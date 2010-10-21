В минувшую субботу в Норильске, Талнахе и Кайеркане ёлки засияли новогодними огнями, а снежные городки наполнились смехом детворы.
|В этом году снежные городки решили открыть пораньше
В Центральном районе на открытие снежного городка на улице Комсомольской пришли более тысячи детей и взрослых, в Талнахе ёлка собрала 800 человек, а в Кайеркане праздник объединил 600 больших и маленьких жителей района. Север и в этот раз не побаловал норильчан погодой, и пятничное потепление сменилось морозом и колючим северным ветром. Но разве такие капризы погоды — препятствие для настоящих северян? Так, мелочи! Оделся потеплее — и айда на городскую ёлку: кататься с горки да играть в догонялки среди ледяных скульптур и световых фигур.
На сцене и рядом с ней резвились Снеговики, Зайцы и Белки, Полярная Сова. Белый Кролик и Бурый Мишка пустились в пляс с Дедом Морозом и Снегурочкой. Нехитрые движения подхватили и горожане. Все ждали, когда ёлка засияет разноцветными огнями.
С наступающим Новым годом поздравил жителей Норильска и глава города Норильска Ринат Ахметчин:
— Уважаемые норильчане, уже совсем скоро мы будем отмечать любимый всеми праздник. Под бой курантов мы загадаем желания и подарим нашим родным подарки. В этом году мы решили открыть снежные городки пораньше, чтобы детвора вместе с родителями чаще приходили сюда и радовались зиме. Большое спасибо тем, кто строил этот городок. Всем норильчанам желаю в 2020 году здоровья и удачи. С наступающим!
Продолжился праздник у ёлки красочным пятиминутным салютом.Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда