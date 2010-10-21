[Индекс номера 191 (17.12.2019)]

 Комментарий 
Обращаться круглосуточно

Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43–70–57.
Диспетчеры всё так же круглосуточно принимают обращения и жалобы горожан по широкому спектру вопросов — от посыпки дорог до отлова бродячих животных. Как рассказал Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ, с начала года зарегистрировано больше 2500 обращений. Большинство из них – это жалобы на уборку территорий после метели, посыпку дорог, весной — на свисающие с крыш сосульки.
– Звонят и по поводу вывоза мусора. Впрочем, в последнее время таких обращений становится меньше, из чего можно сделаеть вывод, что работа регоператора нормализовалась. Иногда горожане говорят о неработающем уличном освещении, обледенении дорог, просят
обратить внимание на отлов безнадзорных животных. Последнее, кстати, единственный вид обращений, которые нужно составлять у нас, в ЕДДС (Ленинский пр., 44), предъявив документ, удостоверяющий личность, — таков закон, — отмечает наш собеседник.
Отдел оперативного контроля решает разные бытовые проблемы, даже внутридомовые и внутриквартирные, если речь идёт об аварии. А вот с чем не стоит звонить, так это с жалобами, скажем, на сломанный почтовый ящик, немытый подъезд и другие локальные вопросы. В таких случаях обращение должна принять управляющая компания. А вот на её бездействие как раз и можно жаловаться в отдел оперативного контроля УЖКХ.
– Диспетчер принимает заявку и передаёт её в УК, НПОПАТ и другие организации. Затем звонившему сообщают, в какой срок будут приняты меры. Есть нормативные сроки устранения аварийных ситуаций, на которые ориентируется диспетчер, — пояснил Владимир Царёв.
Ежесуточно готовится сводка поступивших обращений, её доводят до сведения руководителей профильных учреждений, которые оценивают объём и направленность жалоб, принимая решения на своём уровне.
– Хотелось бы, чтобы норильчане, прежде чем писать жалобу на сайт города, звонили нам, ведь зачастую мы успеваем отреагировать на неё быстрее, — подытожил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.

Татьяна Сергеева
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