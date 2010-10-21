[Индекс номера 191 (17.12.2019)]

 Чем занята власть 
Решение есть всегда

Традиционно в День Конституции по всей России представители власти вели приём граждан по личным вопросам.
На личный приём в МФЦ пришли 78 человек
В Норильске с главой города, его заместителями, депутатами и руководителями муниципальных управлений своими проблемами поделились 78 человек. Большинство пришедших в Многофункциональный центр, где такие встречи проходят ежеквартально, стремились попасть на приём к Ринату Ахметчину. Нередко обращение к градоначальнику является для людей последней надеждой. И действительно, в некоторых случаях лишь вмешательство первых лиц города способно сдвинуть дело с мёртвой точки. Так, например, наконец–то может быть решена проблема жильцов дома № 1 на ул. Красноярской. Там в одной из квартир устроен собачий питомник. Жильцы не раз жаловались в полицию, управляющую компанию и в Роспотребнадзор, но так ничего и не добились. Ринат Ахметчин пояснил, что на основании их заявлений должны быть составлены акты, благодаря которым администрация города сможет вынести нерадивому жильцу предписание устранить нарушения. И если он не выполнит требование административной комиссии, то, согласно действующему законодательству, может лишиться жилья, даже будучи его собственником.
Нередко граждане спешат привлечь внимание администрации сразу, как только проблема возникла, даже не попытавшись решить её через профильные учреждения. В первую очередь это касается вопросов ЖКХ. Глава Норильска напомнил, что для начала следует попытаться найти общий язык со своей управляющей компанией. А если обслуживающая организация продолжит бездействовать, то администрация города сумеет поставить коммунальщиков на место, подчеркнул Ринат Ахметчин. Вместе с тем есть проблемы, решить которые не в силах даже градоначальник. Так, например, администрация города не может посодействовать в переезде на материк норильчанам, которые не подходят ни под одну категорию участников программы переселения — это вне её полномочий.
Норильчане приходят на приём и для того, чтобы сказать властям спасибо. Ненка Юлия Хохлушина более десяти лет назад приехала в Норильск из Караула, поступила в медицинский техникум. Перевезла сюда и родителей (её отец — инвалид I группы). Администрация Норильска пошла ей навстречу, помогла решить жилищный вопрос, отремонтировать полученную по договору коммерческого найма квартиру и устроить малышей в детский сад. И теперь Юлия Хохлушина искренне благодарит администрацию города за внимание к нуждам представителей коренных малочисленных народов Севера.

Надежда Сидор
Фото Дениса Кожевникова
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