[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Новая гвардия

В профессию с головой

Учащиеся 7«Б» класса школы № 28 примерили на себя профессии журналиста и фотокорреспондента.

Первый журналистский опыт А сотрудники «Заполярки» попробовали себя в качестве профориентаторов. Изначально мальчишки и девчонки со своим классным руководителем Александрой Стародумовой хотели попасть на экскурсию в редакцию: посмотреть, как создаётся газета, увидеть новую типографскую машину и печать одного из номеров «Заполярной Правды». После обсуждения экскурсии школьники решили испытать себя в качестве фотокорреспондентов и журналистов, так сказать, погрузиться в профессию с головой. Ребята распределили роли и разбились на пары: журналист и фотокор. Небольшой инструктаж от корреспондентов «Заполярки» — и внештатные сотрудники газеты отправились опрашивать горожан для рубрики «Вопрос недели». Сначала школьники робели и стеснялись подходить к незнакомым людям, но постепенно процесс их захватил, и дальнейший опрос проходил с воодушевлением. Не всё шло гладко. Некоторые горожане отказывались, другие, завидев стайку ребят, спешили отойти подальше, но большинство всё же отвечали на вопросы. После часа работы школьники признались, что было непросто. Недостаточно иметь хорошо подвешенный язык, нужно также понимать, какого результата ты хочешь добиться, и не бояться подходить к незнакомцам. Впрочем на этом работа не закончилась. Дома юным журналистам предстояло расшифровать диктофонную запись, а фотокорреспондентам — отсмотреть и обработать фотографии. Но и этого недостаточно, чтобы ответы и фотографии, которые собрали юные фотокорры и журналисты, попали в газету. В ближайшие дни новоиспечённых внештатников «Заполярки» ждёт «разбор полётов». Результаты их трудов будут отсмотрены, прочитаны и разобраны на ближайшей встрече с сотрудниками редакции. Как будут развиваться события дальше, следите на сайте газеты «Заполярная Правда».

Наталья Черкашина Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А сотрудники «Заполярки» попробовали себя в качестве профориентаторов. Изначально мальчишки и девчонки со своим классным руководителем Александрой Стародумовой хотели попасть на экскурсию в редакцию: посмотреть, как создаётся газета, увидеть новую типографскую машину и печать одного из номеров «Заполярной Правды». После обсуждения экскурсии школьники решили испытать себя в качестве фотокорреспондентов и журналистов, так сказать, погрузиться в профессию с головой. Ребята распределили роли и разбились на пары: журналист и фотокор. Небольшой инструктаж от корреспондентов «Заполярки» — и внештатные сотрудники газеты отправились опрашивать горожан для рубрики «Вопрос недели».Сначала школьники робели и стеснялись подходить к незнакомым людям, но постепенно процесс их захватил, и дальнейший опрос проходил с воодушевлением. Не всё шло гладко. Некоторые горожане отказывались, другие, завидев стайку ребят, спешили отойти подальше, но большинство всё же отвечали на вопросы. После часа работы школьники признались, что было непросто. Недостаточно иметь хорошо подвешенный язык, нужно также понимать, какого результата ты хочешь добиться, и не бояться подходить к незнакомцам.Впрочем на этом работа не закончилась. Дома юным журналистам предстояло расшифровать диктофонную запись, а фотокорреспондентам — отсмотреть и обработать фотографии. Но и этого недостаточно, чтобы ответы и фотографии, которые собрали юные фотокорры и журналисты, попали в газету. В ближайшие дни новоиспечённых внештатников «Заполярки» ждёт «разбор полётов». Результаты их трудов будут отсмотрены, прочитаны и разобраны на ближайшей встрече с сотрудниками редакции.Как будут развиваться события дальше, следите на сайте газеты «Заполярная Правда».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















