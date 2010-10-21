[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Конкурс

Семья Деда Мороза

«Соблюдайте ТБ, не нарушайте закон и платите за свет!» — специфичное новогоднее пожелание. Такие оригинальные поздравления с производственным уклоном звучали на фестивале молодых семейных пар «Дед Мороз — 2019», ставшем доброй традицией в компании «Норникель».

Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек проводится в «Норникеле» уже в десятый раз Открыть себя Этот весёлый шоу–конкурс, в котором семейные пары работников предприятий компании «Норникель» демонстрируют свои творческие таланты, проводится уже в десятый раз по инициативе движения молодых специалистов «Лидер». За три недели без отрыва от производства восемь команд–участников должны были подготовить визитную карточку, костюмы главных новогодних героев, видеоролик–поздравление от Деда Мороза и смастерить Снеговика. Всего в подготовке к фестивалю было задействовано более 100 человек. По словам куратора проекта Валерия Макарова, основная задача таких мероприятий — раскрыть творческий потенциал работников. Стоит отметить, что для многих участников, впервые в жизни вышедших на сцену, такой конкурс становится открытием самих себя. В концертном зале Дворца культуры звучали песни, разыгрывались юмористические сценки, даже играли на виолончели. Не обошлось и без шуток «о наболевшем». Всё той же производственной тематики. Полёт фантазии конкурсантов ничто не ограничивало. В своих выступлениях одни участники делали акцент на семейных ценностях, а другие предпочитали уделить больше внимания корпоративной культуре и отношениям в трудовом коллективе. Особенно эффектно выглядели видеоролики, в которых конкурсанты собрали новогодние поздравления из самых разных подразделений компании — у кого где имелись связи, «добрались» даже до Кольского полуострова и Забайкальского края. Особенно ярким и красочным получилось дефиле в костюмах Дедушки Мороза и Снегурочки. Тут новоиспечённые дизайнеры развернулись вовсю: северные орнаменты, индийские мотивы, узбекский колорит, индустриальный стиль, промышленные материалы — в каждом наряде проявлялась самобытность автора. Одним словом — таланты! Вишенка на торте По итогам четырёх этапов победителями стали Артём и Мария Гиззятовы, представляющие «Норильскникельремонт». Хотя супруги принимали участие в конкурсе впервые, сценического опыта им не занимать. Артём со школьных лет играет в КВН, а в последние годы проводит церемонии награждения и корпоративы на своём предприятии. Его супруга с детства увлекается танцами, что мастерски продемонстрировала во время приветствия. Также Мария принимала участие в конкурсах красоты в родном Казахстане. – Мы получили столько удовольствия от участия в этом новогоднем фестивале! — делится Артём. — А как вишенка на торте — наша победа! Кстати, первая у «Норильскникельремонта» в таком конкурсе. Наш победитель не единожды выступал в роли Деда Мороза — последние два года он разносит подарки детям сотрудников «Норильскникельремонта». И нынче ему тоже предстоит поработать волшебником. Без внимания жюри в этот раз не остался ни один участник. Каждой семейной паре присудили победу в отдельной номинации и вручили ценный подарок от компании. Так, чета Абдуллаевых из «Норильскпромтранспорта» отличилась своей креативностью. За оригинальность выступления приз получили супруги Фёдоровы, представляющие Заполярный транспортный филиал. За творческий подход судьи отметили семью Лукьяновых из Норильского обеспечивающего комплекса. Самой многогранной назвали семью Кругляковых из Заполярной строительной компании. Своей энергией членов жюри покорили супруги Суфияровы, представляющие на конкурсе «Норильско–Таймырскую энергетическую компанию». Настоящим открытием фестиваля стала супружеская пара Метёлкиных, защищавшая честь «Медвежьего ручья». А зрителям очень понравилась семья Агаевых из контрольно–аналитического управления. В тему Гарантия безопасности «Норникель» и «Атомфлот» подписали долгосрочное соглашение о предоставлении услуг ледокольного флота. Договор заключён на срок до 2027 года с возможностью пролонгации до 2029 года. Он служит доказательством стратегического партнёрства между сторонами, а также дополнительным гарантом соблюдения «Норникелем» обязательств по перевозке грузов в Норильский промышленный район. Этот документ, представляющий собой дополнительное соглашение к ныне действующему договору между сторонами от 2014 года, предусматривает оказание услуг по прокладке и поддержанию проходимости каналов в ледовом припае реки Енисей от Енисейского залива до порта Дудинка, а также ледокольное обеспечение сторонних судов, зафрахтованных компанией, на участке от западной кромки льдов до порта Дудинка и/или обратно (западный сектор Северного морского пути, район Карского моря). Подписи под дополнительным соглашением поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. «Более полувека атомный флот является незаменимым помощником для судов в Арктике. Цель, поставленная государством при реализации проектов её освоения, — приоритет мирного хозяйственного использования региона и совместное преодоление угроз его безопасности. Это задачи государственного масштаба, и мы, реализуя свои арктические проекты, ориентируемся именно на них, — отметил Дмитрий Пристансков. — «Норникель» не только осуществляет грузоперевозки для собственных нужд, но и является ключевым участником северного завоза в Арктическом регионе страны. Привлечение ледоколов ФГУП «Атомфлот» повысит без-опасность судоходства в этом сложном регионе и будет способствовать решению ряда важных производственных и стратегических задач, таких как развитие Норильского промышленного района и увеличение грузооборота «Норникеля», в том числе для освоения новых месторождений полезных ископаемых в Арктике». «Норникель» — один из первых (со дня приёмки в эксплуатацию атомного ледокола «Ленин» в 1960 году) и наиболее крупных пользователей услуг российского атомного флота. За почти 60 лет компания при помощи атомного ледокольного флота перевезла более 40 млн тонн грузов. Сейчас ежегодный объём грузоперевозок компании по Северному морскому пути составляет около 1,3 млн тонн. Пример для молодёжи В подмосковном клубе «Лужки. Клуб» при поддержке «Норникеля» прошёл традиционный хоккейный матч «Связь поколений». Организаторами товарищеской встречи также выступили Федерация хоккея России и Ночная хоккейная лига. В состав команд–участников вошли действующие игроки национальной сборной России, легенды и руководители отечественного хоккея. Так, капитаном команды «Красных» был двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а центральным нападающим первого звена — президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин. Команду «Белых» возглавлял главный тренер сборной России Алексей Кудашов, обязанности капитана исполнял двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, а одним из самых активных игроков был первый вице–президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Перед началом матча состоялся мастер–класс для детей от трёх до семи лет, который проводил тренер по развитию ФХР Даниэль Бохнер вместе с игроками сборной России Андреем Мироновым, Никитой Лямкиным, Антоном Слепышевым, Кириллом Семёновым, Павлом Карнауховым, Артёмом Сергеевым и Евгением Кетовым. Сам матч «Связь поколений» завершился со счётом 11:9 в пользу «Красных», в составе которой хет–триком отметился чемпион мира Павел Буре, набравший в итоге 5 (3+2) очков по системе «гол + пас». Владимир Потанин стал одним из самых результативных игроков, поучаствовав в четырёх голевых атаках «Красных» и набрав 4 (2+2) балла. У «Белых» отличился Роман Ротенберг — на его счету 5 (2+3) очков. «Основная идея проведения этого матча очевидна: сделать праздник для всех любителей хоккея и напомнить, что у нас есть много славных поколений хоккеистов. Сегодня они все собрались вместе на одной площадке. Наши легенды дают пример молодёжи, мотивируют на занятия спортом и напоминают болельщикам, что хоккейные традиции в России непобедимы», — отметил после игры один из организаторов матча Владимир Потанин.

Надежда Петрова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот весёлый шоу–конкурс, в котором семейные пары работников предприятий компании «Норникель» демонстрируют свои творческие таланты, проводится уже в десятый раз по инициативе движения молодых специалистов «Лидер». За три недели без отрыва от производства восемь команд–участников должны были подготовить визитную карточку, костюмы главных новогодних героев, видеоролик–поздравление от Деда Мороза и смастерить Снеговика. Всего в подготовке к фестивалю было задействовано более 100 человек.По словам куратора проекта Валерия Макарова, основная задача таких мероприятий — раскрыть творческий потенциал работников. Стоит отметить, что для многих участников, впервые в жизни вышедших на сцену, такой конкурс становится открытием самих себя.В концертном зале Дворца культуры звучали песни, разыгрывались юмористические сценки, даже играли на виолончели. Не обошлось и без шуток «о наболевшем». Всё той же производственной тематики. Полёт фантазии конкурсантов ничто не ограничивало. В своих выступлениях одни участники делали акцент на семейных ценностях, а другие предпочитали уделить больше внимания корпоративной культуре и отношениям в трудовом коллективе. Особенно эффектно выглядели видеоролики, в которых конкурсанты собрали новогодние поздравления из самых разных подразделений компании — у кого где имелись связи, «добрались» даже до Кольского полуострова и Забайкальского края.Особенно ярким и красочным получилось дефиле в костюмах Дедушки Мороза и Снегурочки. Тут новоиспечённые дизайнеры развернулись вовсю: северные орнаменты, индийские мотивы, узбекский колорит, индустриальный стиль, промышленные материалы — в каждом наряде проявлялась самобытность автора. Одним словом — таланты!По итогам четырёх этапов победителями стали Артём и Мария Гиззятовы, представляющие «Норильскникельремонт». Хотя супруги принимали участие в конкурсе впервые, сценического опыта им не занимать. Артём со школьных лет играет в КВН, а в последние годы проводит церемонии награждения и корпоративы на своём предприятии. Его супруга с детства увлекается танцами, что мастерски продемонстрировала во время приветствия. Также Мария принимала участие в конкурсах красоты в родном Казахстане.– Мы получили столько удовольствия от участия в этом новогоднем фестивале! — делится Артём. — А как вишенка на торте — наша победа! Кстати, первая у «Норильскникельремонта» в таком конкурсе.Наш победитель не единожды выступал в роли Деда Мороза — последние два года он разносит подарки детям сотрудников «Норильскникельремонта». И нынче ему тоже предстоит поработать волшебником.Без внимания жюри в этот раз не остался ни один участник. Каждой семейной паре присудили победу в отдельной номинации и вручили ценный подарок от компании. Так, чета Абдуллаевых из «Норильскпромтранспорта» отличилась своей креативностью. За оригинальность выступления приз получили супруги Фёдоровы, представляющие Заполярный транспортный филиал. За творческий подход судьи отметили семью Лукьяновых из Норильского обеспечивающего комплекса. Самой многогранной назвали семью Кругляковых из Заполярной строительной компании. Своей энергией членов жюри покорили супруги Суфияровы, представляющие на конкурсе «Норильско–Таймырскую энергетическую компанию». Настоящим открытием фестиваля стала супружеская пара Метёлкиных, защищавшая честь «Медвежьего ручья». А зрителям очень понравилась семья Агаевых из контрольно–аналитического управления.

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