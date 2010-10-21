[Индекс номера 190 (13.12.2019)]



Школьный двор

Это нам не задавали

Вопрос об отмене домашнего задания в российских школах поднимается регулярно. Новую волну дискуссии запустил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он назвал «домашку» «плохой многолетней привычкой» и предложил от неё отказаться.







Знай меру РИА «Новости» приводит слова председателя национального родительского комитета Ирины Волынец. Она считает, что инициатива об отмене домашнего задания достаточно актуальна, потому что «тот объём домашней работы, который задают нашим детям, превышает все здравые, все допустимые нормы». И выполнить её самостоятельно они не могут. Например, написать «близкие к научным» работы со ссылками на все источники. «Нужны, конечно, глобальные реформы в сфере образования. Здесь не надо изобретать велосипед. Следует взять лучший опыт советской системы и в срочном порядке внедрить. И если и задавать уроки, то в самом маленьком объёме, чтобы ребёнок просто умел работать самостоятельно. Вообще цель домашнего задания — научить ребёнка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы», — отметила Волынец. Она также считает, что инициативу об отмене домашнего задания стоит вывести на законодательный уровень.





С разных сторон На страницах «Российской газеты» между экспертами и общественными деятелями развернулась серьёзная дискуссия. По мнению ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргариты Русецкой, без домашнего задания всё же не обойтись. Она говорит, чтобы в голове что–то отложилось, нужно регулярно набивать руку. И не только в школе, но и дома. «Франция несколько лет назад попыталась отказаться от домашнего задания. Эксперименту года три, но, тем не менее, печальные результаты уже есть — уровень знаний упал», — приводит аргументы ректор. У представителя родительской общественности Татьяны Суздальницкой позиция другая: нагрузка у детей большая, поэтому времени на отдых и прогулки не остаётся, да и ругань из–за уроков неизменно сказывается на семейных отношениях. «Наши дети тратят на домашнее задание около десяти часов в неделю. По этому показателю наша страна едва ли не первая в мире», — отмечает она.





Больше выдумки Точку зрения педагогического сообщества отражает газета «Аргументы и факты». Эксперт, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2014», учитель истории Сергей Цыбульский настаивает, что домашние задания нужны, это подтверждает мировая практика. Но должны быть индивидуальные задания, которые педагог придумает непосредственно к конкретному уроку, уверен он. «Навык переписывания — это навык начальной школы. Иногда детям в старших классах предлагают сделать короткий конспект пройденного материала и получить за это оценку, хотя на самом деле к 11–му классу отличать слова и правильно их записывать в тетрадь школьники уже давно научились. Поэтому задания для них должны быть не просто интересными и нацеленными на проверку и закрепление знаний, а ориентированными на развитие навыков», — считает Цыбульский.





Учат в школе Телеканал «Москва–24» сообщает, что письмо в Министерство просвещения с предложением отменить домашние задания в российских школах направил зампред парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению парламентария, вся работа по закреплению материала должна происходить во время уроков. В связи с этим продолжительность урока можно увеличить до одного часа, а последние 15 минут заниматься закреплением материала. Благодаря отмене домашних заданий у школьников появится больше свободного времени. «Ребёнок, приходя с уроков и дополнительных занятий, мог бы заниматься своим здоровьем, своими делами: гулять, общаться с друзьями, помогать по дому родителям», — заключил депутат. Ранее Борис Чернышов поддержал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости отменить школьные экзамены, потому что они вызывают стресс у детей. Кроме того, ребёнок лишается возможности получать новое образование из–за того, что его «натаскивают на решение определённых заданий».





Лишь бы во благо Газета «Известия» приводит мнение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Она считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но и не перегибать палку с их нагрузкой. «Самое главное, чтобы всё служило на пользу ребёнку. Лениться тоже нельзя позволять. Возможность отлынивать или не исполнять, или не закреплять какие–то знания совершенно не служит защите наших детей. Поэтому пройти по этой золотой середине — вот это задача нашей школы, современного образования наших детей. Ну и наша, родительская, — быть рядом, помогать, поддерживать. И конечно, нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону», — уверена Кузнецова. Детский омбудсмен также заявила, что если Белгородская область действительно уйдёт от практики домашних заданий, то этот опыт надо будет проанализировать. Свой взгляд Надежда Петрова, корреспондент «Заполярной Правды» По слухам, инициатива отменить домашнее задание в школах возникла у губернатора Белгородской области после просмотра монолога популярного стендап–комика Алексея Щербакова. В своём выступлении от имени отца школьника артист высмеивает желание школы переложить свои образовательные функции на плечи детей и их многострадальных родителей. Собственно, у местных чиновников уже и решение проблемы наготове. Портал bel.ru пишет, что существует стратегия развития Белгородской области, согласно которой к 2021 году 40% школ региона должно перейти на режим обучения с 8 до 18 часов. Так называемая школа полного дня. Идея заманчивая — представляете, насколько спокойнее станут родители, у которых дети весь рабочий день под неусыпным контролем и чутким руководством педагогов проходят школьную программу «от и до». Но является ли такое решение панацеей? И только ли «домашкой» ограничивается проблема? Как мать шестиклашки я не могу пожаловаться на объёмы домашних заданий у дочки. В свои школьные годы я делала ничуть не меньше и при этом не засиживалась за полночь, и на секции времени хватало. Да и учителя, абсолютно все и всегда, идут навстречу ученикам. Искренне им сочувствуют и дают возможность досдать, пересдать и так далее. Мне кажется, что проблема всё же не в объёмах «домашки», а в самих детях. В том, что они другие, из совершенно другого мира. Когда я училась в школе, не было такого огромного количества отвлекающих факторов, и если ты сел за уроки, то ты их делаешь. Для нынешних школьников сконцентрировать своё внимание на чём–то продолжительное время гораздо сложнее. Посудите сами: сел ты за математику, написал половину примера — тут же надо ответить на сообщения в группе одноклассников, иначе выпадешь из их информационного пространства безвозвратно. Дописал пример — пришло уведомление о скачивании, надо прямо сейчас распаковать и запустить установку, чтобы до сна успеть поюзать. Начал решать пример — и снова сообщения в чатах... Вот и получается, что на одну задачу уходит по 30 минут, а их в номере три. Многие взрослые яростно призывают к тому, что надо лишить детей гаджетов как источника всех бед. Ну да, а ещё лучше прошлое вернуть, где трава была зеленее и воздух чище. Жить надо в том мире, какой есть, и без смартфона в нём ты уже не очень полноценный. Пускай осваивают, учатся фильтровать информацию, распределять свою нагрузку и управлять временем. В конечном итоге навыки владения техническими новинками сейчас ценятся гораздо больше, чем умение решать логарифмы. Даже если отобрать у чада злосчастный телефон на время выполнения «домашки», это вряд ли поможет. Понаблюдайте: он немного попишет и «зависнет», поковыряет ноготь, распилит ластик, потом уставится вдаль с отсутствующим взглядом. Мозг привык выполнять микрозадачи, а между ними ему необходимо «перезагрузиться». Глядя на наших детей, хочется сказать, что менять нужно не столько объёмы, сколько формат домашней работы и обучения в целом. Так ли нам надо сейчас уметь писать в тетрадках? А перерабатывать большие тексты? Кажется, что школа в принципе отстала от окружающего мира лет на 15, и с одними электронными досками вряд ли она преодолеет этот разрыв. Для начала стоит изучить современных детей, чтобы понять, как их обучать с максимальной пользой. А отменять домашние задания или нет — вопрос второстепенный.

Надежда Петрова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда РИА «Новости» приводит слова председателя национального родительского комитета Ирины Волынец. Она считает, что инициатива об отмене домашнего задания достаточно актуальна, потому что «тот объём домашней работы, который задают нашим детям, превышает все здравые, все допустимые нормы». И выполнить её самостоятельно они не могут. Например, написать «близкие к научным» работы со ссылками на все источники. «Нужны, конечно, глобальные реформы в сфере образования. Здесь не надо изобретать велосипед. Следует взять лучший опыт советской системы и в срочном порядке внедрить. И если и задавать уроки, то в самом маленьком объёме, чтобы ребёнок просто умел работать самостоятельно. Вообще цель домашнего задания — научить ребёнка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы», — отметила Волынец. Она также считает, что инициативу об отмене домашнего задания стоит вывести на законодательный уровень.На страницах «Российской газеты» между экспертами и общественными деятелями развернулась серьёзная дискуссия. По мнению ректора Государственного института русского языка имениА. С. Пушкина Маргариты Русецкой, без домашнего задания всё же не обойтись. Она говорит, чтобы в голове что–то отложилось, нужно регулярно набивать руку. И не только в школе, но и дома. «Франция несколько лет назад попыталась отказаться от домашнего задания. Эксперименту года три, но, тем не менее, печальные результаты уже есть — уровень знаний упал», — приводит аргументы ректор. У представителя родительской общественности Татьяны Суздальницкой позиция другая: нагрузка у детей большая, поэтому времени на отдых и прогулки не остаётся, да и ругань из–за уроков неизменно сказывается на семейных отношениях. «Наши дети тратят на домашнее задание около десяти часов в неделю. По этому показателю наша страна едва ли не первая в мире», — отмечает она.Точку зрения педагогического сообщества отражает газета «Аргументы и факты». Эксперт, лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2014», учитель истории Сергей Цыбульский настаивает, что домашние задания нужны, это подтверждает мировая практика. Но должны быть индивидуальные задания, которые педагог придумает непосредственно к конкретному уроку, уверен он. «Навык переписывания — это навык начальной школы. Иногда детям в старших классах предлагают сделать короткий конспект пройденного материала и получить за это оценку, хотя на самом деле к 11–му классу отличать слова и правильно их записывать в тетрадь школьники уже давно научились. Поэтому задания для них должны быть не просто интересными и нацеленными на проверку и закрепление знаний, а ориентированными на развитие навыков», — считает Цыбульский.Телеканал «Москва–24» сообщает, что письмо в Министерство просвещения с предложением отменить домашние задания в российских школах направил зампред парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению парламентария, вся работа по закреплению материала должна происходить во время уроков. В связи с этим продолжительность урока можно увеличить до одного часа, а последние 15 минут заниматься закреплением материала.Благодаря отмене домашних заданий у школьников появится больше свободного времени. «Ребёнок, приходя с уроков и дополнительных занятий, мог бы заниматься своим здоровьем, своими делами: гулять, общаться с друзьями, помогать по дому родителям», — заключил депутат. Ранее Борис Чернышов поддержал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости отменить школьные экзамены, потому что они вызывают стресс у детей. Кроме того, ребёнок лишается возможности получать новое образование из–за того, что его «натаскивают на решение определённых заданий».Газета «Известия» приводит мнение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Она считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но и не перегибать палку с их нагрузкой. «Самое главное, чтобы всё служило на пользу ребёнку. Лениться тоже нельзя позволять. Возможность отлынивать или не исполнять, или не закреплять какие–то знания совершенно не служит защите наших детей. Поэтому пройти по этой золотой середине — вот это задача нашей школы, современного образования наших детей. Ну и наша, родительская, — быть рядом, помогать, поддерживать. И конечно, нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону», — уверена Кузнецова. Детский омбудсмен также заявила, что если Белгородская область действительно уйдёт от практики домашних заданий, то этот опыт надо будет проанализировать.

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