[Индекс номера 191 (17.12.2019)]

 Резонанс 
Люби и саночки возить

В соцсетях разгорелись настоящие дебаты по поводу того, можно ли оставлять санки при входе в детский сад.
Подл.
«В Красноярске, при закрытой территории сада, нельзя вообще ничего оставлять. Родители привезли на санках ребёнка, потом с пустыми санками домой. Нормально это».
«Сад не обязан предоставлять отдельное помещение под детские санки. Такие вопросы решаются через обращение родительского комитета к руководителю садика с просьбой рассмотреть вопрос».
«Нормальные требования. Я за безопасность своего ребёнка и детей в целом. В 74–м саду (2–й корпус) настолько заставлен проход, что пройти невозможно. Дети, выходя на улицу, спотыкаются об эти снегокаты и санки».
Споры вызвала фотография со стоящими на улице санками и снегокатами и пояснением к ней: «Хочу пожаловаться на 74–й садик, корпус 1. Санки выставили на улицу, якобы в помещении они мешают выходу в случае эвакуации. А где специально отведённое место? Куда жаловаться?»
Анастасия Муховикова, инспектор по пожарному надзору в городе Норильске
«Заполярка» созвонилась с администрацией детсада и выяснила, что с родителями проводились собрания, на которых они были предупреждены о том, что в учреждении нет отдельного помещения, где можно было бы оставлять санки. И никто из мам и пап не предложил альтернативу. Ситуацию также прокомментировала Анастасия Муховикова, государственный инспектор по пожарному надзору в городе Норильске:
— Согласно Постановлению правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» установлено, что пути эвакуации (проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, дверные проёмы) должны быть свободны от предметов, которые могут препятствовать выходу людей из здания при возникновении форс–мажорной ситуации. В нашем случае санки, оставленные родителями в тамбуре детского сада, могут стать серьёзным препятствием, если, например, во время пожарной тревоги детей необходимо будет срочно вывести на улицу.
В некоторых садах есть специальные помещения, где можно оставлять санки или коляски. В других они не предусмотрены. Всё зависит от конструкции здания. Требование заведующих детскими садами не оставлять санки в тамбурах и на других путях эвакуации оправданно, так как действующим законодательством ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности лежит на руководителях учреждений. Если же колясочной нет, санки предлагают оставлять на улице, в специально отведённом на территории детсада месте.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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