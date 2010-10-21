В Норильске открылась «Книга Севера». Выставка стала итогом межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», который три года шествовал по городам страны.
|Андрей Кирпичников передал публичной библиотеке уникальное издание «Истории освоения Северного морского пути»
Проект, реализованный при поддержке «Норникеля», объединил огромные территории — от Кольского полуострова до Таймыра. В девяти городах — Великом Новгороде, Москве, Санкт–Петербурге, Выборге, Омске, Перми, Мурманске, Архангельске и Норильске — было создано девять музейных экспозиций. Ни одна не повторяла другую, и каждая по–своему раскрывала общую тему — освоение Севера.
— Очень сложно было держать высочайший градус идеи, — говорит куратор проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» доктор исторических наук Юлия Кантор. — Все музеи, архивы, библиотеки стали единой командой, ни в чём не подвели. Нам удалось создать единое целое — первый в России северный музейный проект и северную музейную энциклопедию в девяти томах.
На хорошем уровне выступила публичная библиотека, проявившая колоссальный потенциал: всего за несколько месяцев она преобразилась, став одновременно музейным, выставочным и культурным пространством. Её стены украсили картины Константина Войнова, Юлии и Евгения Поротовых. Свыше трёхсот экспонатов, иногда совершенно неожиданных и уникальных, было передано сюда частными коллекционерами, музеями предприятий, школами и детскими садами.
|Художники Юлия и Евгений Поротовы
Но главный герой проекта, в честь которого и названа выставка, — это книга. Публичная библиотека представила свыше ста редких изданий о коренных народах Таймыра, первопроходцах Севера и современном Норильске. По словам организаторов, книга послужила ключевым экспонатом, а разнообразные предметы и документы, полученные от многочисленных партнёров библиотеки, раскрывают и иллюстрируют её содержание.
Гости выставки — руководители восьми музеев–партнёров, где проходил проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», — добавили, что обычно такие экспозиции готовятся гораздо дольше, а отличная работа публичной библиотеки делает честь всему Норильску. Это мнение поддержал и директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников:
— Наша компания хочет видеть Норильск не только промышленным центром Арктики, но и культурным, и научным центром. Именно в контексте этого тренда мы открыли выставку, которая объединяет культурные достояния разных северных территорий, времён и народов — от берестяных грамот Великого Новгорода до этнографических раритетов коренных народов Таймыра.
Выставка «Книга Севера» будет работать в библиотеке до 13 февраля. Норильчан ждут ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00. Как отметила на открытии экспозиции замглавы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, выставку стоит посетить всем горожанам, и каждый — от дошкольника до представителя старшего поколения — найдёт здесь что–то увлекательное.
Сложившиеся культурные связи станут основой для нового северного проекта — филолого–библиографического — «Читаем Север». В тестовом режиме он уже проходил в уходящем году, например, в виде презентации романа–энциклопедии «Два капитана», сообщила Юлия Кантор:
— Уже в марте 2020 года проект «Читаем Север» пройдёт в Российской национальной библиотеке, где будет организован культурологический форум «Язык Севера». В его рамках состоятся коллоквиумы историков, этнографов, филологов и переводчиков с языков северных коренных народов. Там же откроется выставка «Из снега рождённое слово», где представят книги и фолианты, посвящённые Северу. На следующий год запланировано и два научных форума, один из них — в Норильске: будем «читать» историю открытия Норильского месторождения — этому событию в 2020–м исполняется 100 лет. Партнёрами выступят публичная библиотека, АРН и НГИИ.Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда