[Индекс номера 191 (17.12.2019)]

 Мини–футбол 
И вашим, и нашим

В восьмом туре чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» — 3:0 и 4:5.
«Ухта» оказала норильчанам достойное сопротивление
До отчётного тура команды провели между собой 13 матчей, в десяти из которых победили норильчане и в одном — ухтинцы. Ещё две встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 57:25 в пользу «Норильского никеля».
Всё по делу
«Ухта» традиционно — соперник не самый сложный. Но в родных стенах она способна потрепать нервы любому визитёру. Вот и на этот раз, несмотря на явную разницу в классе, команды продемонстрировали, что в футболе не всегда побеждает тот, кто располагает более именитым составом. Иногда достаточно твёрдой воли к победе.
Для «Норильского никеля» всё начиналось довольно хорошо и прогнозируемо. С первых же минут гости захватили инициативу, лишь изредка подпуская хозяев к своим воротам. На 10–й минуте Руслан Кудзиев, поборовшись за мяч, отдал выверенный пас в район вратарской штрафной, где у снаряда первым оказался Дмитрий Леготин, который и отпраздновал успех. На 17–й минуте Ришат Котляров решился на неожиданный дальний удар, и не зря: мяч, миновав защитные ряды ухтинцев, оказался в дальнем углу ворот. Спустя две минуты хозяева вынуждены были в третий раз начинать игру с центра поля, на этот раз благодаря усилиям Павла Сучилина: 11–й номер норильчан, получив передачу из глубины площадки, вышел один на один с голкипером и элегантно перекинул через него мяч. Незадолго до перерыва тот же Сучилин мог оформить дубль, но провалил 10–метровый удар.
Во втором тайме, несмотря на старания обеих команд, зрители забитых мячей так и не увидели. Не помог ухтинцам и выход пятого полевого игрока. Как итог, 3:0 — сухая и вполне ожидаемая победа «Норильского никеля».
С минимальным перевесом
Как и в предыдущем матче, счёт открыли гости: отличился Кудзиев, на третьей минуте воспользовавшийся точной передачей Владимира Гончарова. Четыре минуты спустя уже ухтинцы отпраздновали взятие ворот: Евгений Мишарин, подключившись к розыгрышу углового, принёс очко своей команде. На 14–й минуте Данил Сальников, воспользовавшись нерасторопностью защитников хозяев, записал второй мяч в актив северян. Три минуты спустя Котляров, сыграв «в стенку» с партнёром по атаке, довёл счёт до 3:1 в пользу «Норильского никеля». Но под занавес первого тайма хозяевам всё же удалось сократить отставание до минимума благодаря дальнему удару Дениса Поворова.
После перерыва «Ухта» мобилизовалась и сравняла счёт: гол забил Сергей Горожанинов, отыскавший брешь в обороне гостей. На 33–й минуте норильчане вновь допустили ошибку в защите, что не осталось незамеченным Александром Кузьминых, — 4:3. На 40–й минуте Мишарин вышел один на один с Николаем Балашовым и с легкостью обошёл вратаря норильчан. Понимая, что ситуация становится критической, тренеры «Норникеля» бросили вперёд пятого полевого, но всё, на что у северян хватило времени и сил, это на гол Данила Кутузова, — 5:4 в пользу «Ухты», для которой эта победа стала второй в сезоне.
Хороший урок
На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, комментируя итоги первой встречи, отметил, что у его подопечных ставки на быстрый гол не было, тем не менее команда сразу же заиграла в жёсткий прессинг, тем самым заставив соперника нервничать и ошибаться.
– С нашей стороны игра была надёжной и уверенной, чего нам не хватало в последних матчах. Мы смогли задействовать в игре всех футболистов: ротация помогла сохранить силы до конца. Второй тайм был не так интересен: соперник выпустил пятого полевого, рисунок игры сбился. К счастью, мы вытерпели и заслуженно победили. Мы уже разбирали тактику соперника и знали, что он будет подключать вратаря к атакам, — сказал Куксевич.
Комментируя второй матч, наставник норильчан подчеркнул, что встреча получилась нервной:
– Местами играли неплохо, а порой — отвратительно. Началось всё с первого пропущенного мяча после стандарта. Ведя в счёте 3:1, мы, видимо, решили, что вторая победа уже рядом, и в итоге начали проваливаться в игре. Конечно, соперник этим был вдохновлён, поверил в себя. Игроки «Ухты» пахали с первой до последней минуты. Огрехи не позволили нам показать стабильную игру, и в конце мы упустили несколько удачных моментов. Что ж, будем идти дальше, нам преподали хороший урок.

По итогам матчей «Норильский никель» с 23 очками расположился на третьем месте турнирной таблицы, однако у его преследователей есть игры в запасе.

Михаил Туаев
Фото с сайта mfkuhta.ru
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