[Индекс номера 191 (17.12.2019)]

 Конкурс 
Детский мир

Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».
Торжественное награждение в Москве
Высокую награду из рук заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и директора Фонда поддержки детей Марины Гордеевой получила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Москве.
Среди целей конкурса значились: формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия. Городам–участникам необходимо было сформировать план общегородских мероприятий, отвечающих целям конкурса.
Наталья Коростелева отметила:
– Наша работа начинается не с объявления конкурса — для нас это ежедневный труд. Мы стараемся разнообразить досуг маленьких северян в любое время года — и в полярную ночь, и в полярный день. С апреля по октябрь этого года органами, учреждениями и организациями города, принявшими участие в реализации общегородского плана, проведено более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям различных категорий.
Также Наталья Коростелева поблагодарила всех, кто организовывал флешмобы, фестивали, чтения, акции. Особенно выделила Центр семьи «Норильский» — учреждение отвечает за проведение конкурса на нашей территории.
Отметим: Норильск участвует в конкурсе городов уже в третий раз. В прошлом году он также занял первое место, а в позапрошлом был признан лучшим в выполнении отдельного конкурсного задания — проведении акции «А у нас во дворе».

Николай Кондрашов
Фото с сайта norilsk-city.ru
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Есть повод 
В минувшую субботу в Норильске, Талнахе и Кайеркане ёлки засияли новогодними огнями, а снежные городки наполнились смехом детворы.

Чем занята власть 
Традиционно в День Конституции по всей России представители власти вели приём граждан по личным вопросам.

Комментарий 
Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43–70–57.

Актуально 
Местная общественная палата объявила о начале работы «Общественной среды». К диалогу приглашают норильчан, неравнодушных к жизни города.

Конкурс 
Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».

Проекты 
В Норильске открылась «Книга Севера». Выставка стала итогом межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», который три года шествовал по городам страны.

Юбилеи 
Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей.

Резонанс 
В соцсетях разгорелись настоящие дебаты по поводу того, можно ли оставлять санки при входе в детский сад.

Право руля 
Госавтоинспекция, учащиеся гимназии № 1 и журналисты «Заполярки» провели совместную акцию «Безопасный пешеходный переход». Участники проекта «Право руля» напомнили водителям о необходимости снижать скорость автомобиля перед пешеходными переходами и пропускать горожан.

Событие 
Знаменитый пианист–виртуоз Денис Мацуев впервые выступил в нашем городе, открыв фестиваль «Норильские музыкальные сезоны».

Мини–футбол 
В восьмом туре чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» — 3:0 и 4:5.

Новости:
 17 декабря 2019 
16:49 Краевое правительство утвердило новые меры поддержки учителей, многодетных семей и народных дружинников.
16:35 Александр Пестряков: «Красные Камни должны получить особый статус».
16:22 Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке.
16:07 Сегодня на очередной сессии принят бюджет Норильска на ближайший трёхлетний период.
16:07 Перед Новым годом ДПС будет искать ёлки в машинах у водителей.
15:50 Миграция оленя на юг. Азербайджан, Иран и Турция намерены закупать таймырскую оленину.
14:45 Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества.
14:17 Норильчанин Сергей Мерцалов стал чемпионом Европы по классическому стритлифтингу и его отдельным движениям.
13:57 Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ.
12:41 Вывоз по накоплению: Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх