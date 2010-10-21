[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Комментарий

Обращаться круглосуточно

Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43–70–57.

Диспетчеры всё так же круглосуточно принимают обращения и жалобы горожан по широкому спектру вопросов — от посыпки дорог до отлова бродячих животных. Как рассказал Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ, с начала года зарегистрировано больше 2500 обращений. Большинство из них – это жалобы на уборку территорий после метели, посыпку дорог, весной — на свисающие с крыш сосульки. – Звонят и по поводу вывоза мусора. Впрочем, в последнее время таких обращений становится меньше, из чего можно сделаеть вывод, что работа регоператора нормализовалась. Иногда горожане говорят о неработающем уличном освещении, обледенении дорог, просят обратить внимание на отлов безнадзорных животных. Последнее, кстати, единственный вид обращений, которые нужно составлять у нас, в ЕДДС (Ленинский пр., 44), предъявив документ, удостоверяющий личность, — таков закон, — отмечает наш собеседник. Отдел оперативного контроля решает разные бытовые проблемы, даже внутридомовые и внутриквартирные, если речь идёт об аварии. А вот с чем не стоит звонить, так это с жалобами, скажем, на сломанный почтовый ящик, немытый подъезд и другие локальные вопросы. В таких случаях обращение должна принять управляющая компания. А вот на её бездействие как раз и можно жаловаться в отдел оперативного контроля УЖКХ. – Диспетчер принимает заявку и передаёт её в УК, НПОПАТ и другие организации. Затем звонившему сообщают, в какой срок будут приняты меры. Есть нормативные сроки устранения аварийных ситуаций, на которые ориентируется диспетчер, — пояснил Владимир Царёв. Ежесуточно готовится сводка поступивших обращений, её доводят до сведения руководителей профильных учреждений, которые оценивают объём и направленность жалоб, принимая решения на своём уровне. – Хотелось бы, чтобы норильчане, прежде чем писать жалобу на сайт города, звонили нам, ведь зачастую мы успеваем отреагировать на неё быстрее, — подытожил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Диспетчеры всё так же круглосуточно принимают обращения и жалобы горожан по широкому спектру вопросов — от посыпки дорог до отлова бродячих животных. Как рассказал Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ, с начала года зарегистрировано больше 2500 обращений. Большинство из них – это жалобы на уборку территорий после метели, посыпку дорог, весной — на свисающие с крыш сосульки.– Звонят и по поводу вывоза мусора. Впрочем, в последнее время таких обращений становится меньше, из чего можно сделаеть вывод, что работа регоператора нормализовалась. Иногда горожане говорят о неработающем уличном освещении, обледенении дорог, просятобратить внимание на отлов безнадзорных животных. Последнее, кстати, единственный вид обращений, которые нужно составлять у нас, в ЕДДС (Ленинский пр., 44), предъявив документ, удостоверяющий личность, — таков закон, — отмечает наш собеседник.Отдел оперативного контроля решает разные бытовые проблемы, даже внутридомовые и внутриквартирные, если речь идёт об аварии. А вот с чем не стоит звонить, так это с жалобами, скажем, на сломанный почтовый ящик, немытый подъезд и другие локальные вопросы. В таких случаях обращение должна принять управляющая компания. А вот на её бездействие как раз и можно жаловаться в отдел оперативного контроля УЖКХ.– Диспетчер принимает заявку и передаёт её в УК, НПОПАТ и другие организации. Затем звонившему сообщают, в какой срок будут приняты меры. Есть нормативные сроки устранения аварийных ситуаций, на которые ориентируется диспетчер, — пояснил Владимир Царёв.Ежесуточно готовится сводка поступивших обращений, её доводят до сведения руководителей профильных учреждений, которые оценивают объём и направленность жалоб, принимая решения на своём уровне.– Хотелось бы, чтобы норильчане, прежде чем писать жалобу на сайт города, звонили нам, ведь зачастую мы успеваем отреагировать на неё быстрее, — подытожил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.

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