[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



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В Норильске открылась «Книга Севера». Выставка стала итогом межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», который три года шествовал по городам страны.

Андрей Кирпичников передал публичной библиотеке уникальное издание «Истории освоения Северного морского пути» Проект, реализованный при поддержке «Норникеля», объединил огромные территории — от Кольского полуострова до Таймыра. В девяти городах — Великом Новгороде, Москве, Санкт–Петербурге, Выборге, Омске, Перми, Мурманске, Архангельске и Норильске — было создано девять музейных экспозиций. Ни одна не повторяла другую, и каждая по–своему раскрывала общую тему — освоение Севера. — Очень сложно было держать высочайший градус идеи, — говорит куратор проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» доктор исторических наук Юлия Кантор. — Все музеи, архивы, библиотеки стали единой командой, ни в чём не подвели. Нам удалось создать единое целое — первый в России северный музейный проект и северную музейную энциклопедию в девяти томах. На хорошем уровне выступила публичная библиотека, проявившая колоссальный потенциал: всего за несколько месяцев она преобразилась, став одновременно музейным, выставочным и культурным пространством. Её стены украсили картины Константина Войнова, Юлии и Евгения Поротовых. Свыше трёхсот экспонатов, иногда совершенно неожиданных и уникальных, было передано сюда частными коллекционерами, музеями предприятий, школами и детскими садами. Художники Юлия и Евгений Поротовы Но главный герой проекта, в честь которого и названа выставка, — это книга. Публичная библиотека представила свыше ста редких изданий о коренных народах Таймыра, первопроходцах Севера и современном Норильске. По словам организаторов, книга послужила ключевым экспонатом, а разнообразные предметы и документы, полученные от многочисленных партнёров библиотеки, раскрывают и иллюстрируют её содержание. Гости выставки — руководители восьми музеев–партнёров, где проходил проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», — добавили, что обычно такие экспозиции готовятся гораздо дольше, а отличная работа публичной библиотеки делает честь всему Норильску. Это мнение поддержал и директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников: — Наша компания хочет видеть Норильск не только промышленным центром Арктики, но и культурным, и научным центром. Именно в контексте этого тренда мы открыли выставку, которая объединяет культурные достояния разных северных территорий, времён и народов — от берестяных грамот Великого Новгорода до этнографических раритетов коренных народов Таймыра. Выставка «Книга Севера» будет работать в библиотеке до 13 февраля. Норильчан ждут ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00. Как отметила на открытии экспозиции замглавы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, выставку стоит посетить всем горожанам, и каждый — от дошкольника до представителя старшего поколения — найдёт здесь что–то увлекательное. Сложившиеся культурные связи станут основой для нового северного проекта — филолого–библиографического — «Читаем Север». В тестовом режиме он уже проходил в уходящем году, например, в виде презентации романа–энциклопедии «Два капитана», сообщила Юлия Кантор: — Уже в марте 2020 года проект «Читаем Север» пройдёт в Российской национальной библиотеке, где будет организован культурологический форум «Язык Севера». В его рамках состоятся коллоквиумы историков, этнографов, филологов и переводчиков с языков северных коренных народов. Там же откроется выставка «Из снега рождённое слово», где представят книги и фолианты, посвящённые Северу. На следующий год запланировано и два научных форума, один из них — в Норильске: будем «читать» историю открытия Норильского месторождения — этому событию в 2020–м исполняется 100 лет. Партнёрами выступят публичная библиотека, АРН и НГИИ.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Проект, реализованный при поддержке «Норникеля», объединил огромные территории — от Кольского полуострова до Таймыра. В девяти городах — Великом Новгороде, Москве, Санкт–Петербурге, Выборге, Омске, Перми, Мурманске, Архангельске и Норильске — было создано девять музейных экспозиций. Ни одна не повторяла другую, и каждая по–своему раскрывала общую тему — освоение Севера.— Очень сложно было держать высочайший градус идеи, — говорит куратор проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» доктор исторических наук Юлия Кантор. — Все музеи, архивы, библиотеки стали единой командой, ни в чём не подвели. Нам удалось создать единое целое — первый в России северный музейный проект и северную музейную энциклопедию в девяти томах.На хорошем уровне выступила публичная библиотека, проявившая колоссальный потенциал: всего за несколько месяцев она преобразилась, став одновременно музейным, выставочным и культурным пространством. Её стены украсили картины Константина Войнова, Юлии и Евгения Поротовых. Свыше трёхсот экспонатов, иногда совершенно неожиданных и уникальных, было передано сюда частными коллекционерами, музеями предприятий, школами и детскими садами.Но главный герой проекта, в честь которого и названа выставка, — это книга. Публичная библиотека представила свыше ста редких изданий о коренных народах Таймыра, первопроходцах Севера и современном Норильске. По словам организаторов, книга послужила ключевым экспонатом, а разнообразные предметы и документы, полученные от многочисленных партнёров библиотеки, раскрывают и иллюстрируют её содержание.Гости выставки — руководители восьми музеев–партнёров, где проходил проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», — добавили, что обычно такие экспозиции готовятся гораздо дольше, а отличная работа публичной библиотеки делает честь всему Норильску. Это мнение поддержал и директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников:— Наша компания хочет видеть Норильск не только промышленным центром Арктики, но и культурным, и научным центром. Именно в контексте этого тренда мы открыли выставку, которая объединяет культурные достояния разных северных территорий, времён и народов — от берестяных грамот Великого Новгорода до этнографических раритетов коренных народов Таймыра.Выставка «Книга Севера» будет работать в библиотеке до 13 февраля. Норильчан ждут ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00. Как отметила на открытии экспозиции замглавы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, выставку стоит посетить всем горожанам, и каждый — от дошкольника до представителя старшего поколения — найдёт здесь что–то увлекательное.Сложившиеся культурные связи станут основой для нового северного проекта — филолого–библиографического — «Читаем Север». В тестовом режиме он уже проходил в уходящем году, например, в виде презентации романа–энциклопедии «Два капитана», сообщила Юлия Кантор:— Уже в марте 2020 года проект «Читаем Север» пройдёт в Российской национальной библиотеке, где будет организован культурологический форум «Язык Севера». В его рамках состоятся коллоквиумы историков, этнографов, филологов и переводчиков с языков северных коренных народов. Там же откроется выставка «Из снега рождённое слово», где представят книги и фолианты, посвящённые Северу. На следующий год запланировано и два научных форума, один из них — в Норильске: будем «читать» историю открытия Норильского месторождения — этому событию в 2020–м исполняется 100 лет. Партнёрами выступят публичная библиотека, АРН и НГИИ.

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