шестеро стали лауреатами. Среди них — ученица гимназии № 48 Екатерина Школьникова, победительница международных и всероссийских олимпиад. Девушка занимается исследованиями, ежегодно участвует в городских научно–практических конференциях, внесена в базу данных одарённых детей Красноярского края. Екатерина говорит, что для неё это серьёзная мотивация, чтобы двигаться дальше и стремиться к новым победам.На премию в номинации «За высокие достижения в науке» претендовали пять человек, трое стали лауреатами. 26 соискателей представили свои достижения в области спорта, также трое удостоились премии. Столько же человек получили лауреатство за успехи в культуре и искусстве, а также в молодёжной политике. В последней премию первой степени вручили Анне Фоминцевой — специалисту Фонда поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность». Свою награду девушка потратит на курсы иллюстраторов.Молодых людей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, отметив, что премия — это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















