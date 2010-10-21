[Индекс номера 191 (17.12.2019)]



Юбилеи

Душа Оганера

Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей.

«Оганер» всегда на высоте Торжественный вечер–концерт «#ВСЁ_ВПЕРЕДИ» состоялся в ГЦК. Мини–фильм рассказал гостям об истории школы–юбиляра, с 1994 года выпустившей около 700 учеников. Школа искусств — почти ровесница Оганера, первые новосёлы которого заселялись в 1993 году. С благодарностью на вечере вспомнили первых преподавателей: Галину Астраханцеву, Тамару Пустовых, Елену Амбарцумян, Василия Пилипенко и Анну Третьякову. И, конечно, не забыли талантливого хореографа Александра Фролочкина. Все концертные номера подготовили сами виновники торжества: порадовали и педагоги, и ученики. Блистал ансамбль «Оганер» — визитная карточка как школы искусств, так и всего Норильска. Только за последние три года ансамбль принял участие более чем в ста праздниках городского и регионального уровней. В репертуаре коллектива свыше 50 хореографических постановок, в составе — более 70 участников. Народный ансамбль народного танца «Оганер» — единственный в Норильске имеет звание заслуженного коллектива народного творчества России и отмечен благодарностью президента РФ. Вместе со своими ребятами в номере «Калинка» вышел на сцену и руководитель «Оганера» Владимир Фролочкин. А с экрана любимую школу поздравил с 25–летием отец–основатель ансамбля и всего хореографического отделения Александр Фролочкин. Видео-поздравления прислали многие ветераны и выпускники ОДШИ. Самые тёплые слова нашёл для школы–юбиляра и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков: — Оганер для меня — родной микрорайон, отсюда началась моя жизнь в политике, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Без развития культуры невозможны те добрые отношения между людьми, которые, особенно на северах, должны друг друга согревать. Хочу пожелать нашей школе искусств дальнейшего развития, успехов и благополучия. Самые юные участники праздника Отделение инструментального исполнительства открыто с основания школы. Сначала дети учились играть на фортепиано, а теперь и на гитаре, домре и аккордеоне. Гордится школа и отделением хорового творчества и фольклорного искусства, которое открылось в начале 2000–х. Ребята давно покоряют сценические площадки в разных городах, возвращаются с наградами самых престижных конкурсов. На празднике порадовала выступлением солистка фольклорного ансамбля «Рябинушка» София Азизова. Этим коллективом руководит Виктория Коробейникова. Из последних наград «Рябинушки» — звание лауреата XIII Международного конкурса–фестиваля «Открытые страницы» в Ярославле. А хоровой ансамбль «Благовест» под руководством Юлии Галкиной в этом году отметил 15–летие. На церемонии чествования лучших сотрудников были вручены благодарственные письма министра культуры Красноярского края, главы Норильска и норильского горсовета. Публика, вдохновлённая увиденным, с интересом рассматривала выставку отделения изобразительного искусства, посвящённую родному краю.

Ирина Даниленко Фото из архива ОДШИ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Торжественный вечер–концерт «#ВСЁ_ВПЕРЕДИ» состоялся в ГЦК. Мини–фильм рассказал гостям об истории школы–юбиляра, с 1994 года выпустившей около 700 учеников. Школа искусств — почти ровесница Оганера, первые новосёлы которого заселялись в 1993 году. С благодарностью на вечере вспомнили первых преподавателей: Галину Астраханцеву, Тамару Пустовых, Елену Амбарцумян, Василия Пилипенко и Анну Третьякову. И, конечно, не забыли талантливого хореографа Александра Фролочкина.Все концертные номера подготовили сами виновники торжества: порадовали и педагоги, и ученики. Блистал ансамбль «Оганер» — визитная карточка как школы искусств, так и всего Норильска. Только за последние три года ансамбль принял участие более чем в ста праздниках городского и регионального уровней. В репертуаре коллектива свыше 50 хореографических постановок, в составе — более 70 участников. Народный ансамбль народного танца «Оганер» — единственный в Норильске имеет звание заслуженного коллектива народного творчества России и отмечен благодарностью президента РФ. Вместе со своими ребятами в номере «Калинка» вышел на сцену и руководитель «Оганера» Владимир Фролочкин. А с экрана любимую школу поздравил с 25–летием отец–основатель ансамбля и всего хореографического отделения Александр Фролочкин. Видео-поздравления прислали многие ветераны и выпускники ОДШИ. Самые тёплые слова нашёл для школы–юбиляра и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:— Оганер для меня — родной микрорайон, отсюда началась моя жизнь в политике, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Без развития культуры невозможны те добрые отношения между людьми, которые, особенно на северах, должны друг друга согревать. Хочу пожелать нашей школе искусств дальнейшего развития, успехов и благополучия.Отделение инструментального исполнительства открыто с основания школы. Сначала дети учились играть на фортепиано, а теперь и на гитаре, домре и аккордеоне. Гордится школа и отделением хорового творчества и фольклорного искусства, которое открылось в начале 2000–х. Ребята давно покоряют сценические площадки в разных городах, возвращаются с наградами самых престижных конкурсов.На празднике порадовала выступлением солистка фольклорного ансамбля «Рябинушка» София Азизова. Этим коллективом руководит Виктория Коробейникова. Из последних наград «Рябинушки» — звание лауреата XIII Международного конкурса–фестиваля «Открытые страницы» в Ярославле. А хоровой ансамбль «Благовест» под руководством Юлии Галкиной в этом году отметил 15–летие.На церемонии чествования лучших сотрудников были вручены благодарственные письма министра культуры Красноярского края, главы Норильска и норильского горсовета. Публика, вдохновлённая увиденным, с интересом рассматривала выставку отделения изобразительного искусства, посвящённую родному краю.

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