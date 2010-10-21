[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Итоги

Везде успевают

В ремонтно–строительном тресте (РСТ) «Норильскникельремонта» подводят итоги года и отмечают, что он был довольно удачным: ведь все планы выполнены, а то и перевыполнены.

Трест специализируется на ремонте зданий и сооружений, капитальном строительстве и выполняет работы на всех переделах Заполярного филиала: на НМЗ, МЗ, НОФ, ТОФ, рудниках. РСТ — многофункциональная структура, где трудятся строители, монтажники, химики, выполняющие химическую и антикоррозионную защиту. Подводя итоги года, Дмитрий Васкевич, заместитель управляющего по производству РСТ, перечисляет серьёзные объёмы работы: – За год обновлено 6 2900 кв. м кровель; смонтировано 2 969 кровельных плит, 344 стеновые панели, 4 500 кв. м профлиста, свыше 800 тонн металлоконструкций; отремонтировано 7 949 кв. м фасадов; выполнена антикоррозионная защита конструкций на площади около 14 000 кв. м. Мы исходим из номенклатуры, которую выставляют заводы. Их здания проходят экспертизу промбезопасности, и по её выводам составляется наш план работы на год. Одной из серьёзных задач этого года стало восстановление несущей способности котла–утилизатора в плавцехе № 2 НМЗ. РСТ должен поддерживать его в рабочем состоянии до предстоящей замены. Осенью сотрудники треста начали замену параболического бункера на НОФ. Сегодня проект выполнен уже на 40%: демонтированы старый бункер и железобетонное основание, сейчас строители готовятся к установке фундамента нового объекта. Ещё одним важным проектом стала капитальная замена трубопровода на участке фильтрации медного концентрата медного завода. Работу выполнили в кратчайшие сроки — всего за десять дней. Для этого работали круглосуточно по 20 человек в смену. Всё удалось сделать и запустить по тем схемам и технологическим цепочкам, которые указал заказчик. Сегодня технологическое оборудование и печи работают исправно, идёт полное обеспечение технологическим материалом. А на механическом заводе, который с января переходит на газ, специалисты треста прокладывали с нуля газопровод, его монтаж уже завершается. В этом году штат РСТ пополнился: 300 работников бывшего ПСМК были приняты в новое строительно–монтажное управление треста. Именно их «епархией» была работа с технологическими трубопроводами. Илья Ющенко, заместитель начальника СМУ по производству, рассказывает, что на 2019 год в СМУ было запланировано демонтировать около 100 км трубопроводов и смонтировать 106 км. По итогам 11 месяцев план выполнили на 102%. С ноября РСТ начал работу на третьем пусковом комплексе Талнахской обогатительной фабрики. Была у треста и так называемая внеплановая работа, например, установка стел около АБК рудника «Комсомольский» и ТОФ, которые сегодня украшают производственные территории. – Что планируем на будущий год? Основные усилия сосредоточим на третьем пусковом комплексе ТОФ. Но это не значит отмены текущих планов, которые нам предоставят заводы. Их выполним, в этом я уверен, — резюмирует Дмитрий Васкевич.

Масштабная реконструкция началась на ТОФ весной 2014 года и велась без остановки действующего производства. Благодаря модернизации мощности фабрики выросли c 7,6 млн до 10,2 млн тонн руды в год. Строительство третьего пускового комплекса ТОФ позволит достигнуть объёмов переработки свыше 18 млн тонн руды в год. В тему Под знаком «Стрельца» «Норильскникельремонт» стал экспериментальной площадкой для внедрения электронных средств безопасности. Проект «Стрелец» от компании «Аргус–спектр», который уже успешно работает как в России, так и за границей, стартует в нашем городе именно в обществе «Норильскникельремонт». Система всеобъемлюща, подчеркивают эксперты, её наполнение зависит от того, какими датчиками она будет снабжена. «Стрелец» позволяет защитить объект, например, от возгорания, причём можно напрямую завязать систему на пожарную сигнализацию. При срабатывании последней сотрудники будут получать на браслеты оповещение о возгорании и смогут вовремя покинуть рабочие места», — рассказывает Виктор Лисицын, начальник Центра охраны труда и медицинского обеспечения управления охраны труда и промбезопасности ННР. Среди прочих функций — индивидуальный вызов любого сотрудника, информирование о входе работника в опасную зону (посредством контроля движения носителя браслета) и определение его неподвижности. «Предположим, человек какое–то время не двигается: может, плохо себя чувствует? Система шлёт сигнал оператору, который сможет это проверить и, если нужно, отправить специалиста. Кстати, с браслета и сами сотрудники смогут послать сигнал SOS, если потребуется медицинская или иная помощь», — говорит Виктор Лисицын. Система функционирует, используя ретрансляторы сигналов как по радиосети внутри здания, так и через ГЛОНАСС на большие расстояния. Сейчас апробация «Стрельца» ведётся в цехе № 121, традиционно экспериментальном участке — например, прежде там отрабатывалась демаркация объектов, был открыт обучающий высотный полигон. В цехе установили ряд датчиков, в испытаниях принимают участие 20 работников. Оценка новой системы будет проходить в течение года и позволит специалистам понять, требуется ли её расширение и если да, то в каком объёме и на каких производственных площадях. Также система предполагает расширение по функционалу датчиков. Для этого необходимо составить проект каждого помещения, которое запланируют переоборудовать: с учётом геометрии объекта, внутренней «начинки» территории, возможностей расположения датчиков. По мнению Виктора Лисицына, важно, чтобы эффективность системы понимали сами сотрудники: «Новшество нацелено на безопасность сотрудников и производства. Думаю, люди оценят преимущества, которыми располагает эта система, в первую очередь — охрана их жизни и здоровья». Матч за матчем В чемпионате города по мини–футболу лидируют команды «Норильскникельремонта» и медного завода. Победитель последних сезонов — «Ремонтник» — идёт без поражений, в пяти встречах одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. У его ближайшего преследователя — «Медного завода» — столько же очков, но меньше разница забитых и пропущенных мячей. При этом соперникам ещё предстоит очная встреча, которая назначена на 21 декабря и станет завершающей в первом круге. Всего в Первой лиге участвуют восемь команд: помимо упомянутых «Ремонтника» и «Медного завода», это «Океан» (8 очков), «Надежда» (8 очков), «Мотор» (7 очков), «Норникель–М» (4 очка), «Строитель» (3 очка) и «Арктика» (0 очков). Игры в сильнейшей лиге города пройдут в два круга. Во Второй лиге — первенстве выступают 14 коллективов, в том числе и вторая команда «Норильскникельремонта» — «Ремонтник–2». Там сыграно четыре тура, в лидеры выбились «Кайеркан», «Спартак», «Механик» и «Эверест». Победителя и призёров определят в один круг. Кроме того, все участвующие в чемпионате и первенстве команды разыграют и Кубок Норильска по традиционной системе плей–офф. Матчи проходят на всех основных игровых площадках Норильска — во Дворце спорта «Арктика», ДФК, БОКМО, в Домах спорта «Талнах» и «Кайеркан», а также в Дудинке. Завершится сезон весной. Напомним, что действующим чемпионом — победителем Первой лиги, а также обладателем Кубка города является «Ремонтник». Серебро досталось «Надежде», бронза — команде «Норникель–М». Лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша является игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Трест специализируется на ремонте зданий и сооружений, капитальном строительстве и выполняет работы на всех переделах Заполярного филиала: на НМЗ, МЗ, НОФ, ТОФ, рудниках. РСТ — многофункциональная структура, где трудятся строители, монтажники, химики, выполняющие химическую и антикоррозионную защиту.Подводя итоги года, Дмитрий Васкевич, заместитель управляющего по производству РСТ, перечисляет серьёзные объёмы работы:– За год обновлено 6 2900 кв. м кровель; смонтировано 2 969 кровельных плит, 344 стеновые панели, 4 500 кв. м профлиста, свыше 800 тонн металлоконструкций; отремонтировано 7 949 кв. м фасадов; выполнена антикоррозионная защита конструкций на площади около 14 000 кв. м. Мы исходим из номенклатуры, которую выставляют заводы. Их здания проходят экспертизу промбезопасности, и по её выводам составляется наш план работы на год.Одной из серьёзных задач этого года стало восстановление несущей способности котла–утилизатора в плавцехе № 2 НМЗ. РСТ должен поддерживать его в рабочем состоянии до предстоящей замены. Осенью сотрудники треста начали замену параболического бункера на НОФ. Сегодня проект выполнен уже на 40%: демонтированы старый бункер и железобетонное основание, сейчас строители готовятся к установке фундамента нового объекта.Ещё одним важным проектом стала капитальная замена трубопровода на участке фильтрации медного концентрата медного завода. Работу выполнили в кратчайшие сроки — всего за десять дней. Для этого работали круглосуточно по 20 человек в смену. Всё удалось сделать и запустить по тем схемам и технологическим цепочкам, которые указал заказчик. Сегодня технологическое оборудование и печи работают исправно, идёт полное обеспечение технологическим материалом.А на механическом заводе, который с января переходит на газ, специалисты треста прокладывали с нуля газопровод, его монтаж уже завершается.В этом году штат РСТ пополнился: 300 работников бывшего ПСМК были приняты в новое строительно–монтажное управление треста. Именно их «епархией» была работа с технологическими трубопроводами.Илья Ющенко, заместитель начальника СМУ по производству, рассказывает, что на 2019 год в СМУ было запланировано демонтировать около 100 км трубопроводов и смонтировать 106 км. По итогам 11 месяцев план выполнили на 102%.С ноября РСТ начал работу на третьем пусковом комплексе Талнахской обогатительной фабрики.Была у треста и так называемая внеплановая работа, например, установка стел около АБК рудника «Комсомольский» и ТОФ, которые сегодня украшают производственные территории.– Что планируем на будущий год? Основные усилия сосредоточим на третьем пусковом комплексе ТОФ. Но это не значит отмены текущих планов, которые нам предоставят заводы. Их выполним, в этом я уверен, — резюмирует Дмитрий Васкевич.

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