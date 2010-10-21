[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Конкурс

Детский мир

Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».

Торжественное награждение в Москве Высокую награду из рук заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и директора Фонда поддержки детей Марины Гордеевой получила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Москве. Среди целей конкурса значились: формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия. Городам–участникам необходимо было сформировать план общегородских мероприятий, отвечающих целям конкурса. Наталья Коростелева отметила: – Наша работа начинается не с объявления конкурса — для нас это ежедневный труд. Мы стараемся разнообразить досуг маленьких северян в любое время года — и в полярную ночь, и в полярный день. С апреля по октябрь этого года органами, учреждениями и организациями города, принявшими участие в реализации общегородского плана, проведено более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям различных категорий. Также Наталья Коростелева поблагодарила всех, кто организовывал флешмобы, фестивали, чтения, акции. Особенно выделила Центр семьи «Норильский» — учреждение отвечает за проведение конкурса на нашей территории. Отметим: Норильск участвует в конкурсе городов уже в третий раз. В прошлом году он также занял первое место, а в позапрошлом был признан лучшим в выполнении отдельного конкурсного задания — проведении акции «А у нас во дворе».

Николай Кондрашов Фото с сайта norilsk-city.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Высокую награду из рук заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и директора Фонда поддержки детей Марины Гордеевой получила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Москве.Среди целей конкурса значились: формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия. Городам–участникам необходимо было сформировать план общегородских мероприятий, отвечающих целям конкурса.Наталья Коростелева отметила:– Наша работа начинается не с объявления конкурса — для нас это ежедневный труд. Мы стараемся разнообразить досуг маленьких северян в любое время года — и в полярную ночь, и в полярный день. С апреля по октябрь этого года органами, учреждениями и организациями города, принявшими участие в реализации общегородского плана, проведено более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям различных категорий.Также Наталья Коростелева поблагодарила всех, кто организовывал флешмобы, фестивали, чтения, акции. Особенно выделила Центр семьи «Норильский» — учреждение отвечает за проведение конкурса на нашей территории.Отметим: Норильск участвует в конкурсе городов уже в третий раз. В прошлом году он также занял первое место, а в позапрошлом был признан лучшим в выполнении отдельного конкурсного задания — проведении акции «А у нас во дворе».

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