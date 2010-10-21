[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Событие

Дыхание музыки

Знаменитый пианист–виртуоз Денис Мацуев впервые выступил в нашем городе, открыв фестиваль «Норильские музыкальные сезоны».

«Он музыку наверчивал, как чистый бриллиант...» Родное место Три дня Норильск буквально дышал классической музыкой благодаря превосходному проекту, который осуществила Красноярская краевая филармония при поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, компании «Норникель». Среди партнёров были и фонд «Достоинство», и фонд Владимира Потанина. Билеты на концерт норильчане раскупили за несколько часов. Журналистам повезло перед пресс–конференцией послушать репетицию Дениса Мацуева с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Пианист решил исполнить «Бурлеску» Рихарда Штрауса и «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Рояль специально доставили на сцену Заполярного театра драмы из менее вместительного городского концертного зала. На общение с прессой отводилось совсем немного времени. Народный артист России сходу признался: – Я посетил 124 российских города, 83 страны, но в Норильске не был. Сибирь для меня родное место. В вашем городе у меня есть знакомые, с которыми мы дружили с детства ещё в Иркутске. Рад был встретить в театре и актёра Сергея Назимова, это ученик моего папы в Иркутском театральном училище, помню его по разным спектаклям... Везде говорю, что сибиряки — особенные, по духу, по крови. Самое важное для меня — встреча с публикой, счастливая кульминация дня — это концерт, где бы я ни играл. Нет никакой разницы — Карнеги–холл это или Дом культуры, каждый выход на сцену — как экзамен. Любовный контакт Мы поинтересовались, как Денис Леонидович оценивает новый для него проект «Норильские музыкальные сезоны», и будет ли с ним сотрудничать. – У меня 285 концертов в год, от Америки до Японии, но ради такого замечательного праздника, какой придумали в Норильске, я был готов к этому приключению. Спасибо организаторам — Евгению Стодушному и Максиму Миронову. Может быть, концерт станет точкой отсчёта периодичности таких программ, потому что публика нуждается в них. Надеюсь, что в следующий раз мы будем выступать в Норильске уже с лауреатами телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». У нас есть и фонд «Новые имена». За 30 лет он сделал очень многое. Я также хочу приехать сюда с профессурой московской консерватории, которая даст мастер–классы, а по их итогам возьмём в нашу команду новых участников. Мы узнали у именитого пианиста, почему именно такие произведения Штрауса и Рахманинова он решил сыграть для норильчан? – Когда выбираешь программу, выносишь на публику те произведения, с которыми у тебя любовный контакт. А выход на сцену — конечная точка нашего бурлящего романа. Переполненный зал принял Дениса Мацуева как родного. И сыграл он шедевры, написанные сто лет назад, так современно, что наверняка многие подумали: а это и про меня... Музыкальная столица Безупречен был и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Маэстро рассказал, что именно приближение Нового года повлияло на выбор оркестром программы. Поведал он и о традиции давать в столице края 31 декабря новогодний концерт. А деятельный директор филармонии Евгений Стодушный, который год назад на незабываемом «Самом Северном фестивале» пообещал норильчанам концерт признанного во всём мире пианиста, поделился: – Приезд Дениса Мацуева – это не разовая акция, а возможность для Норильска появиться на музыкальной карте России и мира. В течение года здесь побывали выдающийся скрипач Вадим Репин и Денис Мацуев, и это приравняло ваш город к концертным столицам мира. Выступления с такими солистами привлекают самое широкое внимание к проекту «Норильские музыкальные сезоны», наполненному самыми разными форматами. Это и мастер–классы концертмейстеров оркестра в школе искусств, и выступление «Брасс–квинтета», и специальный концерт с симфонической сказкой Сергея Прокофьева «Петя и волк», образовательная музыкальная программа для детей «Puzzle оркестр»... Мы попытались охватить самые разные вкусовые группы и сделать полноценное музыкальное шоу для Норильска. А ещё Красноярская филармония будет развивать идею расширения Транссибирского арт–фестиваля Вадима Репина на весь Красноярский край, включая Норильск. В новом году к вам приедет дуэт удивительных музыкантов — братьев Гурфинкель. «Норильские музыкальные сезоны» предполагают разножанровость, возможно, пойдём в сторону джаза, добавим фолк. Сейчас активно ведутся переговоры. Важно, что проект проходит при поддержке Федеральной программы «Филармонические сезоны», это говорит о том, что Москва следит за происходящим и вкладывает свою лепту в этот замечательный музыкальный праздник.

Ирина Даниленко Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Три дня Норильск буквально дышал классической музыкой благодаря превосходному проекту, который осуществила Красноярская краевая филармония при поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, компании «Норникель». Среди партнёров были и фонд «Достоинство», и фонд Владимира Потанина. Билеты на концерт норильчане раскупили за несколько часов.Журналистам повезло перед пресс–конференцией послушать репетицию Дениса Мацуева с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Пианист решил исполнить «Бурлеску» Рихарда Штрауса и «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Рояль специально доставили на сцену Заполярного театра драмы из менее вместительного городского концертного зала. На общение с прессой отводилось совсем немного времени. Народный артист России сходу признался:– Я посетил 124 российских города, 83 страны, но в Норильске не был. Сибирь для меня родное место. В вашем городе у меня есть знакомые, с которыми мы дружили с детства ещё в Иркутске. Рад был встретить в театре и актёра Сергея Назимова, это ученик моего папы в Иркутском театральном училище, помню его по разным спектаклям... Везде говорю, что сибиряки — особенные, по духу, по крови. Самое важное для меня — встреча с публикой, счастливая кульминация дня — это концерт, где бы я ни играл. Нет никакой разницы — Карнеги–холл это или Дом культуры, каждый выход на сцену — как экзамен.Мы поинтересовались, как Денис Леонидович оценивает новый для него проект «Норильские музыкальные сезоны», и будет ли с ним сотрудничать.– У меня 285 концертов в год, от Америки до Японии, но ради такого замечательного праздника, какой придумали в Норильске, я был готов к этому приключению. Спасибо организаторам — Евгению Стодушному и Максиму Миронову. Может быть, концерт станет точкой отсчёта периодичности таких программ, потому что публика нуждается в них. Надеюсь, что в следующий раз мы будем выступать в Норильске уже с лауреатами телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». У нас есть и фонд «Новые имена». За 30 лет он сделал очень многое. Я также хочу приехать сюда с профессурой московской консерватории, которая даст мастер–классы, а по их итогам возьмём в нашу команду новых участников.Мы узнали у именитого пианиста, почему именно такие произведения Штрауса и Рахманинова он решил сыграть для норильчан?– Когда выбираешь программу, выносишь на публику те произведения, с которыми у тебя любовный контакт. А выход на сцену — конечная точка нашего бурлящего романа.Переполненный зал принял Дениса Мацуева как родного. И сыграл он шедевры, написанные сто лет назад, так современно, что наверняка многие подумали: а это и про меня...Безупречен был и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде.Маэстро рассказал, что именно приближение Нового года повлияло на выбор оркестром программы. Поведал он и о традиции давать в столице края 31 декабря новогодний концерт. А деятельный директор филармонии Евгений Стодушный, который год назад на незабываемом «Самом Северном фестивале» пообещал норильчанам концерт признанного во всём мире пианиста, поделился:– Приезд Дениса Мацуева – это не разовая акция, а возможность для Норильска появиться на музыкальной карте России и мира. В течение года здесь побывали выдающийся скрипач Вадим Репин и Денис Мацуев, и это приравняло ваш город к концертным столицам мира. Выступления с такими солистами привлекают самое широкое внимание к проекту «Норильские музыкальные сезоны», наполненному самыми разными форматами. Это и мастер–классы концертмейстеров оркестра в школе искусств, и выступление «Брасс–квинтета», и специальный концерт с симфонической сказкой Сергея Прокофьева «Петя и волк», образовательная музыкальная программа для детей «Puzzle оркестр»... Мы попытались охватить самые разные вкусовые группы и сделать полноценное музыкальное шоу для Норильска.А ещё Красноярская филармония будет развивать идею расширения Транссибирского арт–фестиваля Вадима Репина на весь Красноярский край, включая Норильск. В новом году к вам приедет дуэт удивительных музыкантов — братьев Гурфинкель. «Норильские музыкальные сезоны» предполагают разножанровость, возможно, пойдём в сторону джаза, добавим фолк. Сейчас активно ведутся переговоры. Важно, что проект проходит при поддержке Федеральной программы «Филармонические сезоны», это говорит о том, что Москва следит за происходящим и вкладывает свою лепту в этот замечательный музыкальный праздник.

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