[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Актуально

Диалог на равных

Местная общественная палата объявила о начале работы «Общественной среды». К диалогу приглашают норильчан, неравнодушных к жизни города.

Нынешний состав Норильской общественной палаты сформирован в 2017 году. В него входит 21 человек: 7 — по представлению главы Норильска, 7 — от городского Совета и оставшиеся 7 избраны предыдущими двумя третями состава. С ноября палату возглавляет председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. На очередном заседании с участием главы города Рината Ахметчина и председателя Норильского горсовета депутатов Александра Пестрякова рассмотрели ряд насущных вопросов. Поскольку общественная палата — совещательно–консультативный орган, который взаимодействует и с обществом, и исполнительной властью, с подачи Александра Пестрякова было решено проводить встречи накануне городских сессий, обсуждая проекты решений. Кроме того, сейчас запускается проект «Общественная среда» — приём норильчан по вопросам организации городского пространства, гражданских инициатив, работе неформальных объединений. – Первый приём пройдёт 18 декабря, — говорит Наталья Солодовник. — Мы приглашаем всех общественных деятелей. Идеи и предложения, важные для норильчан и развития города, мы разберём с членами палаты, определим, кто может решить тот или иной вопрос. Нам бы хотелось лучше понимать, как горожане видят позитивные изменения в Норильске. Приём в рамках «Общественной среды» пройдёт по адресу: Ленинский пр., 21 (здание Дворца торжеств, отдельный вход). Также Наталья Солодовник рассказала, что палата занимается вопросом правомерности размещения благотворительных ящиков, заполонивших норильские магазины. Эта проблема назрела в масштабах всей страны. 10 декабря первое чтение прошёл законопроект, который закрепит понятие и виды ящиков для сбора пожертвований. Использовать их смогут только некоммерческие организации, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность. Норильская палата провела проверку в Центральном районе, продолжается работа в Талнахе и Кайеркане. О её итогах сообщат дополнительно.

Галина Навроцкая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нынешний состав Норильской общественной палаты сформирован в 2017 году. В него входит 21 человек: 7 — по представлению главы Норильска, 7 — от городского Совета и оставшиеся 7 избраны предыдущими двумя третями состава. С ноября палату возглавляет председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.На очередном заседании с участием главы города Рината Ахметчина и председателя Норильского горсовета депутатов Александра Пестрякова рассмотрели ряд насущных вопросов. Поскольку общественная палата — совещательно–консультативный орган, который взаимодействует и с обществом, и исполнительной властью, с подачи Александра Пестрякова было решено проводить встречи накануне городских сессий, обсуждая проекты решений. Кроме того, сейчас запускается проект «Общественная среда» — приём норильчан по вопросам организации городского пространства, гражданских инициатив, работе неформальных объединений.– Первый приём пройдёт 18 декабря, — говорит Наталья Солодовник. — Мы приглашаем всех общественных деятелей. Идеи и предложения, важные для норильчан и развития города, мы разберём с членами палаты, определим, кто может решить тот или иной вопрос. Нам бы хотелось лучше понимать, как горожане видят позитивные изменения в Норильске.Приём в рамках «Общественной среды» пройдёт по адресу: Ленинский пр., 21 (здание Дворца торжеств, отдельный вход).Также Наталья Солодовник рассказала, что палата занимается вопросом правомерности размещения благотворительных ящиков, заполонивших норильские магазины. Эта проблема назрела в масштабах всей страны. 10 декабря первое чтение прошёл законопроект, который закрепит понятие и виды ящиков для сбора пожертвований. Использовать их смогут только некоммерческие организации, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность. Норильская палата провела проверку в Центральном районе, продолжается работа в Талнахе и Кайеркане. О её итогах сообщат дополнительно.

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